Arkitekter og studenter ønsker mer gjenbruk i byggebransjen

Byggebransjen er klimaverstinger og må selv ta ansvar for å rydde opp. Det mener Nicolai Riise, arkitekt og administrerende direktør i Mad arkitekter.

Han ønsker å bygge fremtidens bygninger allerede i dag.

– Vi må vise folk at det går an å bygge bygg som er klimavennlige.

Riise viser oss kafeen deres i etasjen under kontorene til Mad. Da de flyttet inn i det nye kontorbygget sitt, valgte de å bruke så mye bruktmateriale som mulig i oppussingen.

Kafeen består blant annet av gulvet fra den gamle kebabsjappen som lå der på 80-tallet, gamle veggpaneler som har blitt avdekket i byggeprosessen, og gjenbrukt kjøkkenutstyr.

Det samme gjelder kontoret. Istedenfor å kjøpe nye toalettfliser så vasket vi de gamle, forteller Riise.

Kafeen består primært av gjenbrukte materialer. Foto: Privat / MAD Arkitekter Foto: Privat / MAD Arkitekter

Nærmest alle elementene som til sammen skaper kafeen og kontoret er gjenbruksmaterialer.

– Vi hadde et styrevedtak på at vi ikke skulle flytte inn i et nybygg og at vi skulle pusse opp med brukte materialer. Målet var å gjøre det på den mest miljøvennlige måten, sier han.

Gjenbruksarkitektur

Som alle andre storbyer i verden så er Oslo under konstant forandring. Nye bygg bygges opp, gamle rives ned.

Men det krever mye av miljøet. Derfor står byggebransjen for noen av de største utslippene i næringslivet.

– Vi er en 40 prosent bransje, forteller Riise.

Nicolai Riise, administrerende direktør i MAD Arkitekter, står bak KA13-bygget. Foto: privat

Det han mener med dette er at byggebransjen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, de står for 40 prosent av energiforbruket og de genererer 40 prosent av all avfall på jorda.

Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring. – Derfor er det spesielt viktig at vi tar ansvar, sier Riise.

Det er årsaken til at selskapet hans har jobbet med flere gjenbruksprosjekter.

I Oslo har de satt opp et nybygg på åtte etasjer, kjent som KA13, der 70 prosent av materialene enten var brukt fra før eller kastet.

I tillegg gjorde de en full rehabilitering av et kontorbygg fra 1950 som egentlig skulle rives.

– Dette sparte miljøet og verden for halvparten av klimagassutslipp målt mot et nybygg, sier han.

Studentene er viktige i omstillingen

Også på Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) i Oslo rettes det nå større fokus mot gjenbruk.

Professor ved AHO, Erik Langdalen, mener at studentene derfor er en viktig del av omstillingen.

Professor ved AHO, Erik Langdalen, mener studentene er en viktig del av omstillingen. Foto: privat

– Det har vært en dramatisk endring de siste 5–10 årene. Før handlet utdanningen først og fremst om å bygge nytt. Nå er situasjonen annerledes. Studentene er veldig opptatt av å ha et bærekraftsperspektiv på alt de gjør, også i forhold til gjenbruk og bevaring av bygg, sier Langdalen.

Byggebransjen er kritisk

Byggebransjen er veldig opptatt av å kutte utslippene, selv om de er kritisk til gjenbruk, forteller Trine Pettersen, teknisk sjef for byggevareindustriens forening.

– Det er ikke noe tvil om at det er mye fokus i bransjen på at vi må omstille oss. Store entreprenører er nysgjerrige på gjenbruk, men det gjenstår en del utfordringer, sier hun.

Teknisk sjef for byggevareindustriens forening, Trine Pettersen, er kritisk. Foto: privat

Utfordringene bunner i all hovedsak ut i økonomi. Hadde gjenbruk lønnet seg hadde de gjort det for lenge siden, forklarer Pettersen.

Gjenbruk er dyrere først og fremst fordi det koster mer å demontere enn å rive. Det finnes også logistikkproblemer, som hvor man skal lagre brukte materialer eller få tilgangen til det.

Man vet heller ikke alltid om materialene er av god nok kvalitet fordi man ikke ennå ikke har et system for å dokumentere det.

– Det er en del ting som må på plass først, sier Pettersen.

Ønsker flere miljøvennlig bygg. Foto: Privat / MAD Arkitekter Foto: Privat / MAD Arkitekter

Må bygge mer bærekraftig

Riise mener det er på tide med en holdningsendring, fordi tiden er inne for fremtidens bygg og byer.

– Det er mulig. Vi må fase opp vår kunnskap om å bygge bærekraftige byer og samfunn. Det er noe vi er dødsgode på i Norge. Så da sier jeg bare la oss kjøre på!