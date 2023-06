En av Tysklands største kultureksporter, bandet Rammstein, har blitt anklaget for systematiske overgrep mot sine kvinnelige groupier.

Ifølge flere internasjonale kilder skal bandet ha gitt en liten gruppe kvinner tilgang til et område nærmest scenen, møter med bandet og fester i etterkant av konsertene.

Det er i løpet av disse møtene det nå dukker opp anklager om mulig neddoping og uheldig oppførsel fra bandets frontfigur Till Lindemann og andre i hans crew.

Bandet selv har så langt avvist alle anklager.

Frontfigur Till Lindemann under en konsert i Tyskland i 2019. Foto: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

– Ble servert drinker og eskortert under scenen

Irske Shelby Lynn delte først bekymringer i sosiale medier om at hun skal ha blitt dopet ned på konserten i Vilnius i Litauen i mai.

Hun forklarte da at hun ble rekruttert til å bli en del av den eksklusive gruppen invitert foran scenen, at hun skal ha fått servert drinker og senere blitt eskortert under scenen der hun traff frontfigur Till Lindemann.

Rammstein ble dannet i Berlin i 1993 av vokalisten Till Lindemann, gitaristene Richard Z. Kruspe og Paul Landers, trommeslageren Christoph Schneider, bassisten Oliver Riedel og keyboardisten Christian Lorenz. Medlemmene hadde vokst opp i Øst-Tyskland. Foto: KATJA LENZ / AFP

Lynn forteller at hun fikk en dårlig følelse og sa at hun ikke var der for å ha sex. Ifølge Lynn skal Lindemann da ha blitt sint og forlatt stedet.

Etter at hun delte sine erfaringer, skal det ha dukket opp en rekke andre kvinner med lignende historier, skriver BBC.

Blant annet forteller den tyske influenseren Kayla Shyx i en Youtube-video hvordan hun opplevde møtene med bandet bak scenen.

– Det var så ukomfortabelt, sier hun i videoen.

– En håndfull pene jenter ble fulgt av vakter

Norske Tone Elisabeth Irgens var til stede på konserten i Vilnius sent i mai.

Hun forteller til NRK at hun var vitne til at vakter geleidet en håndfull «veldig pene jenter» foran rekkverkene.

– Det var veldig lett å legge merke til. De var ikke kledd som resten av oss, i svart, men i sommerklær. De så ikke ut som typiske fans, sier Irgens.

Tone Elisabeth på konserten i Vilnius. Foto: Privat

Hun visste ikke da hvem disse var, men hun gjorde seg noen tanker om at de kunne være bekjente eller «VIP».

– «Rad null» er historie

Flere medier, deriblant tyske Die Welt, beskriver hvordan unge kvinner skal ha blitt castet av en person tilknyttet bandet, russiske Alena Makeeva.

Hun skal ha tatt kontakt med dem via sosiale medier og lovet dem eksklusiv tilgang til bandet.

Dette skal ha pågått i flere år.

Rammstein spilte på Bjerke travbane for 60 000 publikummere i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Også under konserten i Oslo på Bjerke travbane i fjor sommer, skal det ha eksistert en eksklusiv tilgang foran scenen, for noen utvalgte.

På det sosiale mediet Reddit ligger det en tråd der noen sier at de så folk komme ut av telt ved flammekasterne under konserten. «Er de super-VIP og familie av bandet?» spør de seg.

Rammstein skal nå ha tatt avstand til Makeeva, og det rapporteres om at «rad null» er historie.

Statsminister Olaf Scholz følger med på saken

Vilnius var første konsert i Rammsteins Europaturné. Denne uken har de spilt i hjemlandet Tyskland, på Olympiastadion i Berlin.

Der skal det ha vært fulle hus, men ifølge tyske Bild skal et hundretalls fans ha forsøkt å kvitte seg med billetter til de tyske konsertene.

Noen har også demonstrert mot bandet ved stadion der de spiller.

Etterfestene er stanset, og familieminister Lisa Paus har etterlyst egne beskyttede områder på konsertarenaen for kvinner, og at det skal finnes egne vakter på konsertene for å håndtere mistenkte seksuelle overgrep.

Fredag fortalte en talsmann for den tyske regjeringen at også statsminister Olaf Scholtz følger med på rapportene som kommer inn om det tyske metalbandet.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Foto: Markus Schreiber / AP

Talspersonen sier statsministeren har fulgt saken de siste dagene, og at anklagene «må ryddes opp i». Talspersonen la imidlertid til at debatten om hva som eventuelt må gjøres i musikkbransjen, bør holdes i musikkbransjen.

Bandet: «En rett til ikke å bli forhåndsdømt»

Tidligere i uken skrev bandet en uttalelse som de delte på Instagram:

Foto: skjermdump

– Til våre fans sier vi: Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel og trygg på showene våre – foran og bak scenen. Vi fordømmer enhver form for overgrep og ber deg: Ikke delta i forhåndsdømming av noe slag mot dem som har kommet med anklager. De har rett til sitt synspunkt.

– Men vi, bandet, har også en rett – til ikke å bli forhåndsdømt.

Rammstein har nå leid inn advokat og frontfigur Lindemann avviser anklagene.

– Flere kvinner har kommet med alvorlige anklager mot vår klient. Samtlige av disse påstandene er usanne, sier advokatfirmaet i en uttalelse. De sier også at de vil gå til rettslige skritt mot kvinnene som har anklaget Lindemann.

– Har medfølelse for alle parter

Tone Elisabeth Irgens har vært fan av Rammstein i 20 år.

– Jeg er veldig glad i tysk. Tekstene er fantastiske, og mange er faktisk dype og politiske, i motsetning til hva mange tror.

Hun lette lenge etter billetter til turneen, og vil gjerne se dem igjen.

– Det er en opplevelse. Det er fullt adrenalin i tre timer, de gir absolutt alt!

Hun har også hørt mye godt om bandet, at de er fine mot fansen.

– Men så klart har jeg også hørt rykter om narkotika, og er ikke overrasket over at det kommer anklager. Men at de skal ha dopet ned andre, det er jo en helt annen sak – og veldig viktig å finne ut av.

Inntil det kommer noen bevis eller utvikling i saken, forholder hun seg nøytral til anklagene.

– Jeg har medfølelse for alle parter, og håper dette ordner seg.

Hanne Lund Lønnemo i den norske fanklubben skriver i en kommentar til NRK:

«Vi kan ikke spekulere rundt en så alvorlig situasjon. Vi har tiltro til at situasjonen blir seriøst behandlet av Rammstein og vi avventer videre info og tiltak».