«Skam»-Even: – Vi måtte bli komfortable med hverandre

I kveld snakket alle «Skam»-skuespillerne for første gang med pressen, og svarte på spørsmål sendt inn til NRK. Siste episode av den populære serien vises i morgen kveld.

Henrik Holm har i serien spilt karakteren «Even», som forelsker seg i «Isak» spilt av Tarjei Sandvik Moe. Paret har blitt svært populære og fikk pris som årets TV-par i USA.

Komfortabel

Da Holm snakket med NRKs reporter i kveld, fortalte han at det har vært svært viktig å være komfortabel med Tarjei, for å skape et genuint bilde av «Skam»-paret.

– En del av auditionprosessen var å virkelig skjønne om man funket sammen eller ikke. Jeg og Tarjei måtte bli komfortable med hverandre, sier han.

– Hvis vi ikke hadde vært det, hadde ikke serien blitt så genuin som den har blitt.

Henrik Holm om kjemien mellom Isak og Even Du trenger javascript for å se video.

Ble gode venner

Henrik forteller at han og Tarjei ble venner, og at det gjorde det lettere å skulle spille kjærester i serien.

– Etter vi hadde gått forbi det å skulle være komfortable med hverandre, når vi hadde blitt venner, var vi klar over at vi kan gjøre dette uten at det er noe homofilt mellom Tarjei og Henrik.

Skuespilleren sa videre at det har vært enkelt å skille mellom jobb og privat.

– Vi var såpass sikre på oss selv at vi var veldig klar over det når vi gjorde det, og det gjorde det lettere for oss å slippe oss løs.

– Når jeg og Tarjei først hadde blitt kjent med hverandre, så var det ikke noe problem å spille inn klinescenene om og om igjen.