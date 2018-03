For to år siden startet byggingen av kinosenteret. Med 14 saler og det største kinolerretet i landet håper direktør ved kinoen, Ivar Halstvedt, at de skal kunne tilby noe helt utenom det vanlige for kinopublikummet.

– Det skal være en wow-opplevelse fra du kommer til du går. Så det blir jo spennende, og når vi bygger et så stort kinosenter så bygger vi det også i det største kinomarkedet i Norge, som er Oslo – men det er også hele Stor-Oslo, sier Halstvedt.

Han håper kinoen vil føre til tilreisende fra hele Østlandet og sammenligner den med en kino de bygget i Stockholm for to år siden.

– Det vi så var at når vi hadde kundeundersøkelser, så satt folk seg i bilen og kjørte en time for å se film i IMAX fordi det var helt nytt. Vi tror kanskje det også kommer til å skje her, på Odeon Oslo, at folk kjører langveis fra for å få med seg filmene og premierene i IMAX.

IMAX er verdens største filmformat, forklarer Halstvedt. Men når vi spør om hva han tenker om konkurransen mellom kinoene svarer han:

– Det er mer næringspolitisk eller kulturpolitisk, kanskje. Det vi fokuserer på er å lage det beste kinosenteret i Norge hvor hele besøket er en del av en helhetsopplevelse. Også må det være opp til kunden å velge.

– Konkurranse er skjerpende

Administrerende direktør i Nordisk Film kino, Jannicke Haugen, forteller at de har forberedt seg på å konkurrere.

– Konkurranse er jo uten tvil skjerpende, så vi gleder oss til å komme i gang med å konkurrere, fordi det har vi forberedt oss på en stund.

Hun sier de blant annet har oppgradert mange saler og fått saler med 4DX som er bevegelige seter og effekter.

– Tror du den nye kinoen vil påvirke billettprisene?

– Jeg tror ikke det vil ha noe utslag på hverken filmrepertoar eller billettpriser, sier hun.

Konkurranse for første gang

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Ove Solum, sier det nå blir konkurranse i kinomarkedet i Oslo for første gang på hundre år.

HARD KONKURRANSE: Professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Ove Solum, sier det nå bli konkurranse for første gang på hundre år. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Vi får konkurranse for første gang mellom to kinobedrifter i Oslo. I Norge har man for det meste vært vant til å ha store kommunale kinomonopoler.

Han tror konkurransen blir hard.

– Publikumstallet i Norge har vært ganske stabilt de siste årene og spørsmålet er jo om taket er nådd, eller om det går an å løfte taket, det vil tiden vise. Jeg tror det blir rift om det kinopublikummet som allerede finnes.