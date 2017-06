Strenge regler under eksklusiv a-ha-konsert

Torsdag og fredag denne uka får et knippe av a-has gigantiske fanskare en unik konsertopplevelse.

I mai annonserte bandet at de skal spille to konserter i Giske kommune, på en øy utenfor Ålesund. Folk fra over hele verden har kjøpt billett for å få med seg den spesielle hendelsen, og prislappen på 4000 kr per hode ser ikke ut til å skremme mange.

Reglene for hva som er tillatt under konserten kan imidlertid virke avskrekkende. I forkant av arrangementet har bandet sendt ut instruksjoner til publikum:

Det er ikke lov til å ta med seg kamera eller mobil inn i konsertlokalet. De blir lagret av arrangøren.

Det er ikke lov å ta med bagasje til konserten.

Tilskuerne må ha satt seg på plassen sin en halvtime før konsertstart.

Gjestene blir delt inn i ti tilfeldige grupper, der gruppe 1 får komme inn i konsertlokalet først osv. Setene er unummerert, og det er opp til hver enkelt å velge hvor de vil sitte.

– Ulikt 2017

MOMENTIUM: Terje Erstad er presseansvarlig i Momentium og var på vei til flyplassen for å hente artistene da NRK snakket med han. Foto: Terje Reite / NRK

– Jeg synes det er et kult konsept. For å få lov til å gå inn i konsertlokalet må man levere inn mobilen, noe som er veldig ulikt 2017 ellers, sier presse- og studiosjef i Momentium, Terje Erstad.

De har jobbet på spreng i flere uker for å stelle i stand begivenheten, men nå er alt klart til konsert. Slik forklarer Erstad mobilforbudet:

– Hovedgrunnen til det er at vi vil ha et fokusert publikum, og få den rette stemninga. Det skal være fokus på det som skjer på scenen. Folk glemmer ofte å skru av lyden på telefonen, og denne konserten er ikke veldig bråkete akkurat.

– Kuleste vi har gjort

Konserten skal filmes av MTV og blir en del av deres Unplugged-serie. Her fremfører artistene låtene deres akustisk, og tidligere har Paul McCartney, Nirvana og Bruce Springsteen gjort det samme.

– Dette er helt spesielt, og noe av de kuleste vi har gjort. Det har blitt gjennomført rundt 200 MTV Unplugged, men de fleste har blitt gjort i Los Angeles og New York, da er det ekstra stas å få det hit til Giske, mener Erstad.

Det er ventet at konserten blir gitt ut på DVD på et senere tidspunkt. Etter nyttår legger bandet ut på en akustisk turné der de blant annet skal besøke Berlin, London og Oslo.

A-has originalbesetning bestående av Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy skal spille under konserten, og i tillegg er blant annet Lars Horntvedt, Morten Qvenild og Even Ormestad fra Jaga Jazzist med på laget.