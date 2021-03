«Mørkredd» kåret til årets spill

Årets heldigitale utgave av Spillprisen, som er dataspillenes svar på Amandaprisen, samlet den norske spillbransjen torsdag kveld.

Kveldens store vinnere ble «Mørkredd», som ble kåret til årets beste norske spill, og «Hellheim Hassle» som vant i fire av sju kategorier.

– Det er en stor overraskelse og veldig stas å vinne. Teamet har jobbet sykt hardt med «Mørkredd» i mange år, så vi er veldig glade for at man kan få litt anerkjennelse for dette også, sier spillutvikler Are Sundnes i Hyper Games.

Spillprisen-verter Lars Richard Olsen (t.h) og John Cato Lorentzen (nede til venstre), sammen med prisvinner Are Sundnes i Hyper Games. Foto: Twitch/LOLbua

Spillprisen er en årlig utdeling med fokus på norske spill. Sju priser skal deles ut og kåres av en fagjury bestående av folk fra spillbransjen og norske spillmedier. Utdelingen inngår i arrangementet Kavalkaden, som er spillbransjens store festdag arrangert av Norsk filminstitutt, Virke og Nordic Game.

Selve Spillprisen er den eneste spillprisutdelingen i Norge etter at den mer bransjeorienterte Gullstikka ble lagt ned i 2015 etter mye uenigheter.

Se hele vinnerlista med juryens kommentarer her:

Årets spill:

Mørkredd (Hyper Games): – Et spennende og nydelig puzzle-spill i særklasse

De andre nominerte: Apple Slash, Embracelet, Hellheim Hassle, Mesmer.

Årets spill – liten skjerm:

Hellheim Hassle (Perfectly Paranormal): – Et veldig morsomt, underholdende og krevende spill.

De andre nominerte: Embracelet, Hellheim Hassle, Safari Forever, Terror Squid, Worm Jazz.

Beste spilldesign:

Hellheim Hassle (Perfectly Paranormal): – I tillegg til å være morsomt har det et unikt spilldesign og spillmekanikk som spiller godt i lag.

De andre nominerte: Apple Slash, Mesmer, Mørkredd, Terror Squid.

Beste visuelle uttrykk:

Hellheim Hassle (Perfectly Paranormal): – En helhetlig og velutviklet kunstnerisk retning hvor det visuelle er satt på første rad.

De andre nominerte: Apple Slash, Kaptein Sabeltann og den magiske diamant, Mørkredd, Tanknarok.

Beste lyd:

Hellheim Hassle (Perfectly Paranormal): – Dette spillet er en komedie, og løftes det lille ekstra av gode stemmeprestasjoner og musikk som begge er laget med sjarm og sans for timing. Har en lydopplevelse man ikke glemmer med det første.

De andre nominerte: Apple Slash, Embracelet, Kaptein Sabeltann og den magiske diamant, Mørkredd, Terror Squid.

Beste moro for alle:

Tanknarok (Polyblock Studio): – Kaotisk og gøyalt for spillere i alle aldre.

De andre nominerte: Hellheim Hassle, Kaptein Sabeltann og den magiske diamant, Mørkredd, Safari Forever.

Beste teknologi:

Fishing: North Atlantic (Misc Games): – De avanserte spillsystemene gir en engasjerende og veldesignet opplevelse.