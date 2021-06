– George R.R. Martins spilleventyr blir en massiv opplevelse

Helt siden 90-tallet har spillselskaper møtt opp på den store spillkonferansen E3 i California, og avduket spill til forventningsfulle gamere verden over. I fjor ble den avlyst for første gang – i år ble den heldigital for første gang.

NRKs spillkritiker var en av dem som fulgte E3-sendingene tett:

– Jeg hadde et håp om at de ville klare å gjenskape den hype-følelsen som konferansen er kjent for. At man legger fornuften litt til side, bader i spillnyheter og lar seg rive med. Men man merker at bransjen er preget av koronatiden. Utvikling av spill tar lengre tid, sier Rune Fjeld Olsen.

Under «inneåret» 2020 økte både kjøp og bruk av spill, samtidig som Microsoft og Sony lanserte ny Xbox og Playstation. Men så langt i år har man ikke blitt pepret med store og imponerende spill til de nye konsollene – som mange av oss fortsatt venter på.

– Den viktigste tingen man tar fra årets E3, er at de beste spillene kommer neste år. 2022 kan bli ett av de beste spillårene vi har hatt, mener NRKs spillkritiker.

Han trekker spesielt frem eventyrspillet til «Demon's Souls»-skaperne og George R.R. Martin – som mange kjenner bedre som forfatteren bak «Game of Thrones».

– Jeg er fortsatt gira etter å ha sett «Elden Ring»-avdukingen. Det kan bli en massiv spillopplevelse, og var soleklart det største spillet på spillkonferansen i år, sier Fjeld Olsen.

Dette du kan glede deg til i år

Skjermbilde fra PC- og Xbox-spillet Halo Infinite. Foto: 343 Industries / Microsoft

«Halo: Infinite»: Ettersom Sony glimtet med sitt fravær på årets E3, var det store forventninger til hva Microsoft ville komme med. Ett av de mest etterlengtede spillene er det nye «Halo»-spillet som etter planen lanseres mot slutten av året.

«Back 4 Blood»: Co-op- og zoombie-entusiaster kan glede seg til et samarbeidsspill i zombie-apokalypsen, laget av de samme folkene bak de populære «Left 4 Dead»-spillene.

«Far Cry 6»: Det sjette spillet i den populære spillserien kommer i oktober.

«Battlefield 2042»: Svenske DICE står klar med et nytt Battlefield-spill i oktober. De satser fullt og helt på en flerspilleropplevelse med opp til 128 spillere.

«Forza Horizon 5»: Bilspillentusiastene kan glede seg til november.

«Psychonauts 2»: Oppfølgeren til eventyrspillet fra 2005 er endelig her. I august kan du kose deg med et nytt spill av Tim Schafer, som står bak noen av de største eventyrspillene på 90-tallet.

«Mario Party Superstars»: Festspill som legger til rette for gøyal familie- og venne-spilling kommer i oktober.

«12 Minutes»: Dette har et stort potensial til å overraske. En tidsloop, mordplott og Hollywood-stemmer står på menyen. Kommer i august.

Disse store spillene må du vente på

Bilde fra eventyrspillet Elden Ring. Foto: FromSoftware

«Elden Ring»: Spillet ble vist frem med ny trailer og fikk en slippdato: Januar 2022. Fantasien til Georg R.R. Martin bygges opp i spillverden av en kompetent gjeng i FromSoftware.

«Starfield»: For første gang på 25 år kommer «Fallout»- og «The Elder Scrolls»-skaperne Bethdesda med et originalspill – satt i verdensrommet!

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2»: Endelig har Nintendo bekreftet at oppfølgeren av det imponerende spillet fra 2017 kommer neste år.

«Red Fall»: Microsoft avsluttet seansen med et skytespill alle co-op-entusiaster kan glede seg til.

Flere gode indiespill utmerket seg på E3: Blant annet «Bramble: The Mountain King», «Somerville» og «Planet of Lara» dukker opp i 2022.

Hva med Playstation, Xbox eller Nintendo?

Xbox-sjef Phil Spencer under årets E3. Foto: Youtube

Microsoft viste muskler på årets E3. Med ny generasjon av Xbox-maskiner på markedet og et milliardkjøp av det store spillselskapet Bethesda, håper selskapet å lokke flere kunder til deres plattformer. Ikke minst ved hjelp av spilltjenesten Xbox Game Pass – abonnentløsningen som gir full tilgang til nye og gamle spill.

Nintendo stod på scenen på E3s siste dag. De avduket et etterlengtet nytt «Mario Party Superstars», som går tilbake til røttene. I tillegg kommer et nytt «Metroid»-spill i klassisk 2d-stil. Og ikke minst «Breath of The Wild 2». Det var spekulasjoner om de ville annonsere en ny modell av den nå fire år gamle Nintendo Switch-konsollen, men det ble det ikke noe av. Det haster heller ikke – konsollen selger fortsatt veldig godt.

Sony har ikke vært på E3 og fristet publikum med Playstation-nyheter siden 2018. I år som før kjører de sitt eget løp gjennom egne «State of play»-streamer. Den neste er ikke kunngjort, men den forventes i sommer – og at den kanskje vil inneholde større spillnyheter enn vanlig.

