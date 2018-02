Her er drømmedeltakerne i Mesternes Mester

For niende sesong byr Mesternes Mester på helgeunderholdning på NRK ved at pensjonerte idrettsutøvere konkurrerer mot hverandre i en lang rekke øvelser.

Men hvilke av dagens aktive idrettsutøvere ville hevdet seg best i konkurransen? Vi ga utfordringen til Jann Post og Johan Remen Evensen, som er fast inventar i kommentatorbua på Mesternes Mester.

Her er deres liste over 10 aktive idrettsutøvere – fem av hvert kjønn – som de tror vil kunne gjort en sterk innsats i Mesternes Mester.

Jann Posts 10 utvalgte:

Marit Bjørgen (37), langrenn – Ekstremt sterk og utholdende. Velutviklet konkurranseinstinkt. Ikke av de raskeste, men berger brukbart.

Ada Stolsmo Hegerberg (22), fotball – En av verdens beste fotballspillere vil egne seg godt i en slik konkurranse. Kombinasjonen av hurtighet, utholdenhet og koordinasjon vil komme godt med.

Heidi Løke (35), håndball – Har vært kjent for å være ekstremt godt trent til å være håndballspiller. Sterk og utholdende, med et velutviklet vinnerinstinkt.

Hege Bøkko (26), skøyter – Ekstremt god spenst, eksplosivitet og hurtighet. Er ikke så svak på utholdenhet heller. Vil også være god på sykkel.

Amalie Iuel (23), friidrett – Behersker det meste av friidrettsøvelser opp til 800 meter. Også hun har vært innom mangekamp. Det er rett og slett et strålende utgangspunkt.

Johannes Høsflot Klæbo (21), langrenn – Er veldig rask til å være så god på lange distanser. Lett nok i kroppen til at han vil takle de statiske styrkeøvelsene bra. Har også bakgrunn som fotballspiller og er allsidig til langrennsløper å være.

Karsten Warholm (21), friidrett – Ekstremt allsidig. Tidligere ungdomsverdensmester i 8-kamp. Rask og eksplosiv, men har i tillegg bra nok utholdenhet til at han ikke faller gjennom på de lengre øvelsene.

Aleksander Aamodt Kilde (25), alpint – Kjent for å ha alpinlandslagets beste fysikk. Det sier ikke så lite.

Olaf Tufte (41), roing – Er sterk som en bjørn. Har ekstremt god utholdenhet. Og har et konkurranseinstinkt og en vinnervilje som kan avgjøre dueller.

Casper Ruud (19), tennis – Rask og utholdende. God koordinasjon kombinert med en evne til å holde nervene i sjakk i avgjørende situasjoner.

Johan Remen Evensens 10 utvalgte:

Remen Evensen sier at han har satt opp sin liste etter tre kriterier, i synkende rekkefølge: Vinnervilje, hurtighet og allsidighet.

Aksel Lund Svindal (35), alpint – En mann som har taklet mye motgang og kommet tilbake gang på gang, viser ekstrem vinnervilje og er gjennomtrent.

Stig Andre Berge (34), bryting – Kjapp, bra koordinasjon og rå styrke i forhold til vekt.

Petter Northug (32), langrenn – Mulig ikke allsidig nok men får være med fordi han får toppscore på å ta ut det lille ekstra når det gjelder som mest. 10/10 på vinnervilje.

Karsten Warholm (21), friidrett – 400m hekk krever enorm fysikk og koordinasjon. I de eksplosive øvelsene har han nok mye å komme med.

Mats Zuccarello (30), ishockey – Kan ikke bare stå på skøyter, behersker det meste av idretter på høyt nivå, en vinnerskalle som mer enn gjerne går i krigen selv om det bare er lek.

Amalie Iuel (23), friidrett – Tidligere mangekamputøver, så allsidigheten er det ingenting å si på.

Heidi Løke (35), håndball – Laget av stål og har regjert på handballbanen i mange år. Sterk og eksplosiv.

Ada Stolsmo Hegerberg (22), fotball – En av verdens beste kvinnelige fotballspillere.

Maiken Caspersen Falla (27), langrenn – Kjapp og stor utholdenhet. Har vist før at hun behersker mer enn bare langrenn.

Nora Mørk (26), håndball – Har gått i krigen for Norge så mange ganger før og bruker hun samme innstilling i MM kommer hun langt. Sterk og eksplosiv.

Vil ha et bredt spekter

Tidligere volleyball-ess Jan Kvalheim er ansvarlig for å hanke inn deltakere til Mesternes Mester. Han sier at det er et bredt spekter med egenskaper de er på jakt etter når de skal sette sammen deltakerne.

Jan Kvalheim er castingansvarlig for Mesternes Mester og ser etter et bredt spekter av egenskaper når hver sesong skal fylles med nye deltakere. Foto: Gjersøe, Peder / NTB scanpix

– Vi prøver å få til en miks mellom sommer- og vinteridrett, lagutøvere og individuelle utøvere, noen som nylig har lagt opp og noen som la opp for 10 eller 20 år siden, geografisk spredning, og både kjente og ukjente idretter, sier Kvalheim.

– Hvis Marit Bjørgen legger opp i morgen – hvor lang tid tar det før du ringer henne?

– Jeg kjenner mange i idrettsmiljøet og prøver å ha god kontakt med dem og kontroll på når de legger opp. Men den dagen Marit Bjørgen legger opp får hun nok 5–10 TV-henvendelser i løpet av det første døgnet, og jeg vil kanskje ikke være den første som maser, sier Kvalheim.

Han forteller at han innimellom får en varsel fra idrettsutøvere om at de snart legger opp – og at de dermed selger seg inn som deltakere i Mesternes Mester.

– Det skjer vel også iblant at deltakere dere gjerne skulle hatt med glipper for dere?

– Selvsagt skjer det, og da skyldes det ofte at det kolliderer med andre ting. Særlig innen fotballverdenen er det mange som går over til å bli trenere, sportsdirektører og kommentatorer. Og blant kvinnelige idrettsutøvere er det en del som det passer dårlig for å reise bort på Mesternes Mester fordi de har små barn. Men det er veldig få jeg snakker med som ikke har lyst til å være med.

Tidligere vinnere av Mesternes mester Ekspandér faktaboks Sesong 1, 2009: Dag Otto Lauritzen

Sesong 2, 2010: Daniel Franck

Sesong 3, 2011: Finn-Christian Jagge

Sesong 4, 2012: Tor-Arne Hetland

Sesong 5, 2014: Marco Elsafadi

Sesong 6, 2015: Aleksander Hetland

Sesong 7, 2016: Thor Hushovd

Sesong 8. 2017: Anders Jacobsen

