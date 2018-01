«Downton Abbey»-stjerne til nytt norsk drama: – Hun er ei maskin

TIME FOR TIME: Skuespillerne Anders Baasmo Christensen og MyAnna Buring spiller to personer som møtes på «​​​​​blind date»​​​​​​​ i NRK-serien «En natt». Etter hvert som de to blir kjent, blir også seerne kjent med dem. Handlingen i serien foregår i sanntid, der stevnemøtet følges time for time gjennom en sommerkveld i Oslo.

Foto: Viafilm/NRK