«Cammo» til utlandet: – Betyr veldig mykje

– Det betyr veldig mykje for meg at serien nå har ei sjanse til å nå ut til eit internasjonalt publikum, seier Katelyn Garbin.

Garbin, som er tidlegare aktiv utøvar i rytmisk gymnastikk, hadde null skodespelarerfaring da ho vart plukka ut til å spele i «Cammo».

Serien vart med det den fyrste norske fiksjonsserien med ein person med Downs syndrom i ei av hovudrollene.

Garbin er veldig stolt over at den har blitt så godt mottatt i utlandet.

– Serien fortener det!

– Det er viktig å vere synleg, og at alle kan forstå at vi er like alle andre: også vi har draumar og eit ønske om å vere sjølvstendige, legg Garbin til.

– Heilt surrealistisk

Fyrste sesong av «Cammo», som kom ut i fjor vår, handlar om influensaren Cammo. Ho går konkurs og må ta på seg jobben som støttekontakt for Kamilla med Downs syndrom.

Serien vart umiddelbart ein suksess med over 700.000 sjåarar.

Nå har NRK har inngått ein opsjonsavtale for territoria Tyskland, Frankrike, Spania, Belgia og Nederland om nyinnspelingar av dramakomedien «Cammo».

Det betyr at desse landa kan lage sine eigne versjonar av dramakomedien.

– Dette er heilt surrealistisk! At humoren og historia i «Cammo» kan treffe både spanjolar og tyskarar er skikkeleg gøy, seier serieskapar og hovudrolleinnehavar Caroline Glomnes.

– Eg gler meg til å sjå korleis dei ulike landa tolkar manus, og er så takknemleg og glad for at historia om Cammo og Kamilla potensielt skal bli fortalt til så mange millionar menneske, legg ho til.

– Gir håp

Randi Ødegaard, styreleiar i Downs Syndrom Noreg, synest det er utruleg inspirerande at «Cammo» nå kan bli sett på blant anna franske og tyske skjermar.

– Det gir håp når ein ser at denne tematikken fenger på tvers av landegrenser.

Også ho understrekar at representasjon er viktig, og at det betyr mykje for menneske med Downs syndrom å sjå andre menneske med Downs syndrom i populærkulturen.

– Alle treng jo ikkje å bli skodespelar, eller leve eit så glamorøst liv som karakteren Kamilla i «Cammo». Men det er veldig kjekt at det vi ser på TV resonnerer med vårt eige liv, seier Ødegaard.

Også ho er veldig spent på å sjå korleis serien blir tolka i dei andre europeiske landa.

I dag, 21. mars, er det Verdsdagen for Downs, og i den forbindelse har ho ei klar oppfordring:

– Det er å oppfordre folk til å gå med ulike farger på sokkane, og gjerne med rosa farger, i kjent «Cammo»-stil.

Ny sesong

Før eventuelle utanlandske produksjonar set i gang med sine nyinnspelingar kan det norske folket kose seg med sesong to av dramakomedien.

Torsdag 11. april er det premiere på ny sesong. Her er ein liten smakebit.

Verdsdagen for Downs syndrom Ekspander/minimer faktaboks Den fyrste internasjonale Downs syndrom-dagen vart heldt 21. mars 2006.

Datoen viser til kromosompar 21, som ved Downs syndrom har eit ekstra tillegg.

Det var Down Syndrome International og European Downs Syndrome Association (EDSA), som stod bak stiftelsen av denne datoen som internasjonal dag for menneske med Trisomi 21.

Dagen blir feira og markert på mange ulike måtar. Eit populært fenomen er «rockesokken» eller «lotsofsocks» – der ein tar på seg fargerike og forskjellige sokkar. Kilde: Norsk nettverk for Downs syndrom