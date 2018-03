Ble første kvinnelige vinner: – Kult at hun klarte å bryte den forbannelsen

Fredag kveld vant Gro Hammerseng-Edin finalen av Mesternes mester.

– Det er helt vanvittig at jeg endte opp med å vinne. Det skal jeg være stolt av, sier Hammerseng-Edin.

Espen Jansen, Gro Hammerseng-Edin og Solveig Gulbrandsen under finalefesten. Foto: Martin Fjørtoft

Den tidligere landslagskapteinen i håndball slo turneren Espen Jansen i siste innspurt av finalen, i en øvelse som handlet om å treffe en leirkrukke med en stein fra ni meter.

– Jeg må dra til Larvik og lære meg å kaste, sier Jansen da NRK møter ham fredag kveld.

– På tide

Årets sesong av Mesternes mester er den niende. Første gang sportsprogrammet gikk på TV var i 2009, og den gang var det Dag Otto Lauritzen som tok seieren.

Tidligere vinnere av Mesternes mester Ekspandér faktaboks Sesong 1, 2009: Dag Otto Lauritzen

Sesong 2, 2010: Daniel Franck

Sesong 3, 2011: Finn-Christian Jagge

Sesong 4, 2012: Tor-Arne Hetland

Sesong 5, 2014: Marco Elsafadi

Sesong 6, 2015: Aleksander Hetland

Sesong 7, 2016: Thor Hushovd

Sesong 8. 2017: Anders Jacobsen

Sesong 9. 2018: Gro Hammerseng-Edin

Fram til nå er det altså kun mannlige utøvere som har vunnet pokalen, men i flere sesonger har kvinnelige utøvere nådd fram til finalen. En av dem er den tidligere snøbrettkjøreren Helene Olafsen, som tapte mot den tidligere skihopperen Anders Jacobsen i finalen i fjor.

Helene Olafsen kom seg til finalen i forrige sesong av Mesternes mester. Foto: Jan Kvalheim/ Rubicon TV / Jan Kvalheim/ Rubicon TV

– Det er veldig kult at hun klarte å bryte den forbannelsen. Det er veldig fortjent. Gro er helt rå, sier Olafsen til NRK.

Hun mente det var på tide med en kvinnelig vinner.

– Det var litt på overtid. Det har skjedd i Sverige, og vi trengte en kvinnelig vinner, sier hun.

– Sterkt å stå helt ut

Susann Goksør Bjerkrheim deltok i Mesternes mester i 2014. Foto: Julia Naglestad/NRK

Den tidligere håndballspilleren Susann Goksør Bjerkrheim kom på tredjeplass i konkurransen i 2014. Hun tror Hammerseng-Edins seier kan være inspirerende for yngre kvinnelige utøvere.

– Det er jo helt fantastisk, og spesielt for yngre jenter som ser dette og tenker at det går an. Jeg tror sikkert at hele Norge har vært veldig opptatt av at en kvinne skal kvinne, så det er jo artig, selv om jeg ikke tror hun selv er så opptatt av det, sier Bjerkrheim.

Hun har positive minner fra sin tid i Mesternes mester, selv om hun ikke nådde helt til topp.

– Jeg husker det var mange som snakket om at det hadde vært gøy om jeg vant. Jeg husker da jeg så finalen, da var jeg glad for at jeg ikke var med. Kroppen min var på overtid, sier Bjerkrheim.

– Det er sterkt å stå helt ut. Gro er utrolig sterk, både fysisk og mentalt.

Vibeke Skofterud, som kom på tredjeplass i 2016, er enig.

Vibeke Skofterud gratulerer Hammerseng-Edin med seieren. Foto: Roy Darvik

– Det er helt rått, og ikke tilfeldig at når det først skulle være en dame som vant, at det nettopp var henne. Grattis!