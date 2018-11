Realityprogrammet «Ex on The Beach» har denne høsten skapt store overskrifter om vill festing, mobbing, gruppesex og intriger.

Foto: Kagge forlag

Borg, som gjennom realityserien har sjokkert med utsagn som: «Mine to lidenskaper i livet er god litteratur og analsex», sier at hele grunnen til at han var med i realityserien var at han ville gi ut en bok om oppholdet. Resultatet er en dagbok på 195 sider.

I boka kritiserer han produksjonen for tv-programmet. Han mener at testene i forkant var for dårlige. Han mener at folk som bør vernes mot seg selv ble sendt ned til villaen på Mauritius.

– Sånn som jeg ser det var jeg en av de mer sinnsfriske der nede. Sånn sett burde jeg kanskje komme gjennom testene. Men det ble jo veldig ekstremt.

Underveis i programmet har man gjentatte ganger kunnet se at Borg, med kallenavnet Blodprinsen, trekker seg tilbake til rommet sitt for å skrive. I boka skriver han at han er inspirert av Hank Moody fra tv-serien «Californication».

Elvejord Borg har tidligere hevdet at produksjonsselskapet bak «Ex on The Beach», Rubicon, forsøkte å stoppe boka hans på grunn av avslørende innhold. Dette har produksjonsselskapet avvist.

«EX ON THE BEACH»: Det har vært stor suksess for underholdningsprogrammet «Ex on the Beach», som har gått på TV og blitt strømmet denne høsten. Fra venstre: Rikke Isaksen, Henrik Elvejord Borg, Melina Johnsen, Daniel Aakre Pedersen, Malin Håvardsdotter Jensen, Adrian Sellevoll, Cecilie Andrea Røising og Lloyd Lawrence Lorenz. Foto: Toke Mathias Riskjær / TV Norge

Borg er i boka gjennomgående kritisk til produksjonen, og måten han mener de har brukt ungdommers jakt etter kjendisstatus til å lage drøy TV.

– Jeg tror flere av deltakerne er overrasket over hvordan det ble, og over hvordan ting har blitt i etterkant.

Har bipolar lidelse

I boka kommer det frem at Borg har bipolar lidelse, og at han har vært avhengig av kokain. Han skriver at han på et tidspunkt i innspillingen innser at han begynner å miste forstanden, og 24-åringen erkjenner at han aldri burde ha fått lov til å delta i programmet.

Foto: Kagge Forlag

– Jeg har bipolar lidelse, som jeg skriver om i boka, og det er kanskje noe av grunnen til at jeg er noe ekstrem der nede.

Han innrømmer samtidig at han skjulte diagnosen sin for produksjonsteamet, og at han er fornøyd med at planen om å skrive bok fra oppholdet har gått i boks.

Borg mener også at det var problematisk mye alkohol i villaen.

– Tidligere i livet har rus vært en stor del av livet. Det ble også en stor del av livet igjen der nede. Det er jo fyll hver dag, ikke en eneste hvit dag i hele produksjonen, sier han.

– Jeg har klart meg greit. Jeg kjørte en hvit måned da jeg kom hjem. Men det er klart at når man drikker i halvannen måned er det lett å ta til flaska når man kommer hjem, fortsetter han.

– Bruker erfarne psykologer

Mediesjef i Discovery Hanne McBride sier at man ikke kan underkjenne at Borg har hatt en sterk opplevelse som deltaker i «Ex on the beach», men at man ikke må glemme hvorfor han meldte seg på.

AVVISER IKKE FREMTIDIG SAMARBEID: Mediesjef i Discovery Norge, Hanne McBride, avviser ikke at TVNorge vil samarbeide med Henrik Elvejord Borg i fremtiden. Foto: Anita Arntzen / Anita Arntzen

– Vi ikke glemme hans motiv for å delta i første omgang. Det var nettopp å skrive en bok, og å skape publisitet rundt denne, sier hun til NRK.

McBride sier at hun ikke har lest boka, og må svare for innholdet som er kjent gjennom mediene, men at verken Discovery eller produksjonen kjenner seg igjen i tingene Borg sier.

– Noe av dette kan vi skrive på kontoen for at Henrik har et behov for å overdramatisere og fargelegge disse hendelsene, for at boka skal bli så bra som mulig, og for at det skal komme saker på trykk i avisene, sier McBride.

Produksjonen har vært i løpende kontakt med alle deltakerne etter innspillingen, og de har hatt et stående tilbud om kontakt med psykologer.

– Vi bruker de mest erfarne psykologene i TV-bransjen i hele produksjonsprosessen og inkludert castingprosessen, sier hun.

Vil gjøre endringer

Hun mener alle deltakerne i serien visste hva de gikk til da de ble med i «Ex on the beach», men at om det fremkommer ting i boka som Borg ikke har tatt opp med kanalen, vil det bli tatt på alvor.

McBride forteller videre at det også har kommet innsikt fra produksjonen og egen kanal om ting som kunne vært annerledes.

PÅMELDING: Slik så påmeldingen til neste sesong av Ex on the beach ut. Foto: Hanne McBride

– Vil dere gjøre endringer før neste sesong?

– Det tror jeg er ganske sikkert. Uten at det er naturlig at jeg går inn i de vurderingene ennå, sier McBride.

Hun avviser ikke at TVNorge vil samarbeide med Elvejord Borg i fremtiden.