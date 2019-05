– Selvsagt er det artig at Fred har en joikesnutt. Hadde han vært alene på scenen ville det vært joik, sier Kirsten Marit Olsen (63) til NRK.

Hun leder Juoigiid Searvi som er fagorganisasjonen og foreningen for tradisjonelle joikere.

– Joik kan ikke kombineres med fremmede språk og masse instrumenter der melodien skal følge vestlige musikkregler, sier hun.

JOIKELEDER: Kirsten Marit Olsen fra Kautokeino er styreleder for tradisjonelle joikere. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Bakgrunnen for kommentaren hennes er ny definisjon av joik og samisk musikk som Sametinget skal behandle i juni.

Uenig med joikeren

Sametingsråd Henrik Olsen er ikke enig med joiketoppen.

– Låta «Spirit in the Sky» kan defineres som samisk musikk fordi Fred Buljo gir sentrale bidrag til den, sier han.

48-åringen har det politiske ansvaret for kultursaker.

I forslaget fra sametingsrådet heter det at luohti er tradisjonelle måter å joike på.

Samisk musikk er når joik kombineres med instrumenter. Hvis den som fremfører eller har laget musikken, selv er samisk og anerkjenner musikken som samisk, så faller den inn under definisjonen.

Sametingsrådet mener dette åpner for at en same kan kalle sin musikk for samisk selv om tekstene for eksempel er på engelsk.

NY DEFINISJON: Sametingsråd Henrik Olsen har forståelse for at tradisjonelle joikere ikke liker at instrumenter brukes. Foto: Mariela Idivuoma

– Om man er en utøver innen for eksempel barokk eller popmusikk så kan dette kalles samisk musikk. Her kommer egendefinisjonen inn. Mye av suksessen for samisk musikk er at man lar seg inspirere av elementer utenfra, sier Henrik Olsen.

– Samisk musikk skal være på samisk

Kirsten Marit Olsen i joikeforeningen er kritisk til at musikken fremføres på andre språk.

– Samisk musikk skal være på et av de samiske språkene. Hvis de synger på engelsk, så er det vestlig musikk, sier hun.

Biru Baby er et av bandene som kombinerer joik, elektro-pønk og engelske tekster. Gitarist Ida Iki (29) er fornøyd med den nye definisjonen.

SAMISK PUNK: Biru Baby har nylig vært på Europa-turné. Ida Iki (i midten) sier de gjennom musikken har utforsket det samiske og sitt eget forhold til det. Foto: Håkon Borg

– De nye unge artistene fra Sápmi med samisk bakgrunn tar jo det hele videre. Vi i Biru Baby kan ikke samisk, men vi har utforsket vår egen samiske identitet og utfordret joiken. Vi har også samarbeidet med andre samiske artister om tekstskriving, sier hun.

Iki synes det derfor er bra at musikken deres nå defineres som samisk.

29-åringen er heller ikke i tvil hvor Keiino tilhører.

– Det Fred har bidratt med er absolutt samisk. Og hvis Keiino hadde søkt tilskudd fra Sametinget, så ville i alle fall jeg ha sagt ja til det, sier Ida Iki.

– Løfter sangen

Torsdag kveld blir det klart om Keiino går til finalen.

ESC-kommentator Olav Viksmo-Slettan forteller om stor entusiasme.

– Fred løfter uten tvil denne sangen. I kommentatorbodene og ute blant folk er de veldig entusiastiske til joiken. De har aldri hørt joik før, men synger med for full hals når de hører Fred på scenen, sier han.