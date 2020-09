Denne høsten byr på mange spennende kunstutstillinger i hele Norge. Men det er kanskje ikke alltid så lett å lokke med seg familiens yngste inn på museum?

Disse sju utstillingene – fra Trondheim til Kristiansand – har noe for både voksne, ungdommer og barn.

Mangfoldig jubileum

VARIERT: Utstillingen inneholder mange slags uttrykk og sjangre som kan være spennende å se på for små og store. Som Morten Viskums voksdukke og Sverre Mallings moskus-tegning. SKULPTUR OG MALERI side om side i utstillingen. JUBILEUMSUTSTILLINGEN representerer flere av områdets mest sentrale kunstnere.

Hvor: Haugar Vestfold Kunstmuseum

Haugar Vestfold Kunstmuseum Utstilling: «Haugar 25 år – Jubileumsutstillingen»

«Haugar 25 år – Jubileumsutstillingen» Dato: Frem til 30. desember 2020

Frem til 30. desember 2020 By: Tønsberg

Da Haugar Vestfold Kunstmuseum åpnet i 1995 hadde museet ingen samling, men gjennom rause gaver og begrensede midler til innkjøp har stiftelsen langsomt bygget seg opp en samling. 500 verk, der hovedvekten ligger på samtidskunst finnes i dag i museets eie. I forbindelse med 25 årsjubileet viser Haugar et utvalg på 180 verk fra samlingen. Her finnes et bredt spekter av kunstnere fra forskjellige tidsepoker med en tilknytning til området rundt Vestfold og Telemark; Fra eldre kunstnere som Peder Balke og Harriet Backer til modernister som Inger Sitter og Carl Nesjar, men også anti-modernister som Odd Nerdrum. Men hovedfokuset ligger likevel på samtidskunst og byr på et bredt spekter av sentrale kunstnere som Bjarne Melgaard, Torbjørn Rødland, Vanessa Baird, Morten Viskum og Vibeke Slyngstad.

Dette er en mangfoldig utstilling som absolutt er verdt et besøk!

Hvordan engasjere barn/ungdom: Siden utstillingen er en blanding av bilder og skulpturer er det mye forskjellig å se på. For de yngste vil det for eksempel være spennende å studere voksdukken til Morten Viskum (så kan man selv velge om man vil gå inn i selve verkets betydning og henvisning til terroristen bak 22. juli). For de litt eldre barna og ungdommene er dette en fin anledning til å lære om norsk kunst og ulike kunstuttrykk/sjangre.

Oppgave: Hvilket uttrykk liker de best? Nerdrum eller Melgaard? Fotografi eller maleri? Hva skal til for å lage en skulptur?

En av Norges fremste malere

STUDER DETALJENE: Leonard Rickhard, Stort fugleskap mot gul vegg, 2005–07. Christian Bjellands samling. MASKINERI: Flere av verkene viser detaljrike maskiner og mekanikk av ulikt slag. Leonard Rickhard, I ettermiddagslyset, 2015-16. I TRONDHEIM: Fra utstillingen Leonard Rickhard - Før og etter solnedgang. I TRONDHEIM: Fra utstillingen Leonard Rickhard - Før og etter solnedgang.

Hvor: Trondheim Kunstmuseum

Trondheim Kunstmuseum Utstilling: «Leonard Rickhard. Før og etter solnedgang»

«Leonard Rickhard. Før og etter solnedgang» Dato: Frem til 14. februar 2021

Frem til 14. februar 2021 By: Trondheim

Leonard Rickhard regnes som en av Norges mest fremtredende malere. Han har vært stilt ut på samtlige av Norges store kunstinstitusjoner og har mottatt en rekke priser. Han er kjent som «stillhetens maler» og skildrer ensom ventetid. Rickhards bildeunivers er sterkt preget av hans oppvekst etter 2. verdenskrig med motiver som gamle kampfly og forlatte militærbrakker. Utstillingen favner verk av Rickhard fra 1990-tallet og frem til i dag, også nye arbeider som ikke tidligere har vært vist. Dette er en utmerket inngang til en av Norges fremste malere. En kunstner svært mange har et forhold til, men som for det store publikum ennå er litt ukjent.

Hvordan engasjere barna: Bildene er figurative og fulle av gåtefulle fortellinger. De konkrete motivene har gjerne mange detaljer som man kan gå nært innpå og studere.

Oppgave: Hva stemmer med virkeligheten i bildene og hva er fantasi/diktning?

