«Skam»-Vilde: jeg har aldri likt «William»

For første gang er alle «Skam»-skuespillerne samlet på et og samme sted for å snakke med pressen. Vi har utfordret dem til å spille «Fuck, marry, kill», der de må bestemme en av karakterene i serien de ville ligget med, hvem de ville giftet seg med og hvem de ville drept.

– Da måtte jeg ha giftet meg med Noora, ligget med Elias fordi han er så sjarmerende, og drept William, for han har jeg aldri likt, sier Ulrikke Falch som spiller «Vilde» i serien.

Det var ikke like lett for Josefine Pettersen å velge. Du trenger javascript for å se video. Det var ikke like lett for Josefine Pettersen å velge.

- Trenger humor i hverdagen

For Marlon Valdés Langeland ble valget om giftemål enkelt.

– Det må bli jente-Chris, for hun er den morsomste og man trenger humor i hverdagen.

Og selv om «Penetrator-Chris» har en flørt med ekskjæresten til hans egen karakter «Jonas», faller valget om sengepartner på ham, mens han ville drept karakteren «Even».

Hvis du kunne velge, hvem er det «Jonas» er sammen med etter sommerferien?

– Da håper jeg Eva, for de har vært gullparet siden første episode, sier han.

Marlon Valdés Langeland velger hvem han ville ha giftet seg med i Skam Du trenger javascript for å se video.