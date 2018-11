– Han ble en knust mann. Han glemte det aldri, og levde med skammen resten av sitt liv, sier Vilde Bjerke (58).

Hun snakker om anklagene som ble rettet mot faren, forfatter André Bjerke, under krigsopprøret i 1945.

Vilde Bjerke sammen med pappa André Bjerke i sistnevntes leilighet i Schønings gate i Oslo, rundt 1973. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bjerke ble sammen med 16 andre medlemmer av Forfatterforeningen feilaktig beskyldt for å ha samarbeidet med nazistene under okkupasjonen.

Anklageren var Forfatterforeningens æresrett, en domstol opprettet for medlemmer som hadde alliert seg med okkupasjonsmakten.

Dommen rammet hardt

André Bjerke ble dømt på mistanke om å ha jobbet for et forlag styrt av nazistene, sammen med faren, Ejlert.

– En ting var skammen, som knakk ham. Det andre var økonomien. Han fikk ikke lov til å ha inntekt på et helt år etter krigen, sier Vilde Bjerke.

Anklagene viste seg å være grunnløse. André Bjerke anket dommen, og vant frem.

Det var for boka «Fenrik Stål: En samling sanger» André og faren Ejlert ble dømt. Forlaget bak var antatt nazist-vennlig under krigen, men bokas innhold var antinazistisk, sier Vilde Bjerke, og utkom før parolen mot forlaget kom. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Men innen den tid var straffen til forfatterne allerede delt ut: Publiseringsforbud, utestengelse fra foreningen og en permanent skamplett på deres gode navn og pseudonymer.

– Forfatterforeningen unnskyldte seg aldri, sier Vilde Bjerke.

Beklager etter 73 år

Nå, 73 år senere, kommer omsider ordene Vilde Bjerke har ventet hele livet på å høre.

– I Forfatterforeningen var det 17 medlemmer som ble utsatt for æresretten på uriktig grunnlag. Til disse ønsker vi å beklage den uretten de og deres pårørende opplevde, sier leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen til NRK.

Leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen skulle gjerne sett at beklagelsen kom tidligere. Foto: Petter Sommer / NRK

Torsdag beklager foreningen offentlig, i anledning foreningens 125-årsjubileum. Men ingen av de 17 feilaktig anklagde forfatterne er i live for å høre unnskyldningen.

– Kommer denne beklagelsen for sent?

– Ja, det tror jeg mange vil oppleve at den gjør, sier Kriznik.

Blant dem er Vilde Bjerke.

– Jeg syns den kommer for sent, men jeg er glad for at den kommer, sier hun.

«Enorme lidelser»

Hvorfor beklagelsen har tatt 73 år, kan ikke Kriznik svare på.

– Jeg må bare snakke ut fra meg, og jeg er glad for å være med når vi nå kommer med denne beklagelsen. Det er selvfølgelig å ønske at det hadde skjedd før, men tiden var kanskje ikke moden for det, sier Kriznik.

Vilde Bjerke sier mangelen på en unnskyldning var en kolossal belastning for faren helt frem til hans død i 1985.

– Som datter vet jeg hvilke enorme lidelser denne historien har påført pappa.