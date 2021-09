Åpnet dørene til dataspillenes nye storstue

– Eldorado skal være en nasjonal storstue for e-sport og gaming. Et sted som tilbyr underholdning som i dag ikke er så lett tilgjengelig i Norge, sier daglig leder Helge Lunde i Eldorado Esport & Entertainment.

I slutten av august åpnet de sitt nye underholdningssenter midt i Oslo sentrum. Det kjente Eldorado-bygget rommer nå to VR-rom, fire grupperom med datamaskiner, og én stor drop-in-sone med plass til over 60 spillelystne.

Kinoens gamle hovedsal er blitt til et samlingssted for ulike arrangementer. Her ble det nettopp arrangert en turnering i diverse slåssespill. Fremover venter stor turnering VR-spillet Beat Saber – og en Pokémon-festival.

Calvin Kumalo konkurrerer i Tekken på Eldorado. NRK / Alexander Fredriksen-Sylte

– Viktig for e-sport

Målet er å samle gaming-miljøer på ett sted, og på sikt ha et daglig tilbud av live-underholdning, forteller Lunde.

– Her kan digitale utøvere møte publikummet sitt, og folk kan se heltene sine på nært hold. Dette er nytt, annerledes og uprøvd, så vi ser med spenning på utviklingen av gaming og e-sport i Norge fremover, sier han.

De besøkende NRK snakket med under slåssespill-arrangementet, var positive til det nye spillsenteret.

– Dette er veldig viktig for e-sport generelt i Norge. Flere andre land har tatt store steg med e-sport, så det er viktig å vise frem at dette også er noe vi kan satse på, sier Calvin Kumalo, og legger til:

– Eldorado er et godt startpunkt. Jeg håper vi kan få mer bredde og flere steder i de andre norske storbyene også.

Fra teater til spill

Eldorado har vært et kjent landemerke i Oslos bybilde siden bygget ble åpnet i 1891. Her lå Norges første lydkino da den åpnet på 1920-tallet, og i løpet av årene ble store premierer på kjente filmer som Star Wars og James Bond lagt hit.

Men i 2012 stengte kinoen ned og ble omgjort til en bokhandel.

– Det er veldig hyggelig at vi kan bringe tilbake publikumsunderholdning til en så kjent kulturinstitusjon. Vår ambisjon og håp er at vi klarer å videreføre dette de neste hundre årene, sier Helge Lunde.

Eldorado startet som et varietéteater og konsertlokale før det ble Norges første lyd-kino. Her fra da kinoen var ny mellom 1928-1930. Foto: Nasjonalbiblioteket

Les også: