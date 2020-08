Andra Bræin Hovig rørt til tårer

– En krevende rolle er et privilegium. Dette var en skikkelig sjau, men kjære talentfulle, stilsikre og vidunderlige Maria – tusen takk for at du valgte meg, sa Andrea Bræin Hovig som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for hennes rolle i filmen «Håp». Hun takket regissør Maria Sødahl, som har laget filmen om sin egen krefthistorie.