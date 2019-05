Det er endelig klart for siste semifinale før årets store Eurovision-kveld tar plass nå på lørdag. Totalt er det 18 land i kveld som skal knive om de 10 resterende plassene til finalen.

Keiino representerer Norge i konkurransen, og nå skal det altså bestemmes om joiken faller i god nok jord hos resten av Europa.

1. Srbuk - Walking Out

Armenia

Med røyklagt scenegulv står Srbuk helt alene når hun fremfører dramatiske «Walking Out». Attituden fremkaller den «hør på meg»-viben låta så intenst ønsker med mange tungpust, uten at det går (ut) noen vei, selv med den selvfølgelige modulasjonen plassert i et hav av pyro.

Terningkast 3

2. Sarah McTernan - 22

Irland

I mylderet av svulstige ballader og generiske poplåter kommer McTernan med et friskt pust som etterhvert blir veldig snorkete til kveldens semifinale. De retro visuellene passer greit til det sukkersøte, men vi trenger mer kraft for at dette skal huskes som noe minneverdig. Kanskje Srbuk skulle donert bort litt pyro.

Terningkast 2

3. Anna Odobescu - Stay

Moldova

Snakker om svulstige ballader... Klisjérim med «hold on» / «be strong», sammen med flere toneskifter og en moderne overhead er ikke nok til å skape noen form for høydepunkt til å redde Odobescu opp fra denne sandkassa. Thank u, next!

Terningkast 2

4. Luca Hänni - She Got Me

Sveits

Okei okei, frekke Despacito-vibber sendes på lang vei med Luca Hännis latinorytmer og dirty dancing. Dansingen tar tydeligvis på, for det er ikke mange fraser Hännis klarer å fullføre før andpustenheten tar han igjen etter hvert. Gøy låt? Veldig. Originalt? Nei, men vanskeligere trenger det nødvendigvis ikke å være. Jeg kjøper det!

Terningkast 5

5. Carousel - That Night

Latvia

Denne hører nok ikke helt hjemme i Eurovision-land, men husk, der kan alt gå an. Latviske First Aid Kit viser ingen progresjon i «That Night». Til en viss grad treffer dette meg musikalsk, men stagnerer med refrenget som bare gjentas, og gjentas, og gjentas. Det er koselig og behagelig, men ingen åpenbar Eurovision-vinner.

Terningkast 3

6. Ester Peony - On a Sunday

Romania

Det beste bidraget fra Romania på en stund, denne gangen med finurlige country- og R&B-elementer. Gotiske Ester Peony knoter en del med stemmebruken og med noe som høres ut som sporadiske valg av toneleie fra start til slutt, så dette blir alt for ruskete for meg.

Terningkast 2

7. Leonora - Love is Forever

Danmark

Her får Leonora testet ut de franske og tyske glosene sine. En sjarmerende og klisjéfull låt, om – ja, du gjettet riktig – kjærlighet, men den mangler det store wow-øyeblikket. Hun treffer ofte de høyeste tonene, men hun kjemper hardt for å komme dit, og det høres.

Terningkast 3

8. John Lundvik - Too Late For Love

Sverige

Hvem kan unngå å bli revet med på kraftfulle gospel-refreng? Kjærlighet går som vanlig igjen i det tematiske i denne konkurransen, og John Lundvik har såpass mye karisma og sjel i det han driver med foran den sakrale LED-skjermen at en skal ikke se bort i fra at Sverige får en høy pallplass i år.

Terningkast 5

9. Pænda - Limits

Østerrike

Det er ikke alle låter som kler en så stillestående fremførelse Pænda nettopp gjorde, men det gjorde hu gitt. Denne balladen er en av de mest interessante i år, og som på mesterlig vis unngår å havne i alle fallgruvene en ofte ender i med en ballade i Eurovision. Sart, forsiktig og heldigvis gjort med en såpass selvsikkerhet i stemmen at Østerrike forhåpentligvis går videre til finalen.

Terningkast 5

10. Roko - The Dream

Kroatia

Dropp vingene, gutt! Aserbajdsjan tok eierskap på englevingene i deres legendariske bidrag i 2008, og kan ikke brukes igjen på minst 50 år. Neida, men her er det veldig mye som bare føles... feil. Jøye meg for en bunnløs og fattig produksjon du skulle få tildelt, Roko. Det ser ikke helt ut som du står helt for det selv heller. Dette er nok snarere et krampaktig mareritt enn en drøm.

Terningkast 1

11. Michela - Chameleon

Malta

Er det en generisk poplåt som skal få Malta inn i finalen? Godt mulig! Mye av «Chameleon» høres familiært ut, selv om Michela har blandet litt for mange ulike smaker i sommerdrinken sin av en låt. Stort banger-potensiale spås på denne låta som virkelig får deg til å kvikne til etter Rokos luftslott.

Terningkast 4

12. Jurij Veklenko - Run with the Lions

Litauen

Jurij har vært med i ESC to gangere tidligere, da som korist. Det er nok kanskje litt der problemet ligger, da han ikke klarer å ta plass med de forsiktige falsettene sine. Den minimale tilstedeværelsen gjør nok at Litauen kaster seg rett under radaren i år.

Terningkast 2

13. Sergey Lazarev - Scream

Russland

Sergey er ingen fremmed i ESC-gamet. Da det ble kjent at mannen som fikk meg til å hyle av begeistring etter bidraget hans i 2016 med hakeslippende scenografi, skulle delta igjen, gikk forventningene til topps. Skuffelsen blir selvfølgelig stor når 1. Det visuelle er ekstremt ensformig og kun basert på kloner av seg selv i inderlige positurer og 2. Han synger godt, men låta er midt på treet.

Terningkast 3

14. Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Albania

Helt innafor arena å inkorporere tradisjonelle elementer i en konkurranse som dette, men her mangler det noe mer bemerkelsesverdig enn aktiv bruk av den pålitelige vindmaskina, for den rettferdiggjør ikke de sure tonene som kommer ut av Jonida Maliqi, selv om vi skrur den på maks.

Terningkast 2

15. Keiino - Spirit in the Sky

Norge

Selv om joike-toppen ikke ønsker å kalle Fred Buljos joik for… joik, smyger denne europopen seg trygt i havn, også i kveld. Joiken og refrenget klistrer seg fast i hjernebarken, og det er som oftest et veldig godt tegn.

Terningkast 4

16. Duncan Laurence - Arcade

Nederland

Den store favoritten Duncan Laurence leverer en skjør låt med mektig vokalprestasjon i kveld. Jeg forstår hypen, og støtter den til en viss grad, men allerede etter siste tone er låta så og si glemt.

Terningkast 4

17. Tamara Todevska - Proud

Nord-Makedonia

Enda en ballade fra Balkan. Sammenlignet med tidligere år kjører Nord-Makedonia en ny strategi, men ikke til det bedre, nødvendigvis. Til å være en døll arrangert politisk sang, gir den heller ikke særlig mye.

Terningkast 2

18. Chingiz - Truth

Aserbajdsjan

Lovende start med pulserende og spennende elementer fra Aserbajdsjan! Likevel går den over til nok en generisk poplåt uten noe mer. Litt krampaktig bruk av roboter, som det fort blir, uten særlig effekt heller.

Terningkast 3