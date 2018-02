«Black Panther» knuser kinorekorder i USA

Den nye Disney-Marvel-filmen «Black Panther» har siden premieren knust alle salgsforventninger.

Etter sin tredagersdebut i Nord-Amerika i helgen, har den så langt solgt for over 201,8 millioner dollar, skriver CNN.

Det er den femte største amerikanske åpningen gjennom alle tider.

Til topps blant afroamerikanske regissører

Den eneste Marvel-filmen som har hatt en større åpning er «The Avengers» fra 2012.

Filmen har nå knust rekorden for afroamerikanske regissører, som tidligere tilhørte Felix Gary Gray med gangster- og hip hop-filmen «Straight Outta Compton» fra 2015.

Denne skal globalt ha solgt for 214 millioner dollar samme året, mens det er estimert at «Black Panther» vil få inn hele 360 millioner dollar, skriver CNN. Det eksakte tallet slippes på tirsdag.

VIKTIG ROLLE: Kenyanske Lupita Nyong'o har rollen som Nakia i filmen. Her avbildet på den røde løperen i forbindelse med premieren. Foto: - / AFP

Disney regner også med at filmen til sammen vil få inn 235 millioner dollar bare i USA, etter amerikanernes vinterferie er over, skriver den amerikanske kringkasteren.

Filmen får også strålende kritikk fra publikum. I gjennomsnitt har seerne gitt filmen kinoscoren A+, viser meningsmålinger gjort av CinemaScore, og filmen scorer 97 prosent hos Rotten Tomatoes.

Dette gjør den til den best omtalte superheltfilmen gjennom alle tider.

I Norge ligger «Black Panther» på førsteplass på kinotoppen, hvor den leder overlegent over «Fifty Shades Freed», viser tall fra Film og Kino.

– En åpenbaring

«Black Panther» handler kort fortalt om superhelten T'Challa (Chadwick Boseman) som returnerer til sitt isolerte, høyteknologiske, afrikanske kongerike for å tiltre tronen – men ikke uten utfordringer.

Det er den første av Marvel-filmene som er regissert av en afroamerikaner – Ryan Coogler, som også hadde et stort afroamerikansk ensemble på settet, skriver The New York Times.

FULL FART: Skuespiller Chadwick Boseman i rollen som superhelten T'Challa. Boseman har tidligere spilt i filmer som Marshall, Message from the King og Captain America: Civil War. Foto: Matt Kennedy / AP

Amerikanske nettsteder og aviser er fulle av artikler og meningsinnlegg om betydningen filmen har for synet på «svarte filmer» i filmbransjen.

Blant annet skriver The New York Times at filmen knuser en myte om at filmer med utgangspunkt i svart kultur ikke kan bli globale kinosuksesser.

– Én etter én faller de uskrevne Hollywood-reglene for hva publikum vil støtte og ikke. Etter «Black Panther», kan et studio aldri mer si at svarte filmer ikke blir globale, sier Jeff Bock, analytiker i researchfirmaet Exhibitor Relations, til avisen.

De glitrende tallene kan bli et vendepunkt for Hollywood, skriver CNN, og legger til at det rekordhøye billettutsalget kan endre filmindustrien ved å oppfordre til større mangfold både foran og bak kamera.

Van Jones, CNNs politiske kommentator og programleder for Van Jones Show, omtaler «Black Panther» som en åpenbaring.

ÅPENBARING: Politisk kommentator i CNN Van Jones, roser den nye filmen og omtaler den blant annet som en åpenbaring. Foto: Kimberly White / AFP

– Tidligere i år fornærmet president Donald Trump mennesker av afrikansk opprinnelse da han refererte til Haiti og afrikanske nasjoner som «shithole countries». Hans ord var sårende for utallige amerikanere og mennesker rundt om i verden, skriver han i et innlegg på kanalens nettsider.

– Mens Det hvite hus drar mennesker med afrikansk bakgrunn ned, løfter Hollywood oss nå opp – mest spektakulært gjennom den nye Disney-Marvel-filmen «Black Panther», skriver han videre.

37 prosent av dem som så langt har møtt opp for å se filmen er afroamerikanske, ifølge New York Times.

Tror ikke folk har sett det før

Ryan Coogler, filmens regissør, er ikke uventet strålende fornøyd med resultatet så langt.

– Konseptet med en afrikansk historie med skuespillere med afrikansk bakgrunn i front, kombinert med denne graden av moderne filmredigering, er noe folk ikke har sett mye av før, sier han til The Hollywood Reporter.

– Du føler du får muligheten til å se noe friskt og bli del av noe nytt. Dette tror jeg alle publikummere setter pris på uavhengig av om de er sorte eller ikke, sier Coogler videre.

NYTT OG FRISKT: Regissør Ryan Coogler tror «Black Panther» tilfører publikum noe nytt og friskt de ikke har sett mye av før. Foto: Evan Agostini / AP

Scott Mendelson, filmkommentator i det amerikanske magasinet Forbes, skriver at det er synd at man fortsatt blir overrasket over at filmer med afroamerikanske skuespillere og regissører kan knuse rekorder.

– «Wonder Woman» som ble vist sist sommer, viste at dette var en film fans hadde ventet på hele livet. Det som er synd er at Hollywood har brukt så lang tid på å finne ut at «en ikke-hvit fyr» kan skape like store suksesser. Den eneste overraskelsen er at folk fortsatt blir overrasket over dette, skriver han i et innlegg.

Disney vil også slippe filmen i Russland, Kina og Japan de kommende ukene.