A-ha lanserer nytt album: – Endelig kunne vi være i samme rom

I forbindelse med utgivelsen av A-has «MTV Unplugged–Summer Solstice», møtte bandet pressen på den norske ambassaden i Berlin på tirsdag. Tyskland har alltid vært et viktig marked for a-ha.

– Berlin har vært en viktig by for oss gjennom hele karrieren, og vi har også hatt platekontrakten vår her de siste ti-femten årene, sier Magne Furuholmen til NRK.

GIR UT ALBUM: Morten Harket skriver autografer før pressekonferansen. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Det har vært fantastisk

Den 6. oktober gir gruppa ut «MTV Unplugged–Summer Solstice» som album og konsertfilm, etterfulgt av en akustisk turne, som starter i Stuttgart 23. januar 2018.

Albumet består i stor grad av gamle låter i helt ny drakt, og de har blant annet fått med seg artistene Ingrid Helene Håvik, Ian McCulloch og Lissie på albumet.

– Dette prosjektet har vært fantastisk, fordi vi endelig kunne være i samme rom. Det er en gammeldags måte å spille inn låter på, uten datamaskiner, sier Paul Waaktaar-Savoy, under pressekonferansen.

TURNE: A-ha er klare for turne fra nyåret. Her skriver Magne Furuholmen autografer til fansen i Berlin. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Popgruppen ble til i 1982 av medlemmene Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy. De har mottatt Spellemannprisen ni ganger, blant annet juryens hederspris tre ganger, og Årets spellemann i 1985. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Lyst lenge

«MTV Unplugged» ble introdusert for tv-seere allerede i 1989, og er et konsept hvor artister fremfører låtene sine akustisk. Tidligere har Paul McCartney, Nirvana, Bob Dylan og Bruce Springsteen gjort det samme.

A-ha har også hatt ønsker om å gjøre dette tidligere.

– Det er ting som vi alltid har hatt lyst til å gjøre, og vi har hatt momenter i liveshowene våre hvor vi har strippet alt ned. Men, dette var første gang alt falt på plass, forteller Waaktaar-Savoy i et intervju med NRK etter pressekonferansen.

Tettere sammen

Produsent for plata er Lars Horntveth, kjent fra blant annet Jaga Jazzist og Susanne Sundfør. Takket være ham, har A-ha funnet hverandre igjen.

– Vi har jo jobbet med Lars Horntveth som har fått oppdraget å angripe dette fra en helt annen kant, og løse opp tidligere ideer og arrangementer og så videre. Det er jo en kalddusj å gå inn i. Så vi har jo stått i kamp mot hans ideer og forsøkt å se hva er det i dette som samtidig ivaretar hvem vi er, hva A-has identitet er, sier Harket.

Han forteller at det både har vært utfordrende og spennende.

– Litt overraskende, tror jeg, for alle tre, så har vi oppdaget at det er veldig mye som vi er felles om. Som regel opplever vi at vi er tre som står mot hverandre i kampen om hvordan vi skal gjøre en låt når vi er i studio. Her har vi stått mot en utvendig arrangør, som har sagt, la oss gjøre det sånn, og det har ført oss mer sammen enn det andre ting har gjort, på veldig lenge, sier Harket.

Så det var dere tre, mot Lars Horntveth?

– Oss tre mot Lars, men det var veldig bra altså, for alle, smiler Harket og legger til at det har vært veldig god dynamikk i gruppa.

– Overraskende bra, supplerer Furuholmen.

Siste prosjekt?

Om dette blir det siste prosjektet vi ser av de tre sammen?

– Det har vi blitt spurt om årlig siden slutten av åttitallet. Svaret har vært: vi får se, og det får vi fortsette å si. Det har jo gått en del år og vi driver på. Fremtiden er hele tiden spennende, avslutter Harket.

