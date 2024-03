«Gen V»-skuespiller Chance Perdomo er død

En representant for Perdomo opplyser til The Hollywood Reporter at 27-årige Perdomo døde som følge av en motorsykkelulykke.

Ingen andre skal ha vært involvert i ulykken.

Skuespilleren har de siste årene hatt store roller i Netflix-serien «Chilling Adventures of Sabrina» og «The Boys»-avleggerserien «Gen V» på Prime Video.

– En veldig snill og herlig person

Han spilte Sabrinas fetter Ambrose i førstnevte og studenten Andre Anderson på superheltuniversitetet Godolkin i «Gen V».

Chance Perdomo, Jaz Sinclait og Derek Luh i «Gen V». Foto: Brooke Palmer / Prime Video

– Vi kan ikke forstå dette. For de av oss som kjente ham og jobbet med ham, var Chance alltid smilende og sjarmerende, en entusiastisk naturkraft, en utrolig talentfull skuespiller, og fremst av alt: Bare en veldig snill og herlig person, sier serieprodusentene i en uttalelse.

Perdomo har også spilt Landon i tre «After»-filmer: «After We Fell» (2021), «After Ever Happy» (2022) og «After Everything» (2023).

Superhelt-studentene Andre Anderson (Chance Perdomo), Marie Moreau (Jaz Sinclair, med ryggen til), Golden Boy (Patrick Schwarzenegger) og Cate Dunlap (Maddie Phillips) i «Gen V». Foto: Brooke Palmer / Prime Video

– Alle som kjente ham følte hans lidenskap for utøvende kunst og hans umettelige apetitt på livet. Varmen hans vil leve videre i dem han elsket høyest. Vi ber om at familens ønsker om privatliv respekteres mens de sørger over tapet av deres elskede sønn og bror, står det i en uttalelse fra Perdomos agenter.

– Hele «Gen V»-familen er knust

Også studioene Amazon MGM Studios og Sony Pictures Television har kommet med en uttalelse til THR.

– Hele «Gen V»-familen er knust av Chance Perdomos brå bortgang. Amazon MGM Studios og Sony Pictures Television sender i denne vanskelige tiden ektefølte tanker og støtte til Chances famile og alle som elsket ham.

«Gen V», som er bekreftet å få flere sesonger, fikk en varm mottakelse da serien kom i 2023.

NRKs «Filmpolitiet» hadde den på fjerdeplass på listen over de beste TV-seriene i fjor.