Baasmo Christiansen skal spille mot fransk superstjerne

Anders Baasmo Christiansen (42) skal være klar for en rolle i filmen «The Story Of My Wife», hvor han spiller mot franske Lea Seydoux (32), kjent fra filmer som Gullpalme-vinneren «Blå er den varmeste fargen» og Woody Allens «Midnight in Paris».

Baasmo Christiansen er et kjent skuespilleransikt i Norge, og hamarsingen er nå aktuell i NRK-serien «En natt». Han har også spilt i «Kongens nei», «Kon-Tiki», «Buddy», og «Børning»-filmene.

Gullbjørnen og Oscar

The Hollywood Reporter skriver at filmen skal regisseres av den ungarske regissøren Ildikó Enyedi, som har gjort stor suksess den siste tiden. Hennes film «Om kropp og sjel» vant Gullbjørnen i Berlin i fjor, og er i år nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film.

NRK ga filmen terningkast fem i forbindelse med at den ble satt opp på norske kinoer i fjor høst. Dette blir Enyedis første engelskspråklige film.

Det var Montages som først meldte nyheten i Norge.

Legende

«The Story Of My Wife» skal være en adapsjon av en ungarsk roman, som igjen er inspirert av legenden om den flygende hollender. Sentralt for handlingen er at sjøkapteinen Jacob Storr inngår et veddemål om at han skal gifte seg med den første kvinnen som kommer inn på serveringsstedet.

Seydoux og Baasmo Christiansen skal spille dette paret, og handlingen skal legges til 1920-tallet.

Innspillingen av filmen skal ifølge The Hollywood Reporter starte neste år, og det skal etter planen filmes i Paris, Hamburg, Budapest og Italia.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Anders Baasmo Christiansen uten å lykkes.

En natt Du trenger javascript for å se video.