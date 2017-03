Even og Isak kåra til årets TV-par i USA

I konkurranse med tv-paret Magnus og Alec frå tv-serien «Shadowhunters», har lesarane til underhaldningsnettstaden E! News kåra Even og Isak til årets tv-par. Det stadfestar redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet i ein sms.

På vegen fram til finalen har det norske paret blant anna slått ut Clarke og Alexa frå tv-serien «The 100», som vann i fjor, og Stefan og Caroline frå «The Vampires Diares».

Mobilisering av fans

Even og Isak gjekk til topps i kåringa, trass i at serien ikkje har vore vist i USA. Men mange har likevel sett serien på nett. Men sigeren i kåringa, skuldast nok også ei massiv mobilisering av skandinaviske fans på sosiale medium.

På Twitter har det vore ein eigen profil som har oppmoda folk til å stemme på Evak, som har blitt fellesnamnet til Even og Isak:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Serieskapar Julie Andem har også oppmoda publikum om å stemme fram tv-paret:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Og no takkar Henrik Holm, som spelte Even i tredje sesong av serien, fansen for all støtta under kåringa:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I løpet av året får USA og Canada truleg sin eigen versjon av ungdomsserien. Simon Fuller, som blant anna står bak tv-suksessar som «Idol» og «So You Think You Can Dance», kjøpte i fjor rettane til å gjere ei nyinnspeling av «Skam».

«Skam»-ros

Opphavleg var «Skam» ein serie retta mot norske ungdommar. Men det siste året har serien blitt populær langt ut over landegrensene. Serien er vist både i Sverige og Danmark. Serien har også blitt hylla av ei kinesisk partiavis.

«Skam» har også fått mykje ros for å ta opp tema om korleis det er å vere ung i Norge i dag. Serien har også fått fleire prisar fordi dei tek opp vanskelege spørsmål, og for å bidra til meir openheit i samfunnet.

Serien har blant anna omtala tema som spisevegring, psykisk sjukdom, valdtekt og homofili.