Baasmo Christiansen: – Jeg har takka nei til en del roller i utlandet

Baasmo Christiansen er aktuell med flere prosjekter om dagen. Om et år skal han spille en av hovedrollene i filmen «The Story of My Wife», sammen med den internasjonale stjernen Léa Seydoux. Ungarske Ildikó Enyedi har regien på filmen.

– Det blir spennende. Regissøren, en ungarsk dame, så meg i filmen «Nord» for mange år siden og ønsket at jeg skulle spille hovedrollen, forteller Baasmo Christiansen til NRK.

Han sier filmen ble skrinlagt en stund grunnet finansiering, og at den har vært planlagt siden 2010. Når prosjektet nå kom tilbake, var han helt klar for å ta fatt på rollen.

– Regissøren vant Gullbjørn i fjor og har også vunnet pris under filmfestivalen i Cannes tidligere, så dette er en dame som har levert på de store festivalene. Så er det Seydoux som absolutt er en av de største stjernene i Europa, så hun er veldig, veldig dyktig, sier skuespilleren.

SKUESPILLERINNE: I filmen skal Anders Baasmo Christiansen spille sammen med den franske skuespillerinnen Léa Seydoux. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– Spennende prosjekter

Mange norske skuespillere har gjort seg merke internasjonalt de siste årene. Blant annet Aksel Hennie, som er aktuell i Netflix-filmen «The Cloverfield Paradox».

Baasmo Christiansen sier det viktigste for han er at prosjektet er spennende, uansett hvor det er – ikke at det er en internasjonal produksjon i seg selv.

– Er det et prosjekt der jeg kan få brukt mine kvaliteter, så er jeg med, og det er ikke så mye av de internasjonale tingene som har vært, hva skal jeg si, med en viss karakterdybde som jeg har passet godt til da.

– Så da har det jo vært en del ting man ikke har blitt med på, men dette her virker jo som noe veldig spennende, sier han.

Gode norske prosjekter

For tiden er Baasmo aktuell i filmen «Norske byggeklosser», som er en oppfølger til filmen med samme navn fra 1972. Han er også å se i dramaserien «En natt» som sendes på NRK.

– Så lenge jeg får så mye bra prosjekter her hjemme, og kan gjøre så mye forskjellig, og også får lov å spille på eget språk, som er på en måte det verktøyet som er nærmest. Språk er jo identitet, og det er nærmere for meg å kunne bruke min egen farge, gjennom eget språk.

Anders Baasmo Christiansens innsats i filmen «Nord» fra 2010 gjorde at den ungarske regissøren Ildikó Enyedi ville ha ham til å spille hovedrollen i filmen «The Story of My Wife». Foto: Sandrew Metronome/Motlys

– Så lenge det er muligheter her hjemme så har ikke jeg noe «craving» på død og liv om å jobbe ute, nei.

Men han synes filmen «The Story of My Wife» virker veldig kult.

– Jeg gleder meg til det, avslutter han.