Spillet starter i den samme høydramatiske stilen vi kjenner fra kinolerretet:

Den årlige feiringen av The Avengers avbrytes av en mystisk eksplosjon over San Francisco. Tusenvis dør. Mange får plutselig superkrefter. The Avengers får skylden og forvises til et liv i skyggene.

Et av de nye supermenneskene er den nerdete tenåringsjenta Kamala Khan. Hun aner ugler i mosen og starter jakten på sannheten.

Historien i spillet følger samme mal som i filmene. Spektakulære hendelser blandes med nære, menneskelige relasjoner og utfordringer når Kamala gradvis gjenforener The Avengers.

Kamala er hjertet

Og det er uten tvil den modige, handlekraftige, sjarmerende og knalltøffe Kamala Khan og hennes alter ego Ms. Marvel som er hjertet i denne historien. Selv om du også kan styre både The Hulk, Iron Man, Black Widow og Thor, er det Kamala som skinner sterkest.

MENNESKELIGE RELASJONER: Forholdet mellom Kamala Khan og hennes ungdommelige pågangsmot og den reserverte Bruce Banner er en rød tråd gjennom hele «Marvel’s Avengers». FRA FAN TIL HELT: Kamala Khan går fra å være en Avengers-fan til å bli en faktisk superhelt selv i «Marvel’s Avengers». Og hennes Ms. Marvel er spillets soleklare høydepunkt. GUMMIKROPP: Superkraften til Kamala Khan i aksjon.

Her finner du nok hemmeligheten bak suksessen til hele det filmatiske universet til Marvel også. Kritikere kaller det ofte tanketom popkorn-action. Fansen kjenner seg igjen i – og elsker – superheltenes menneskelighet, som:

Iron Mans forhold til sin briljante, men fraværende far.

Mobbingen som drev Captain America til grenseløs modighet.

Den indre konflikten til Thor rundt det å ta ansvar.

De klønete sosiale ferdighetene til Spider-Man.

Sinnemestringen til Bruce Banner.

Og ikke minst den følelsen mange av disse heltene sliter med. Følelsen av å være annerledes, og ofte uønsket av samfunnet rundt dem.

Det er ingen overdrivelse å si at alt dette skaper solide bånd mellom Marvels superhelter og deres publikum.

KJENT POSITUR: The Hulk, Iron Man og Thor i velkjent positur. Foto: MARVEL/CRYSTAL DYNAMICS/SQUARE ENIX

Fengende, men når ikke helt opp

Det samme båndet skapes i dette spillet. Jeg ble så glad i Kamala at det løftet en ellers ganske platt og forutsigbar historie. Det er mye varme, humor og inderlighet her. Når man blander det med et knippe utrolig stilige sekvenser, blir historien jevnt over ganske fengende.

Samtidig må det nevnes at opplevelsen ikke kommer i nærheten av spill det er naturlig å sammenligne med. Håndverket, historien og rollegalleriet i PS4-storhetene «Spider-Man» og «God of War» er flere hakk bedre.

Påklistret onlinedel

Det samme argumentet må jeg dessverre også bruke når det gjelder spillets massive onlinedel. Utviklerne har presset inn et onlinespill med ferdighetsnivåer, oppgradering av egenskaper, diverse kjøpmenn med utstyr og dusører, daglige og ukentlige utfordringer, eget innhold for alle som kommer til høyeste nivå, våpen-skins og nye drakter til heltene.

Alle som har spilt «Destiny», «The Division» eller «Warframe» vil kjenne seg igjen her. Når du er ferdig med historien (som du også kan hoppe over i sin helhet), er det meningen at du skal slåss mot fiender, jakte på dusører, løse oppdrag og delta i diverse utfordringer igjen og igjen og igjen for å skaffe deg nytt utstyr og gå opp i ferdighetsnivå.

OPPGRADERINGER: Du kan få både faktiske og visuelle oppgraderinger til de forskjellige superheltene i «Marvel’s Avengers» ved å bare spille spillet. Men mye kan også kjøpes på spillets markedsplass. Foto: MARVEL/CRYSTAL DYNAMICS/SQUARE ENIX

KJØPMENN: Spillet har en bunke kjøpmenn som selger oppgraderinger. Foto: GUMMIKROPP: Superkraften til Kamala Khan i aksjon.

Her knaker «Marvel’s Avengers» i grunnmuren. Det er noen fundamentale problemer knyttet til at The Hulk blir overmannet av en liten gjeng puslete soldater når han er i lavere level enn de han slåss mot. Det er også vanskelig å akseptere at de mektige superheltene jakter på en tilsynelatende endeløs rekke oppgraderinger.

Men det mest problematiske her er at onlinedelen føles unaturlig påklistret og halvveis gjennomført. Det er ikke direkte dårlig, faktisk kan det være ganske fornøyelig. Men motivasjonen burde være å tilby noe nytt, friskt, annerledes og gøy i denne sjangeren. Det synes jeg ikke utviklerne i Crystal Dynamics lykkes med.

SPEKTAKULÆRE SEKVENSER: Det blir ofte spektakulært når nye superhelter blir med i det gjenforente Avengers. Hjemkomsten til Thor er spesielt vellykket. Foto: MARVEL/CRYSTAL DYNAMICS/SQUARE ENIX

Forsiktig anbefaling

Det er vanskelig å gi en samlet dom på et spill som dette. I likhet med andre spill i samme gate, vil også «Marvel’s Avengers» utvikle seg videre i ukene og månedene fremover. Jeg utelukker ikke at det ender opp med å bli kanonbra til slutt.

«Marvel’s Avengers» kunne utvilsomt ha vært mye bedre, og ligger ubehagelig nærme Marvel-kritikernes tanketomme popkorn-univers.

Men Kamala Khan og hennes Ms. Marvel er et herlig sentrum i en actionopplevelse som ofte er spektakulær, varm, morsom og givende.

Det er, tross alt, bra nok til en forsiktig anbefaling.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

NRK anmelder Foto: MARVEL/CRYSTAL DYNAMICS/SQUARE ENIX Ekspandér faktaboks Tittel: «Marvel's Avengers» Sjanger: Actionspill Aldersgrense: 16+ Dato: 4. september 2020 Plattform: PC (testet), PS4, Xbox One Utvikler: Crystal Dynamics Utgiver: Square Enix

Anbefalt videre lesing: