«Ratchet & Clank: Rift Apart» er nok det nærmeste man kommer Pixar i spillenes verden.

Dette er en ekstremt fengende og rørende historie med glimrende rollefigurer. Spillet har smart og morsom dialog og det har feiende flotte omgivelser.

Det har til og med norsk tekst og tale på plass for yngre spillere, kombinert med innhold som passer vel så godt for voksne.

På høyde med klassikerne

Åtte år etter forrige spill i denne flaggskip-serien til Playstation er det med andre ord igjen duket for en nydelig og vilt engasjerende spillopplevelse. Dette spillet er på høyde med de tre første, klassiske spillene som kom til Playstation 2 for snart 20 år siden.

PÅ TVERS: Revner i dimensjonsveggene åpner for mange finurlige grep i spillet «Ratchet & Clank: Rift Apart». Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY

I «Rift Apart» har utviklerne i Insomniac Games sett på Ratchet & Clank-universet med friske øyne. Dette er tydelig i historien om ulike dimensjoner.

Når de to heltene kastes inn i et parallelt univers, møter de herlige motstykker til kjente rollefigurer fra hele serien.

Stå på egne ben

Du må ikke ha kjennskap til alt som har skjedd tidligere i spillserien, «Rift Apart» står solid på egne ben. Men om du er en av dem som har fulgt disse to spillfigurene siden starten av 2000-tallet er belønningen betydelig.

Selve spillopplevelsen er nydelig variert. Fra heftig slåssing med et kreativt arsenal av våpen til stilig utforsking av spillverdenen og tilbakelent grubling over intrikate gåter. Det ene avløser det andre, det går kanskje litt for fort iblant. Men det blir i alle fall aldri kjedelig.

FLOTT DEBUT: Rivet debuterer som spillbar figur i «Ratchet & Clank: Rift Apart». Hun avløser jevnlig Ratchet gjennom spillet, og tilfører en herlig dynamikk i den dramatiske fortellingen. Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY

Den største og mest spennende nyheten denne gangen er nok introduksjonen av rollefiguren Rivet. Denne serien har bestandig sirklet rundt det at Ratchet er den aller siste gjenlevende av sin art i universet, noe som har tilført en treffsikker, melankolsk tristesse.

Nå er ikke Ratchet alene lenger, og mysteriet rundt hvem Rivet er og hva hun betyr for Ratchet er en flott del av fortellingen. Samtidig er hun en innmari god rollefigur i seg selv, med sin egen unike bakgrunnshistorie og sine egne motivasjoner.

Det er ikke bare-bare å introdusere helt nye rollefigurer i et såpass etablert spillunivers. Det er en solid prestasjon at Insomniac Games lykkes såpass godt.

Underholdning av høy kvalitet

«Ratchet & Clank: Rift Apart» er et ekstremt vakkert spill. Det har omgivelser som tar pusten fra meg, og det å lande på helt nye planeter var store høydepunkter gjennom de rundt 12 timene jeg brukte på å spille hele historien.

Ekstra imponerende blir det når du åpner dimensjons-revner og omgivelsene endrer seg totalt på et blunk. Det er utrolig stilig å se på, rett og slett.

EN RASK UTVEI: Med fiender i hælene er det fint å smette gjennom en dimensjonsportal. INSOMNIAC GAMES/SONY

Det er mye som skjer i dette spillet og mye å oppleve. Tempoet er en smule for høyt, jeg er en som setter pris på litt mer pusterom for å la de storslagne hendelsene få synke litt inn. Men det er flisespikking fra min side.

«Ratchet & Clank: Rift Apart» er så kreativt skrudd sammen, så morsomt å spille, så vakkert å se på og så smart fortalt at helhetsopplevelsen er fullt på høyde med fordums storhet.

Dette er underholdning av svært høy kvalitet for hele familien – store og små.

NRK anmelder Foto: INSOMNIAC GAMES/SONY Ekspandér faktaboks Tittel: «Ratchet & Clank: Rift Apart» Lanseringsdato: 11. juni, 2021 Sjanger: Actioneventyr Alder: 7+ Plattform: Playstation 5 Utvikler: Insomniac Games Utgiver: Sony Interactive Entertainment

PS: «Ratchet & Clank: Rift Apart» lanseres på fredag 11. juni, 2021. I tidligversjonen jeg spilte opplevde jeg at spillet krasjet flere ganger. Utvikleren har lovet en oppdatering før lansering, og dette har ikke påvirket terningkastet i anmeldelsen. Hvis de tekniske problemene også er til stede etter lansering, vil anmeldelsen bli oppdatert. Jeg gjør også oppmerksom på at spillets «performance-modus», som leverer 60 bilder i sekundet og HDR, ikke var tilgjengelig i versjonen jeg spilte.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på NRK.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesing: