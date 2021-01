James Bond møter Jason Bourne og blandes med Ethan Hunt. Resultatet er Agent 47, verdens tøffeste og cooleste snikmorder på nådeløs jakt etter verdens verste avskum.

I «Hitman 3» plasseres han i fantastiske omgivelser, fra et luksushotell i Dubai til et herskapshus i England, en nattklubb i et nedlagt kjernekraftverk i Berlin, en luksus-vingård i Argentina og en bråkete kinesisk storby.

Det er lederne i den onde skyggeorganisasjonen Providence som er målet, maktsyke og søkkrike skurker som styrer den globale økonomien i sitt kriminelle edderkoppnett.

De fantastiske områdene blir tredimensjonale brettspill. Du kan velge selv hvordan målene skal dø, og finner åpninger og muligheter gjennom grundig utforsking.

Langvarige oppdrag

For å nå målet uten å bli oppdaget, må du med jevne mellomrom kle deg ut som alt fra tekniker til DJ, bartender, uteligger, vitenskapsmann og mye annet for å få tilgang til forskjellige områder. Du må hacke dører, slette overvåkingsvideo, forgifte matretter og så videre og så videre.

GLOBETROTTER: Agent 47 ankommer Dubai på utradisjonelt vis i «Hitman 3». VARIASJON: Det å lete etter og utnytte drapsmuligheter er noe av det mest spennende du kan gjøre i «Hitman 3». Denne kunst-installasjonen kan for eksempel bli nyttig. SNIKE-SPILL: Den beste måten å spille «Hitman 3» på er å snike seg rundt uten å bli oppdaget.

Det er ulidelig spennende, rett og slett. Et oppdrag kan fort ta flere timer, og når du til slutt forlater åstedet etter vellykket likvidering, er fullføringsprosenten gjerne på stusslige 10–15 prosent.

Nå starter det som er virkelig artig i «Hitman 3» – å finne nye, utspekulerte måter å komme til målet på. Nye forkledninger, nye hemmeligheter, nye våpen og nye sidehistorier. Sakte, men sikkert, kjenner du disse verdenene som din egen baklomme.

Fantastisk samlepakke

Det mest åpenbare med «Hitman 3», er at vi snakker om resultatet av over 20 år med foredling av et sylskarpt, unikt konsept. Det er et mesterlig og vilt engasjerende spill for voksne, en opplevelse som er smekkfull av gode rollefigurer, herlig humor, sitrende spenning, slemme skurker og bunnsolid spillbarhet.

«Hitman 3» inngår i en trilogi IO Interactive kaller «World of Assassination». Hvis du eier alle tre spillene og bonus-innhold som har kommet underveis, kan du velge og vrake fra en haug med oppdrag og forskjellige spillmodus.

INGEN VITNER: Her skal du ta over identiteten til fyren i underbuksa. MANGE HATTER: Det å finne og bruke forskjellige forkledninger skaper mange herlige situasjoner i «Hitman 3». Her er du DJ på en nattklubb i Berlin. MASSE INNHOLD: Dersom du også eier de to andre Hitman-spillene i serien «World of Assassination», får du ekstremt mye innhold å kose deg med.

Det har blitt en helt fantastisk samlepakke dette her, med den ene minneverdige opplevelsen etter den andre. En slags morbid, bloddryppende slapstick-fornøyelsespark som inviterer til eksperimentering, utforsking, absurde forkledninger og spektakulære likvideringer.

«Hitman 3»-oppdragene er mine favoritter i denne pakken, men det finnes ikke dårlig innhold her. Alt er bra. Alt er kult.

Og alt er dansk.

Suksess i nabolandene

Det er uunngåelig å føle seg som en attpåklatt hvis man sammenligner den norske spillindustrien med våre naboland.

Utgivelsen av det danske «Hitman 3» kom samtidig med ferske tall fra Virke, gjengitt av Aftenposten forrige uke, hvor det kom frem at 314 fast ansatte omsatte for 366 millioner kroner her i Norge i 2018.

Til sammenligning er den danske spillindustrien «bare» rundt tre ganger større enn den norske. Men hvis vi sammenligner Norge med de andre nordiske landene, er avstanden betydelig større.

Sverige hadde 442 spillstudioer og over 9000 ansatte som omsatte for 41 milliarder svenske kroner i 2019. Vi blir også en miniputt sammenlignet med spillindustrien i Finland, som er omtrent halvparten av størrelsen til Sverige.

I dette bildet er også «Hitman»-serien i en annen liga enn alt som utvikles av norske spillutviklere. Her snakker vi om åtte hovedspill, to mobilspill, to spillefilmer, to romaner, en tegneseriebok, 70 millioner spillere og svimlende inntekter de siste 20 årene.

Men bortsett fra det, er Norge og Danmark i omtrent samme båt. Danmark har IO Interactive som lokomotiv, Norge har Funcom. Danmark har Playdead («Limbo» og «Inside») og Ghost Ship («Deep Rock Galactic») som globale indie-stjerner, Norge har Red Thread Games («Draugen»), D-Pad («Owlboy») og Krillbite («Mosaic»).

Når den danske spillindustrien allikevel er rundt tre ganger større enn den norske, er det hovedsakelig «Hitman»-seriens fortjeneste. Det bør være inspirerende for norske spillutviklere.

For «Hitman: Codename 47» ble ikke noen kjempehit i år 2000. Det solgte dårlig. Det fikk dårlige anmeldelser. Det var på ingen måte en selvfølge at dette snikmorder-konseptet skulle bli en 20 år lang suksesshistorie.

Men det var en kjerne her som ble forvaltet riktig. IO Interactive tok med seg erfaringene og lagde et nytt og bedre «Hitman»-spill. Anmelderne ble fornøyde. Salgstallene vokste. Investorer kom på banen.

Og mens stadig nye «Hitman»-spill dro inn flere spillere og mer inntekter, vokste IO Interactive inn i statusen som et av verdens beste spillstudioer.

Bedre enn noen sinne

20 år etter det vaklende utgangspunktet, er det derfor ekstra hyggelig å melde at «Hitman 3» spesielt, og hele denne nye trilogien av spill generelt, er bedre enn denne serien noen gang har vært.

Det er utholdenhet, ferdigheter og en porsjon flaks som har ført serien hit. Det er seriens status som har ført til at IO Interactive nå skal lage et offisielt James Bond-spill. Jeg kan se flere grunner til at noe lignende kan skje her i Norge. Og det kunne til og med ha skjedd i Norge for lengst.

Funcoms «Anarchy Online», «Age of Conan» og «The Secret World» kunne og burde ha blitt lansert i mer ferdig stand. Det er nesten uforståelig at «Project I.G.I.», som også ble lansert i år 2000, ikke fikk et videre løp som lignet utviklingen til «Hitman»-serien.

Det er nok tøffere å etablere seg på «Hitman»-nivå nå enn det var for 20 år siden. Men jeg er helt sikker på at noen her i Norge vil ta det skrittet før eller senere. Funcom er for eksempel godt på vei med «Conan Exiles» og det kommende «Dune»-spillet.

Inntil det skjer, er det bare å si gratulerer, Danmark. Gratulerer, IO Interactive. «Hitman 3» er dødsbra.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

NRK anmelder Foto: IO Interactive Ekspandér faktaboks Tittel: «Hitman 3» Sjanger: Actionspill Terningkast: 5 Alder: 18+ Plattform: PC (testet), Xbox Series X|S,PS5, PS4, Xbox One, Switch, Stadia Utvikler: IO Interactive Utgiver: IO Interactive