Krisekunst

KREATIVE HENDER: Creative Hands, 2011 Courtesy the artist and 47 Canal, New York. BEHOLD VEKSLEPENGENE: Keep The Change (Texas Roadhouse Waiter’s Head with Cap), 2018 (detail) Courtesy the artist and 47 Canal, New York BAMSEHAUG: Indifference, 2017 Courtesy the artist and Modern Art, London HANDLEVOGN-KUNST: Starting Over, 2016 Courtesy the artist and 47 Canal, New York

Hvor: Astrup Fearnley Museet

Astrup Fearnley Museet Utstilling: Josh Kline; Antibodies

Josh Kline; Antibodies Dato: 2. oktober – 3. januar 2021

2. oktober – 3. januar 2021 By: Oslo

Utstillingen «Antibodies» presenterer den amerikanske kunstneren Josh Klines installasjoner, skulpturer og videoer som tematiserer en verden i krise. Kline er opptatt av den aggressive nyliberalismen, økende sosial og økonomisk ulikhet, arbeidsledighet, overvåking og klima. I Klines prosjekter flettes utopi og dystopi sammen til skjebnesvangre og tankevekkende fremtidsfortellinger. Han vektlegger verdien av menneskelig arbeid i en tid med økende automatisering.

Hvordan engasjere barn og ungdom? Klines installasjoner forestiller ofte kjente gjenstander som vi kjenner fra hverdagen, men som gjerne er «tuklet» med. Som handlevogner fylt av søppel, en haug kosebamser støpt av en blanding av sand, gips og akryl. Dette er en utstilling som kan danne utgangspunkt for mange viktige samtaler for både barn, ungdom og voksne, om den tiden vi lever i. Men det kan også være gøy og spennende å studere hvordan verkene er laget, hva har han satt sammen?

Oppgave: Hvilke gjenstander ville dere ha brukt om dere skulle lage kunst om den samme tematikken?

En milepæl i norsk kunsthistorie

PRØV MYKE REINSKINN: Festspillutstillingen 2020 vises i Bergen Kunsthall og er av festspillkunstner Joar Nango. ULIKE MATERIALER: «European Everything Hut», 2020. Bildør, kobberelementer, furuknær, funne gjenstander og materialer. Kobberarbeid: Lajos Gabor. Trearbeid: Maik Riebort. NOMADISK: «Nomadic Library», Joar Nango og Anders Sunna. SAMISK KULTUR: «Sámi Shelters», Joar Nango, 2009. Håndstrikkede ullgensere.

Hvor: Bergen Kunsthall

Bergen Kunsthall Utstilling: «Joar Nango: Festspillutstillingen 2020»

«Joar Nango: Festspillutstillingen 2020» Dato: Frem til 8. november 2020

Frem til 8. november 2020 By: Bergen

Når Bergen Kunsthall presenterer Joar Nango som årets festspillutstiller er det aller første gang i historien dette prestisjetunge oppdraget blir gitt til en kunstner med samisk opprinnelse.

Og hvilken kunstner! Nango har gjort utstillingsrommet til en arena for uavsluttede sosiale prosesser. Festspillutstillingen som vanligvis er en elitistisk separatutstilling, et selvgratulerende one-man-show er blitt forvandlet til dynamisk kollektivt skapende verksted, der håndverkere, kunstnere, forskere og kunsthistorikere virker sammen.

Hvordan engasjere barna: Her er det utrolig mye rart og fint å se. Det sterke deltakeraspektet i utstillingen gjør det til en morsom opplevelse også for barna. Man kan legge seg ned på reinskinn og kjenne hvor mykt og godt gulvet i en samelavvo er. Det er også en mulighet til å se nærmere på den samiske kulturen. Noen av verkene er satt sammen av forskjellige materialer som treverk, tekstiler og metall, for eksempel en gammel bildør. Han har også laget en skulptur av kveitemagesekk som kan være spennende å studere.

Oppgave: Benytt anledningen til å utforske sammen med barna hva det er som gjør dette til kunst. Hva synes de om disse kunstverkene?

Les anmeldelsen av utstillingen.

Banebrytende pioner

BANEBRYTENDE: Gunnar S. Gundersens kunst vises frem på Sørlandets Kunstmuseum. STERKE FARGER og geometriske former. STUDER de forskjellige formene. Hva kan det forestille?

Hvor: Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum Utstilling: «Gunnar S. Gundersen: En banebrytende modernist»

«Gunnar S. Gundersen: En banebrytende modernist» Dato: Frem til 24. januar 2021

Frem til 24. januar 2021 By: Kristiansand

Gunnar S. Gundersen er en svært viktig kunstner i norsk sammenheng. Han begynte som en landskapsmaler, men utviklet snart et rendyrket abstrakt formspråk. Han er en av det nonfigurative maleriets pionerer i Norge. På en fascinerende måte leker han i sine malerier med optiske effekter. Men bildene hans er så mye mer enn det. De er interessante refleksjoner omkring hva maleriet har vært, og hva det kanskje ikke lenger kan være. Bildene utforsker hvordan flaten kan oppleves nesten som et rom. Med sine bølgende linjer, duvende felter og roterende sirkler og ovaler kan maleriene hans nesten gjøre en svimmel.

Hvordan engasjere barna? De fargesterke bildene med linjer, sirkler, firkanter og andre geometriske former er fascinerende å se på for både voksne og barn. Hva skal det forestille? Er det en måne? Er det en ball? Hvilke fargekombinasjoner liker barna best? Hvilke former og linjer?

