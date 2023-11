– Det er helt rått at «Troll» ble spilt inn her, sier Mari Wedum i Visit Jotunheimen.

Filmen er én av fem nominerte til prisen for Europas beste filmlokasjon.

Wedum sier det betyr mye for de i Lom og Jotunheimen at «Troll» får ekstra oppmerksomhet.

– Det er stas for bygdefolket og selvsagt viktig for oss å vise fram de vakre fjellområdene til enda flere, og få enda flere på besøk hit, sier hun.

Mari Wedum i Visit Jotunheimen og Hanne Larsen i Østnorsk filmkommisjon jubler over nominasjonen. Foto: Even Lusæther / NRK

Inspirert av norske folkeeventyr ble filmen «Troll» til en braksuksess etter at den i desember i fjor ble utgitt på Netflix.

Filmingen i Jotunheimens dype daler og høye fjell trakk til seg enorme seertall fra over hele verden.

– «Troll» er den mest sette ikke-engelskspråklige filmen noensinne på Netflix, som er en enorm bragd, sier Hanne Larsen i Østnorsk filmkommisjon.

Får kun nominere én lokasjon

De siste seks årene har European Film Commissions Network (EUFCN) kåret Europas beste filmlokasjoner.

Det er 99 europeiske filmkommisjoner med i det Europeiske nettverket, forteller Larsen. I år er det 24 som har søkt, melder EUFCN.

Filmene eller seriene måtte ha blitt gitt ut i perioden 3. oktober 2022 til 11. september 2023.

Romsdalsgondolen er nominert til en av Europas fineste filmlokasjoner. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Hver kommisjon får kun nominere én lokasjon fra sitt område fra en TV-serie eller film, forteller Larsen.

Den sjuende prisen kan altså gå til en lokasjon Norge. Det er Lom i Jotunheimen, Helsetkopen på Sunnmøre og Romsdalsgondolen i Rauma:

Disse er nominert til å vinne Europas beste filmlokasjon Ekspander/minimer faktaboks Helsetkopen i Hellesylt på Sunnmøre: For «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One». Jotunheimen: For filmen «Troll». Romsdalsgondolen i Rauma: For «Succession». Hotel Parque do Rio i Portugal: for «Bad Living». Inis Mór i Irland: for «The Banshees of Inisherin».

Det er publikum som bestemmer hvilken filmlokasjon som er finest.

Hvilken lokasjon synes du er finest av de nominerte? Helsetkopen på Sunnmøre Lom i Jotunheimen Romsdalsgondolen i Rauma Hotel Parque do Rio i Portugal Inis Mór i Irland Vis resultat

Norge har blitt nominert før

Nominasjonene bekrefter Norges høye status som innspillingssted for internasjonale filmer, sier leder for Den nasjonale filmkommisjonen i Norge, Meghan Beaton.

– Aldri før har det blitt produsert flere internasjonale filmer i Europa, at Norge dominerer nominasjonslisten er en enorm bragd, sier hun i en pressemelding.

Norge har også tidligere vært nominert i kåringen, med Stadlandet for «Dune», og Juvet landskapshotell for Oscar-vinner «Ex Machina».

Denne scenen fra «Dune» er innspilt på Vestlandet og ble nominert for et par år siden. Foto: Warner Bros

Blant tidligere vinnere finner vi Görlitz i Østerrike for Wes Anderson’s «The Grand Budapest Hotel», Pazaislis-klosteret i Litauen for HBO-serien «Catherine the Great».

I fjor vant stranden Chiliadou på øya Evia i Hellas der filmen «Triangle of Sadness» var spilt inn.

Flere innspillinger

Det kan hende Norge blir nominert igjen.

«Mission Impossible» kommer blant annet tilbake i den åttende filmen, neste gang på Svalbard.

Se video fra da Tom Cruise hoppet fra Helsetkopen på Sunnmøre for «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One». Du trenger javascript for å se video. Se video fra da Tom Cruise hoppet fra Helsetkopen på Sunnmøre for «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One».

Og det kommer en oppfølger til «Troll». Regissør Roar Uthaug mener Gudbrandsdalen som filmlokasjon har mye av skylden for at de ble nominert.

– Vi ville at det skulle virkelig vise frem det beste av norsk natur, og også ha noe trolsk og eventyrlig over seg.

Troll er sentrale i norske eventyr. Foto: Netflix

Den neste «Troll»-filmen kan han ikke si noe om, annet enn at det blir fint der også.

– Det er litt for tidlig å avsløre noe om det enda, men det blir mye spektakulær norsk natur i oppfølgeren.

