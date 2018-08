Nå kommer de første Fortnite-turneringene i Norge: – Blir det neste store i e-sport

– Jeg har 100 prosent troen på at jeg kan vinne.

Det sier Kim Martin Flobergseter, en av de norske talentene innen spillet Fortnite.

Spillet, som finnes til både mobil og konsoll, har på kort tid rukket å få hele 125 millioner spillere. Før sommeren ble det kjent at de som blir skikkelig gode i spillet, snart kan gjøre store penger, når utvikleren legger 800 millioner kroner på bordet i sin e-sportssatsing.

Da var det enda uklart hvor og når det ville være mulig å begynne og spille om pengepremier. Men nå er det klart at Norge får sin første store turnering.

Ifølge Gamer.no skjer det om en måned, i hovedstaden Oslo. Premiepotten er på 80.000 kroner. En ikke ubetydelig sum, i norsk målestokk.

– Nå trener jeg opptil ti timer i døgnet, og er klar til å gi alt under denne turneringen, sier Flobergseter.

Kim Martin Flobergseter satser alt på å bli best. Foto: Sunniva Skarsvåg

Naturlig valg

Det er selskapet Polaris som står som arrangør. Polaris har mye erfaring med å arrangere spillturneringer, og initiativtaker Renato Mahmutagic sier at spillvalget var naturlig.

– Fortnite er jo et naturlig valg med tanke på hvor mange det engasjerer, og utover det tror vi det har potensial til å bli en stor e-sport-tittel, sier Mahmutagic til Gamer.no.

Navnet på begivenheten er «Polaris LAN Pro Series», og det skal også konkurreres i det beslektede spillet Playerunknown's Battlegrounds (PUBG).

NRK var i kontakt med Mahmutagic tidligere fredag, men han hadde da ikke anledning til å kommentere saken.

Fortnite kan bli del av Telenorligaen

Det som i alle fall er sikkert er at spillverdens svar på Eliteserien, Telenorligaen, følger med på det som skjer.

Telenorligaen er det største divisjons- og sesongbasert seriespillet i Norge. Her konkurreres det i fire spilltitler.

Fortnite kan snart bli en del av Telenorligaen. Foto: Ethan Miller / AFP

Ingen av disse Fortnite. Det kan et snart bli en endring på, forteller liga- og turneringsansvarlig Erling Rostvåg i Gamer.no.

– Det er definitivt noe vi vil jobbe med fremover. Vi har allerede begynt å organisere mindre turneringer. Vi ser på om Fortnite kan inngå som en del av den eksisterende ligaen, eller som noe eget, sier Rostvåg til NRK.

I Telenorligaen konkurrerer mellom 3.500 og 4.000 spillere om en premiepott på 300.000, som er fordelt over de ulike spillene.

– Vi opplevde en dramatisk vekst fram til våren 2016. Siden har det flatet ut litt. Vi tror nye spill som PUBG og Fortnite kan bidra til å rekruttere nye folk til ligaen, sier Rostvåg.

Dermed kan altså Fortnite snart bli et offisielt spill i Telenorligaen.

Stort potensial

Jarle Hrafn Grindhaug er redaktør i Pressfire.no, en av Norges største nettsteder for spill og gamling.

Han forteller at mens Telenorligaen er spillverdens svar på Eliteserien, har Polaris markert seg som aktør innen enkeltarrangementer – eller «events».

At både Telenorligaen og Polaris trykker Fortnite til sitt bryst, vil bidra til at Fortnite får befestet sin posisjon som fenomen innen e-sport, tror han.

– Jeg tror spillet har potensial til å bli det neste store innen e-sport. Fra utviklerens side er det sagt at det skal fokuseres på et inkluderende turneringsoppsett, altså at alle som vil skal kunne delta. Det bidrar til å skille Fortnite fra andre spill innen e-sport.