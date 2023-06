Rammstein-vokalist etterforskes

Etterforskningen kommer etter en rekke beskyldninger om neddoping og seksuelle tilnærminger rundt medlemmene i bandet Rammstein.

Blant annet har en irsk 24-åring, Shelby Lynn, anklaget bandmedlemmer for å ha dopet henne ned da hun gjestet konserten deres i Litauens hovedstad Vilnius i mai.

Etter dette skal det ha dukket opp en rekke lignende historier fra andre kvinner.

Rammstein har avvist alle anklagene.

Det er den tyske avisen Tagesspigel som først omtalte etterforskningen.

Flere anklager

NRK har tidligere skrevet om anklagene som har kommet mot Rammstein.

Bandet skal ifølge flere internasjonale kilder ha gitt en liten gruppe kvinner tilgang til et eget område nærmest konsertscenen, såkalt «Rad null», samt møter med bandet og fester i etterkant.

Rammstein gjestet Bjerke travbane i Oslo i fjor. Ifølge konsertarrangøren var det den største konserten i Norge noensinne - med 60.000 tilskuere. Bandet har ingen planer om å komme til Norge under nåværende turné. Foto: Trygve Heide / NRK

Det er i forbindelse med disse møtene at anklagene om dop og seksuell trakassering har kommet.

Pågått i flere år

Flere medier har fortalt om russiske Alena Makeeva, en kvinne tett knyttet til Rammstein, som har castet unge, kvinnelige fans til å være en del av den indre fansirkelen.

Den tyske avisen Die Welte skriver at dette skal ha pågått i flere år.

Makeeva skal ha tatt kontakt med kvinnelige fans via sosiale medier og lovet eksklusiv tilgang til bandet.

Rammstein skal senere ha tatt avstand til Makeeva og sagt at «Rad null» er historie. Ifølge Tagesspigel har hun fått sparken.

Rammstein postet en offisiell uttalelse i sosiale medier sist uke. Foto: skjermdump

I forrige uke postet bandet en uttalelse i sosiale medier:

– Til våre fans sier vi: Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel og trygg på showene våre – foran og bak scenen. Vi fordømmer enhver form for overgrep og ber deg: Ikke delta i forhåndsdømming av noe slag mot dem som har kommet med anklager. De har rett til sitt synspunkt.

– Men vi, bandet, har også en rett – til ikke å bli forhåndsdømt.