Kaller «Ex on the Beach» for klassehat

– Det er ikke akkurat språkforskere som blir castet til denne serien her, men det er tydelig at serien byr på noe folk vil ha.

Slik beskriver en av årets deltakere, Henrik Elvejord Borg, TVNorge-programmet «Ex on the Beach».

Konseptet går ut på at åtte single deltakere sendes av gårde til en paradisstrand, og en etter en kommer eksene deres inn. «Ex on the Beach» har skapt store overskrifter etter gruppesex, vill festing og slutshaming.

Som å tisse i buksa på skogstur

En av dem som har latt seg provosere er artist og medieviter Torgny Amdam. I et innlegg på Facebook skriver han at programmet er «klassehat anno 2018».

Torgny Amdam mener deltakerne i Ex on the Beach ikke har nok medietrening, og mener de godtar for mye av produksjonen. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Vi er veldig gode til å snakke om kjønn i dette landet her, og delvis innvandring. Men klasse, det glemte vi. Klasseforakt er en del av dette, og det kom jeg til å tenke på når jeg så «Ex on the Beach», sier Amdam.

Amdam mener programmet handler om framstille folk som tilsynelatende er litt dumme, og la dem presentere en Donald Duck-aktig versjon av sin egen seksualitet.

– Kanskje man får tilfredsstilt en ekshibisjonistisk trang i seg selv ved å være med.​​​​​​Men den nytelsen går fort over, i motsetningen til angeren som kan komme snikende og vedvare i mange år. Det er litt som å tisse i buksa når du er kald på skogstur.

Amdam får støtte av sosiolog ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Vegard Jarness. Han mener det ligger noe i det artist Torgny Amdam sier om klassehat i slike serier.

– Det går jo igjen at folk fra over- og middelklassen uttrykker en avstand til denne typen programmer og deltakerne. Men det er mange som ser på det med en ironisk distanse og får et slags kikkhull inn i en sosiologisk hage man ikke får innsyn i ellers.

Hanne McBride, mediesjef i Discovery Network Norge, som sender «Ex on the Beach», er uenig i Torgny Amdams påstander om serien.

– Jeg syns det er fornøyelig paradoksalt at Torgny i en og samme argumentasjonsrekke klarer å beskylde oss for å mane til klassehat og kalle deltakerne våre lavstatusungdom.

– Jeg har Paradise Hotel å takke for alt

Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som artisten «Staysman», var med på realitykonseptet «Paradise Hotel» i 2012. Han er uenig i at slike serier skaper klassehat, og mener han har alt å takke Paradise for.

Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som artisten Staysman, håper at deltakerne i Ex on the Beach blir fulgt godt nok opp for det vanvittige trykket som møter dem etter serien har gått av skjermen. Foto: Jørgen Klüver / NRK P3

– Det er det universet som har skapt meg. Huset mitt, bilen jeg kjører, 100 konserter i året.

Thorbjørnsen er veldig glad for at han var litt eldre da han ble med på «Paradise Hotel».

– Jeg var 29 år da jeg var med. Jeg var definert som person, og forsto at da jeg kom ut av «Paradise Hotel» og fikk masse oppmerksomhet av damer, så var ikke det fordi jeg brått hadde blitt så pen.

Det groveste blir valgt ut

Henrik Elvejord Borg (24) angrer foreløpig ikke på at han ble med på «Ex on the Beach». Og han presiserer at det som vises i programmet er ting man har gjort, men at det groveste gjerne blir valgt ut.

Det er ikke like gøy å se det man har gjort på fylla, på TV, mener en av årets deltakere i Ex on the Beach, Henrik Elvejord Borg. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

– Det er jo det som skaper god TV. Jeg føler at jeg var veldig klar over hva jeg var med på, men det ble jo ganske ekstremt.

Thorbjørnsen mener reality blir mer og mer vanlig. Og at det derfor er en naturlig utvikling at konseptene blir mer ekstreme for å få flere seere.

Han legger også til at deltakerne representerer befolkningen bedre enn det man skulle tro.

– Hvis jeg spiller på et julebord, ser jeg akkurat de samme type menneskene der. Enhver person hadde sagt noe dumt hvis man ble filma 24 timer i døgnet.

TV som utstillingsvindu

Discovery-mediesjef Hanne McBride mener det må være plass til å vise et bredt spekter av folk i samfunnet.

– TV er nå en gang et utstillingsvindu. Om kamera følger bloggere, fallskjermhoppere eller politikere, så viser vi jo frem en variant av en virkelighet. I «Ex on the Beach» viser vi det som skjer i villaen. Om det er gjort på en god eller dårlig måte, det får være opp til hver enkelt å mene noe om.