Nye tall: Fortnite har nå hele 125 millioner spillere

Fortnite når stadig nye høyder.

Spillet som ble lansert i fjor, har vokst voldsomt i popularitet på kort tid. Mange satser nå alt for å bli god, etter at utvikleren Epic Games annonserte en premiepott på nærmere én milliard kroner idet spillet snart får sin første sesong som e-sport.

Men hvor mange spiller egentlig Fortnite nå?

De siste tallene på 45 millioner er fra januar i år, og «ingen» har vært helt sikre på hvor stor veksten egentlig har vært – forsøk på anslag til tross.

Nye detaljer rundt e-sportsatsingen

Men i et blogginnlegg denne uka, avslører Epic Games at Fortnite har vokst til svimlende 125 millioner spillere.

Det gjør de samtidig som de letter på sløret rundt hvordan konkurranseformen i forbindelse med e-sportsatsingen vil foregå.

– Vi kommer til å støtte arrangementer over hele verden, hvor alle kan delta, og alle kan vinne, står det å lese i blogginnlegget.

Kvalifiseringen til verdenscupen starter til høsten, mens selve cupen starter i slutten av 2019. Det fokuseres på solo- og duo-kamper, men også de som spiller i mindre grupper – såkalt «quad», vil få nok av muligheter, loves det.

Vipper «League of Legends» av tronen

Med 125 millioner spillere nå, vipper Fortnite «League of Legends» av tronen, som i 2016 kunne slå seg på brystet med 100 millioner spillere.

Slik ser det ut når man vinner en kamp i Fortnite. Foto: Ole Dalen / NRK

Det skriver spillnettstedet Pressfire.no.

Redaktør i nettopp Pressfire, Jarle Hrafn Grindhaug, opplyste til NRK i mars at Leauge of Legends «regnes som et av de desidert største onlinespillene».

Nettstedet opplyser videre at Epic Games går i motsatt retning av for eksempel spillet «Overwatch». Det vil si at kvalifisering vil bli basert på bragd og at de ikke vil selge lag eller franchiser, og heller ikke vil tillate at tredjeparter gjør det.

Søksmål legger en demper

Det som nå må kunne sies å være det mest populære spillet på planeten i sin sjanger, har samtidig fått et søksmål rettet mot seg, som legger en liten demper på festen.

De som står bak spillet PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), et spill som har en del likhetstrekk med Fortnite, mener nemlig at det er begått brudd på opphavsretten.

Forholdet mellom de to selskapene er imidlertid komplisert, skriver Bloomberg. For eksempel står Epic Games bak teknologi som PUBG baserer seg på.

Begge selskapene er også delvis eid av kinesiske Tencent Holdings Ltd.