Oppgave: Dere kan gå hjem og tegne/male deres egne kunstverk inspirert av utstillingen. Morsomt for både voksne og barn.

Mens vi venter på USA-valget

HILLARY: Julia Wachtel: «Spirit» (Olje og akrylblekk på lerret. 2014) UTFORSK OG DISKUTER UTENFORSKAP: Nan Goldin: «Jimmy Paulette and Tabboo! in the bathroom, NYC 1991» (Cibachrome trykk. 1991) SELVPORTRETT: Louise Borgeouis: «Torso, Self-Portrait» (Hvit marmor på sokkel av tre. 1963-64) KROPP: Willem de Kooning: «Untitled» (Olje på avispapir på lerret. 1972) IKONISK KUNSTNER: Andy Warhol: «Coming Soon» (Gelatin silver print collage, stitched together. 1976-78)

Hvor: KODE 2 (Stenersen-bygget)

KODE 2 (Stenersen-bygget) Utstilling: «Private Eyes»

«Private Eyes» Dato: 2. oktober – 20. desember 2020

2. oktober – 20. desember 2020 By: Bergen

Mens vi bygger oss opp til en usedvanlig nervepirrende valgkamp i USA viser KODE en utstilling med amerikansk kunst fra 1960-tallet og frem til i dag. Utstillingen favner sentrale amerikanske kunstnere som Louise Borgeouis, Andy Warhol, Nan Goldin og Matthew Barney. Alle verk er innlånt fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse.

Hvordan engasjere ungdom: USA er et referansepunkt for mange ungdommer enten det gjelder kultur (musikk, film/serier, teknologi) eller politikk (Donald Trump, rasisme) Flere av kunstverkene på denne utstillingen gir en historisk bakgrunn til noen av debattene som preger dagens USA nå i valgkampen (f.eks. rasisme). Utstillingen kan derfor være et godt utgangspunkt for å lære mer om–og diskutere–det samfunnet som også påvirker det vi er opptatt av. Fotografiene til Nan Goldin viser ofte rusmisbruk og voldelige, ambivalente og vakre kjærlighetsforhold og vennskap. Disse sterke vonde bildene kan danne et godt utgangspunkt for viktige samtaler med barn om utenforskap, og om det å ta vare på hverandre.

Oppgave: Hva kan man lære om (det amerikanske) samfunnet gjennom disse kunstnerne? Hvilke kunstverk er mest relevante i dag? Hva engasjerer mest?

Bergenske praktmøbler

DETALJER: Barna kan lete i de detaljerte utskjæringene etter gjenkjennbare motiver. Dette skapet er pyntet med flere skip. VAKRE DEKORASJONER: Mange av møblene på utstillingen prydes av vakre dekorasjoner, som dette skapet. PÅ JAKT: Hvem skjuler seg i disse utskjæringene? BERGENS MOTIV: Bar-kiste i mahogni med bergenske by- og landskapsscener i intarsia, en teknikk som brukes for å lage motiver på tre. Privat eie. PRAKTSTOL: Modellen til armstolen kalles Christian August, oppkalt etter den danske prins Christian August (1768–1810). Privat eie.

Hvor: KODE 1 (Permanenten)

KODE 1 (Permanenten) Utstilling: «Knag–Håndverksmøbler fra Bergen»

«Knag–Håndverksmøbler fra Bergen» Dato: Frem til 24. januar 2021

Frem til 24. januar 2021 Sted: Bergen

Utstillingen som i høst vises på det gamle Vestlandske kunstindustrimuseum, Permanenten, gir oss innblikk i en interessant flik av norsk og bergensk designhistorie. Mens designmiljøet i Oslo så mot den modernismen i Europa og USA, var det slett ikke de ribbede Bauhaus-inspirerte funkismøblene man ville ha i byen mellom de syv fjell. Der ønsket man seg håndgjorte stilmøbler med akantusblader og søylehoder til langt ut på 70-tallet.

Inspirert av den såkalte Arts and Crafts-bevegelsen i Storbritannia, som mente at maskinen og industrien var en trussel mot mennesket, holdt det bergenske møbelfirmaet Knag de gamle håndverkstradisjonene levende. I utstillingen finnes enorme barokkskap med treutskjæringen av skogsguden Pan omkranset av akantusblader. Her finnes Bryggen i Bergen utført i intarsia på et lite, vakkert barskap. Utstillingen passer for både lek og lærd, barn og voksne.

Hvordan engasjere barna: Utstillingen er spennende for barn fordi den er full av morsomme motiver, som vakre store seilskulter, eller skogsguden Pan skåret ut tre.

Oppgaver: Her kan barna gå på oppdagelsesferd og lete etter morsomme motiver og ornamenter, mens foreldrene morer seg over dette artige særbergenske fenomenet!

