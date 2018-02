Dermed kaster skuespilleren seg inn i en langvarig og omstridt debatt.

– Man må huske på at Bjarne Melgaard etter hvert kanskje er en av de viktigste eksportartiklene vi har kunstnermessig. Vi må ta godt vare på han. Jeg tror at det å bo ved siden av Bjarne Melgaard er en stor inspirasjon for alle, sier Aksel Hennie.

Aksel Hennie gjestet Kulturnytt tirsdag morgen for å snakke om Netflix-serien «The Cloverfield Paradox», der han har en sentral rolle. Han benyttet anledningen til å kommentere striden om Melgaards dødshus.

Bjarne Melgaard og arkitektkontoret Snøhetta ønsker å bygge «dødshuset» på Ekely, i nærheten av der Edvard Munchs bolig på Ekely lå før den ble revet i 1960-årene.

Dette har skapt protester blant naboene som bor i kunstnerkolonien på Ekely fordi området er delvis fredet på grunn av Edvard Munchs historiske tilknytning til stedet.

Kunstneren, på sin side, er klar til å bygge og flytte inn i huset like ved Edvard Munchs atelier, hvis han får lov. Til irritasjon for naboene til tomta.

– Det er en dårlig idé. Edvard Munchs Ekely blir Bjarne Melgaards Ekely også. Det kjennes feil. Den siste rest av Munchs nærvær blir borte. Det er så altfor mye som er ødelagt fra før, sier billedkunstner Halvard Haugerud.

Han bor i kunstnerkolonien som ble bygget i det som var hagen til Edvard Munch i 1951.

I forrige uke åpnet utstillingen om prosjektet. Den kan besøkes i hele februar.

The New York Times kaller «dødshuset» en UFO

Også internasjonalt vekker kunstprosjektet oppsikt. «En kunstner vil bygge en UFO like ved siden av Edvard Munchs atelier», skriver The New York Times.

New York Times har viet en hel side til Bjarne Melgaard og Snøhettas «A house to die in». Foto: Skjermdump / NYT

– En UFO er jo et uidentifisert flyvende objekt. Vi kan ikke si at dette bygget er uidentifisert. Det har vakt mange reaksjoner å plassere det her, sier Thorsen.

– En misforståelse

Edvard Munchs bolig på Ekely ble revet i 1960-årene, men det er ikke der Bjarne Melgaard og arkitektkontoret Snøhetta vil legge «dødshuset». Det er på en tomt som eiendomsselskapet Selvaag eier på en kolle midt imot Munchs atelier.

– Det er en utbredt misforståelse at huset skal ligge der Munchs gamle bolig lå. Melgaards hus blir nesten helt usynlig, og i Munchs levetid lå det en sveitservilla der. Munch selv har aldri sett denne kollen uten et hus på, sier Kjetil Trædal Thorsen.

Han er arkitekt i Snøhetta, som har samarbeidet med Bjarne Melgaard om prosjektet.

Verken Olav Selvaag, som eier tomta, Snøhetta eller Bjarne Melgaard har vurdert å legge huset et annet sted.

– Det er tegnet for akkurat denne tomta. Vi har hørt på protestene, flyttet det utenfor verneområdet og tatt hensyn gjennom denne prosessen. Nå vil vi slå et slag for den kunstneriske friheten, sier Kjetil Trædal Thorsen.

NRK arrangerte et møte mellom kunstnernabo og billedkunstner Halvard Haugerud og arkitekt Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta. De ble ikke enige. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Nabo Halvard Haugerud har ikke helt gitt opp kampen, selv om vernemyndighetene har gitt klarsignal. Han er pessimist, men han og de andre som protesterer vil klage til Oslo kommune.

– Hva gjør dere hvis Melgaard flytter inn, blir det nabolagsfest?

– Det er klart! Det blir ingen problemer, han er velkommen, sier Haugerud.