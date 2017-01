Aurora ble årets popsolist

Det er for albumet «All My Demons Greeting Me As A Friend» at Aurora i kveld for prisen for årets Popsolist.

Stjerneskuddet fra Os er også nominert i kategoriene Årets album og Årets musikkvideo som deles ut senere i kveld fra kl. 20.55 på NRK1.

Karpe Diem er nominert i fire kategorier i kveld: Urban, tekstforfatter, årets album og årets musikkvideo.

Under sjangerprisutdelingen på Sentralen i Oslo vant de i kategorien Urban for albumet «Heisann Montebello».

SPELLEMANN: Karpe Diem før første del av Spellemann 2016, som foregår på Sentralen i Oslo lørdag ettermiddag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Tusen takk til alle som er rå. Fordi det tvinger oss til å være enda råere, sier Magdi under takketalen.

– Jeg vil gjerne takke mamma, pappa og Gud, legger Chirag til.

Norges største rockeband Kvelertak vant i kategorien Rock. Dette er deres fjerde Spellemannpris.

– Jeg hadde virkelig ikke trodd at vi skulle få enda en pris. Takk til tålmodige koner, familie og kjærester, sier vokalist Erlend Hjelvik fra scenen.

De nominerte og vinnere i sjangerkategoriene:

(oppdateres jevnlig)

Blues:

Billy T Band – «Reckoning»

MK's Marvellous Medicine – «MK's Marvellous Medicine»

Pristine – «Reboot»

Indie:

Frøkedal – «Hold On Dreamer»

Hilma Nikolaisen – «Puzzler»

Jenny Hval – «Blood Bitch»

The Switch – «The Switch Album»

Vilde Tuv – «D' Meg»

Urban:

Cezinando – «Barn av Europa»

Karpe Diem – «Heisann Montebello»

Lido – «Everything»

Popgruppe:

Highasakite – «Camp Echo»

Lemaitre – «Lemaitre 2016»

No. 4 – «Henda I Været»

ÅRETS POPGRUPPE: Highasakite vant Spellemann for albumet «Camp Echo». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Viser:

Frida Ånnevik – «Her Bor»

Hekla Stålstrenga – «Ventetid»

Marte Wulff – «Marte Wulff»

Moddi – «Unsongs»

Stein Torleif Bjella – «Gode Liv»

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk:

Anders Røine – «Kristine Valdresdatter»

Eli Storbekken & Sigurd Hole – «Fabel»

Gjermund Larsen Trio – «Salmeklang»

Lars Ingvar Meyer Fjeld – «Hardingfele»

Rock:

Death By Unga Bunga – «Pineapple Pizza»

Hjerteslag – «Vannmann86»

Kvelertak – «Nattesferd»

Tusmørke – «Ført Bak Lyset»

Årabrot – «The Gospel»

ROCKEBAND: Kvelertak vant i kategorien Rock. Bandet er Erlend Hjelvik, Bjarte Lund Rolland, Maciek Ofstad, Vidar Landa, Marvin Nygaard og Kjetil Gjermundrød. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Danseband:

Ausekarane – «Ein Hau Med Hits»

Picazzo – «Blindvei»

Torgeir & Kjendisene – «En Runde Til»

Samtid:

Ensemble Neon – «Neon»

Henrik Hellstenius – «Ophelias: Death by Water Singing»

Maja S. K. Ratkje, The 24, RNCM Chamber Choir, Stian Westerhus, Hild Sofie Tafjord, Phil Julian, Mark Durgan, Antoine Chessex, Lasse Marhaug, Nils Henrik Asheim – «Crepuscular Hour»

Trondheim Voices, Jon Balke og Batagraf – «On Anodyne»

Barnemusikk:

Gråtass (Sangene fra filmene) – «Gråtass»

Løkki – «Løkki»

Superbarna – «Hipp Hurra»

Elektronika:

Biosphere – «Departed Glories»

Nils Bech – «Echo»

Telephones – «Vibe Tellemetry»

Tortusa – «I Know This Place – The Eivind Aarset Collages»

Åpen Klasse:

Erlend Apneseth Trio – «Det Andre Rommet»

Stian Westerhus – «Amputation»

Susanna – «Triangle»

Trygve Seim – «Rumi Songs»

Jazz:

Come Shine og Kringkastingsorkesteret – «Norwegian Caravan»

Eyolf Dale – «Wolf Valley»

Mats Eilertsen – «Rubicon»

Moskus – «Ulv Ulv»

Nils Petter Molvær – «Buoyancy»

Popsolist:

Aurora – «All My Demons Greeting Me As A Friend»

Bendik – «Fortid»

Gundelach – «Gundelach»

Hanne Kolstø – «Fest Blikket»

Kygo – «Cloud Nine»

Klassisk:

Christian Ihle Hadeland – «The Lark»

Fragaria Vesca – «David Monrad Johansen: Chamber Music»

Ingfrid Breie Nyhus, Åshild Breie Nyhus – «Halvorsen – Kvandal – Nyhus»

Trondheimssolistene – «Reflections»

Vilde Frang – «Britten & Korngold: Violin Concertos»

Metal:

Abbath – «Abbath»

Nag – «Nag»

Okkultokrati – «Raspberry Dawn»

Sarke – «Bogefod»

Country:

Claudia Scott – «Let The Ribbons Fly»

Darling West – «Vinyl and a Heartache»

Paal Flaata – «Come Tomorrow – Songs of Townes Van Zandt»

Signe Marie Rustad – «Hearing Colours Seeing Noises»