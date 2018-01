«Norske» smarthøyttalere lar vente på seg

At smarthøyttaleren får en sentral plass i svært mange norske hjem, er en utvikling som har vært varslet lenge av dem som ser inn i fremtiden.

Smarthøyttaleren er en innretning som kan utføre en lang rekke oppdrag, og som lystrer stemmen din. Du kan fortelle den hva slags radioprogram, musikk eller podkast du vil høre på, be den google ting, få sendt tekstmeldinger eller sette på robotstøvsugeren.

Gevinsten er at du skal slippe å bruke smarttelefonen for å få utført dagligdagse gjøremål.

Dette er en smarthøyttaler Ekspandér faktaboks Kontrolleres ved at du snakker til den.

Kan blant annet spille av musikk, podcaster, søke på internett for deg, og kontrollere lys og temperatur i hjemmet (noe krever ekstrautstyr).

Forstår foreløpig kun engelsk.

Finnes ennå ikke på det norske markedet.

Tilbys av blant andre Amazon, Google og Samsung. Apples produkt kommer snart i salg i USA. Kilde: Telenor

Google, Microsoft og Amazon har inntatt førersetet i dette markedet, som foreløpig er størst i USA og Storbritannia. Men nå kommer også Apple etter. Fredag starter forhåndssalget av deres smarthøyttaler Homepod.

Men foreløpig er ikke smarthøyttalerne tilpasset et norsk marked og de skjønner heller ikke norsk. Når dette skjer, er det ingen som kan svare på.

Kan ramme annonseinntektene

– Jeg tror mange kan tenke seg å snakke med internett, og be om enkle tilbakemeldinger og få utført en del oppgaver som vi i vår hektiske hverdag kan spare litt tid på, sier Hans-Petter Nygård Hansen. Foto: Ingar Næss

Likevel kan smarthøyttalerne fort ende opp med å bli årets julegave. Hans-Petter Nygård Hansen, som er kommunikasjonsrådgiver og daglig leder hos Helt Digital, tror at utviklingen kan gå fort.

– Jeg tror 2018 kan bli et spennende startår for smarthøyttalerne, sier han.

Men det er knyttet spenning til om smarthøyttalere kan bli en utfordring for kommersielle radiokanaler som tjener penger på reklame.

– Det blir spennende å se hvordan norske mediehus som er avhengige av annonseinntekter vil tilpasse seg et mer usynlig grensesnitt i tiden fremover, sier Nygård Hansen.

Google Home (t.h.) og Amazon Echo er to av flere smarthøyttalere som i dag finnes på markedet. Foto: Kristine Sterud / NRK

Direktør Kenneth Andresen i P4-gruppen sier han i utgangspunktet er positiv til alt som kan tilgjengeliggjøre lyd, og da særlig radiolyd. Og han mener at all erfaring med tidligere produkter tilsier at radio som medium fortsatt er populært.

Likevel er han usikker på fremtiden.

– Hvordan den utviklingen blir, vet vi ikke. Dersom vi skal ha kanalene våre på denne type utstyr så må vi ha mulighet til å finansiere kanalene våre, og da er reklame nærliggende, sier han til NRK.

Andresen utelukker likevel ikke at det kan komme andre typer finansieringsmodeller enn reklame i fremtiden.

NRK vil ikke bruke for mye ressurser

Marit Rossnes, som er produktutviklingssjef for radio i NRK, tror ikke at smarthøyttalerne nødvendigvis fører til mindre direkte radiolytting.

– Tall fra USA og Storbritannia viser at smarthøyttalerne brukes mye til radiolytting. Selv om de kan brukes til mange praktiske oppgaver, er det nok lyd som er hovedbruken.

– Blir den allemannseie?

– Ikke på 1-2-3. I USA har 16 prosent av husholdningene en smarthøyttaler, mens man tror dette øker til 75 prosent i 2020. Samtidig som vi vet at teknologiopptaket i Norge er ganske raskt, så vil det nok ta noe tid.

– Hvordan forholder NRK seg til dette med tanke på å utvikle tjenester til smarthøyttalere?

– Vi er nysgjerrige, men vet ikke hvor stort dette blir. Blir det en 3D-TV eller smarttelefon?, spør Rossnes for å illustrere ytterpunktene mellom suksess og flopp.

– Som NRK skal vi være forsiktige på å bruke mye lisenspenger på noe vi ikke vet om kommer til å treffe bredden av norsk publikum.

Hacking

TV 2 skriver at det nylig ble avslørt at smarthøyttalere kan være dårlig beskyttet mot uærlige hensikter.

Kjartan Michalsen, som er konseptutvikler i NRK Beta, er imponert over smarthøyttalerne. Men han sier den nye teknologien ikke er uten utfordringer

– Den er jo tilkoblet internett hele tiden. De mest paranoide er jo redde for at den skal lytte på deg hele tiden, selv om produsentene sier den bare lytter etter du har sagt kodeordet. Men på samme måte som mobiltelefoner så kan den kanskje hackes, sier han.