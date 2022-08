Da nominasjonene for årets Amanda sto klare i juni, var det kun to filmtitler å finne under kategorien «beste barnefilm». I alle andre kategorier er det tre utvalgte.

Både «CLUE: Maltesergåten» og «Tre nøtter til Askepott» er direktenominerte under årets filmutdeling, rett og slett fordi det ikke har vært flere filmer for barn å velge mellom i det tidsrommet juryen vurderer ut ifra.

Det får flere i det norske filmmiljøet til å reagere. En av dem er redaktør i filmmagasinet Montages, Lars Ole Kristiansen.

– Jeg mener man burde ha sløyfet denne kategorien under Amanda i år. Når kategorien i praksis blir prisen for den fremste av to mulige barnefilmer, så fremstår jo ikke dette spesielt tungtveiende.

– Det er bare tull at årets barnefilm skal kåres på Amanda i år, sier han.

«CLUE: Maltesergåten» er nominert til Amanda for «beste barnefilm». Foto: Maipo Film/Nordisk Film Distribusjon

Savner originale barnefilmer

Grunnen til det uvanlig lave antallet barnefilmer kan skyldes koronapandemien, mener Kristiansen.

– Det er veldig sjelden at det er så få norske barnefilmer i løpet av et år som det var i 2021. En vegring for å lansere barnefilmer som er tiltenkt å selge masse billetter under en pandemi, er nok noe av forklaringen.

Lars Ole Kristiansen mener det er svært viktig at det blir laget gode nok norske filmer for barn. Foto: Privat

Redaktøren forteller at det historisk sett har vært en rik tradisjon for å lage gode barne- og ungdomsfilmer i Norge, men mener mange av filmene i denne kategorien ikke har vært gode nok de siste årene.

– Originale og kunstnerisk ambisiøse barnefilmer er blitt en mangelvare. Jeg savner filmer som tør å ta sjanser. Det er laget virkelig bra barnefilmer de siste årene, men de er tross alt i mindretall målt opp mot alle merkevarebaserte, helt idéfattige produksjoner.

Leder for Amanda-komiteen, Tonje Hardersen, mener det både er riktig og viktig å opprettholde kategorier, til tross for manglende kandidater.

– Vi ønsker å løfte fram de prestasjonene som fortjener det og samtidig rette oppmerksomheten mot et problem, som i år er en svært trist mangel på norsk film for det oppvoksende publikum, sier Hardersen.

– Dette holder ikke

Flere i norsk filmbransje har etterlyst at Norsk filminstitutt (NFI) tar grep. Produsent Tonje Skar Reiersen i animasjonsstudioet Mikrofilm mener de mangler både strategi og visjon for barnefilmen.

– De siste årene har norsk barnefilm stort sett fått støtte via markedsordningen, eller så har de blitt finansiert uten penger fra NFI. Derfor er de aller fleste nyere norske barnefilmer bygget over kjente merkevarer som Knerten og Kaptein Sabeltann.

Reiersen understreker at det ikke er noe galt med disse filmene, men mener at vi trenger en større bredde i den norske filmfloraen.

– Når «Titina» kommer på kino i høst, vil det være første gang på over to år at vi får en familiefilm på kino som har fått støtte av en filmkonsulent. Det holder ikke.

TIDENES DYRESTE NORSKE TEGNEFILM: Storsatsingen «Titina» med en prislapp på 80 millioner kroner er en av filmene som vises på kino til høsten. Foto: Mikrofilm

Produsenten mener en løsning kan være å øremerke midler til barnefilm, eventuelt å gjøre som Sverige – å ha en egen barnefilmkonsulent.

– Barn er like forskjellige som voksne. De ønsker seg ulike typer filmer og er fremtidens publikum. Om vi skal skape en levedyktig norsk filmkultur er vi nødt til å ha en strategi som sørger for kontinuitet og større mangfold, sier hun.

Øremerker midler til film for barn

Nå ser det ut til at Norsk filminstitutt vil imøtegå kritikken.

For første gang har de bestemt seg for å sette av en pengesum som skal gå spesifikt til barnefilm.

– Det er besluttet å gi barnefilmen et ekstra løft ved å øremerke en pott på 6 millioner kroner til barnefilm. Disse pengene skal deles ut basert på kunstneriske vurderinger av prosjektene som søker, sier direktør i NFI Kjersti Mo til NRK.

– Vi tror at å ansette en egen barnefilmkonsulent ikke vil være riktig bruk av ressurser, og at det er andre tiltak som kan bidra sterkere til å nå målet.

Superheltfilmen «Helt Super» er en av filmene rettet mot barn som kommer på kino til høsten. Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

NFI-direktøren legger til at barne- og ungdomsfilm er et område de prioriterer, og at det også er satt av 2 millioner kroner til tiltak som skal gi de unge muligheten til å utvikle egne filmtilbud.

– Det er helt vesentlig at nye generasjoner utvikler en relasjon til den norske filmfortellingen, og får oppleve fortellinger fra egen virkelighet, fortalt på eget språk, sier Mo.

Filmhøsten ser lysere ut for norsk barnefilm, med flere norskproduserte barnefilmer på programmet. Blant annet Mikrofilms animerte storsatsing «Titina», «Helt Super», «Teddybjørnens jul» og «Folk og røvere i Kardemomme by».

Prisen for årets beste barnefilm deles ut under Amanda-showet i Haugesund 20. august. Du kan se showet på nrk.no og NRK2.

