24. oktober kan du få Google som leieboer, når selskapet lanserer sine smarthøyttalere i Norge, melder selskapet i en pressemelding.

En drøy måned etter at de lanserte sin stemmestyrte smartassistent på norske mobiler, flytter teknologigiganten assistenten over til høyttalerne Google vil plassere rundt i de tusen hjem.

– Vi håper og tror at disse produktene kan spille en nyttig rolle i brukernes hverdagsliv, sier administrerende direktør Jan Grønbech i Google Norge.

Med Googles smarthøyttaler skal du kunne styre andre smarte enheter i hjemmet med stemmebruk, som lamper, smarte ringeklokker og kameraer. Spesialtilpasset innhold fra mediehus som NRK, TV 2, P4 og Radio Norge skal også bli tilgjengelig på kommando.

– Det kan være vanskelig å forstå konsekvensene dette kan ha for familiens personvern. Fungerende fagdirektør Gro Mette Moen for digitale tjenester i Forbrukerrådet

«Ikke en hvilken som helst husgjest»

Forbrukerrådet mener imidlertid du bør tenke deg om to ganger før du inviterer Google med hjem.

Fungerende fagdirektør for digitale tjenester, Gro Mette Moen, forstår fascinasjonen for stemmeteknologi, men understreker at Google ikke er en hvilken som helst husgjest.

Det er viktig å tenke på at Googles forretningsmodell baserer seg på dataene de får fra oss brukere, sier hun.

– Det kan være vanskelig å forstå konsekvensene dette kan ha for familiens personvern. Smarthøyttalere kan kjenne igjen stemmer, lagre interaksjoner man har med den, og hva man spør den om. Om man syns det er litt ekkelt at Google sitter med slik informasjon, bør man tenke seg om to ganger før man trykker «kjøp», sier Moen.

Fungerende fagdirektør Gro Mette Moen for digitale tjenester i Forbrukerrådet advarer mot å invitere Google hjem. Foto: Forbrukerrådet

Hun viser til erfaringer fra andre land, der uklarhet rundt smarthøyttalernes kommersielle interesser har vært en problemstilling.

– Det kan være vanskelig å vite om anbefalingene høyttaleren gir deg er nøytral, eller om du blir anbefalt noe Google tjener penger på. Det kan være vanskeligere å vurdere når man hører det gjennom tale enn når man ser det på et nettsøk, sier Moen.

Google: – Tenker alltid personvern

Kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge kommenterer ikke denne bekymringen fra Moen, men sier hensynet til personvern er en prioritet i alle Googles produkter.

– Vi behandler kun taledata etter at aktiveringsfrasene «Hey Google» eller «OK Google» er gjenkjent. Hvis ikke disse aktiveringsfrasene er oppfattet, vil taleopptak kun forbli lokalt på enheten, og deretter forkastet, skriver Skjervold i en e-post.

Kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge. Foto: Øystein Tronsli Drablø

Og fortsetter:

– Brukere kan også sette Google Home-enheten på mute, når de måtte ønske det. Vi jobber også hardt med å utvikle verktøy som Google-kontoen, der brukerne kan se, forstå og kontrollere egne Google-data og gjøre de personvernvalgene de selv ønsker, skriver Skjervold videre.