Anette Iren var på «kjæresteaudition» for Tom Cruise: – Jeg tenker mitt om ham i dag

Norske medier har den siste vært svært opptatt av den amerikanske filmstjernen Tom Cruise. Denne uken klatret han litt på Preikestolen, i forbindelse med filmingen av den sjette utgaven «Mission Impossible»-filmene.

I tillegg til å være en svært kjekk kar og Hollywood-kjendis, har Cruise også fungert som talsmann for den kontroversielle scientologibevegelsen i USA. Det var i denne sammenheng at norske Anette Iren Isene var på en form for audition for å bli Cruises nye kjæreste i København i 2005.

– Jeg ble ringt opp og spurt om jeg ville gjøre en audition for en scientologi-treningsfilm, i utdanningsøyemed. Jeg tenkte at det hørtes spennende ut, sier Isene til NRKs Ukeslutt.

Tom Cruise (med veldig liten rød ring) avbildet i forbindelse med filminnspillingen på Preikestolen tidligere denne uken. Foto: Ragnar Egeland

– Skikkelig «glam»

Iren Isene sier hun trodde det handlet om at hun tidligere hadde vært avbildet i et scientologimagasin, etter å ha vært frivillig i forbindelse med tsunamien i Sri Lanka i 2004. Auditionen ble filmet av et team fra Los Angeles, men Isene fikk ingen replikker.

Anette Iren Isene poserer med et diplom som viser at hun har oppnådd «The state of clear», en tilstand der scientologer mener man har klart å fri seg fra uønskede minner og traumer. Foto: Privat / Privat

– Jeg fortalte om meg selv, hva jeg drev med, litt om utdanning, hva jeg hadde gjort innen scientologi, og så videre. Før det var det et makeup-team der, så jeg skulle sminkes masse. Det var skikkelig «glam».

Det var først syv år senere, da Anette Iren Isene brøt med scientologibevegelsen, at hun skjønte hva hun egentlig hadde vært med på. Da kom hun i kontakt med et scientologimedlem fra Los Angeles, som bekreftet at det i den aktuelle perioden hadde pågått en prosess for å skaffe Cruise en potensiell ektefelle.

– Det var det vanskelig å finne, fordi de skulle finne noen med et veldig etisk scientologirulleblad. De går veldig opp i det at man skal være dedikerte scientologer. Da tenkte de at de måtte se i Europa, fordi de hadde gitt opp i USA.

Kontroversene rundt Tom Cruise til tross, det ikke tvil om at skuespilleren har et symmetrisk utseende. Her fra kassasuksessen Top Gun fra 1986. Isene sier på sin side at hun aldri har sett så mye film, eller vært spesielt opptatt av skuespillere. Foto: Foto/copyright: Paramount Home Entertainment

– Ikke bra

Scientologibevegelsen har vært gjenstand for flere runder med kontroverser de siste årene, blant annet fordi nyrekrutterte medlemmer blir oppfordret til å kjøpe dyre produkter og stresstester.

Isene har tidligere fortalt at hun brøt med trossamfunnet i 2010, noe hun omtalte på sin egen blogg. I dag legger hun ikke skjul på at hun har ambivalente følelser når det gjelder Cruise, blant annet på grunn av hans støtte til kirkesamfunnet.

– Hva tenker du om ham i dag?

Anette Iren Isene med et scientologidiplom fra tiden hun var i København. Foto: Privat / Privat

– Jeg tenker at han fortsatt er scientolog, det sier litt. Det har kommet frem så mange avsløringer av ting som ikke er bra, og sånn som jeg ser det er det grovt sett to typer mennesker som blir med i scientologi-kirken: Det er de som ønsker å bedre seg selv og andre, og så er det de som bare ønsker å bedre seg selv, sier Isene, før hun fortsetter:

– Jeg tenker at han kommer inn i den sistnevnte kategorien. Han kan ikke ha lukket øynene for alt som skjer, som er omtalt i pressen. Til tross for dette er han fremdeles aktiv og tilknyttet organisasjonen, det er ikke helt bra.

«Backup»

VG omtalte Isenes historie da den nådde verdenspressen i 2013. Avisa skrev den gang at Marc Headly, som skal ha jobbet med slike auditions, bekreftet overfor The Underground Bunker at hensikten trolig var å finne en kjæreste til Cruise.

I ettertid har det også vist seg at Cruise trolig allerede hadde begynt å date skuespilleren Katie Holmes, da auditionen i København ble avholdt.

Til Ukeslutt forklarer Isene at hun nå oppfatter det slik at hensikten først å fremst var å finne en «backup» til filmstjernen, dersom ting gikk galt med Holmes.

– Hvordan tror du livet ditt hadde vært i dag, om du fortsatt var scientolog og «fru Cruise»?

– Det er helt umulig å si, det blir veldig hypotetisk, men jeg tror ikke jeg hadde endt opp som noen av delene, sier Isene.