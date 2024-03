Er det lov å livestrømme at man spiller pengespill på en utenlandsk konto?

Lotteritilsynet mener nei.

Men influenser Sebastian Brevik, kjent som «Barisbrevik», mener at samarbeidet med nettsiden Schpell er helt innafor.

På Schpells Twitch-konto har Brevik, sammen med influenser­kollega Henrik Viken, filmet at de spiller pengespill.

I januar vedtok Lotteritilsynet at det selskapene driver med er ulovlig.

Nå har Brevik fått en advokat og et stortingsparti med på laget, og vil klage på vedtaket.

Schpell, som Brevik strømmer for, har base i Kroatia. Foto: Skjermdump

Fortsetter å strømme

Brevik livestrømmer fortsatt at han spiller pengespill på Schpell sin profil.

– Hvorfor fortsetter du å bryte loven?

– Fordi jeg mener at jeg ikke bryter loven. Jeg strømmer på engelsk for et internasjonalt selskap på en internasjonal plattform for et internasjonalt publikum.

Influenseren trekker også fram at han ikke reklamerer for Schpell på sine egne plattformer.

Han mener at han blir forskjells­behandlet, og påpeker at mange som driver med det samme slipper billigere unna:

– Hvis du ser på Premier League, som halve Norge gjør, så går veldig mange av de norske spillerne med betting­reklamer på brystet, sier Brevik.

– Må følge norsk lov som alle andre

Monica Alisøy Kjelsnes er juridisk senior­rådgiver i Lotteritilsynet.

Hun holder fast ved at Schpell og de norske influenserne bryter pengespilloven, ved at de markedsfører mot et norsk publikum.

– Men selskapet er kroatisk, og Brevik snakker på engelsk når han strømmer..?

– Det at de bruker engelsk språk betyr ikke at markedsføringen ikke er rettet mot Norge. Det er blant annet bruken av norske influensere som gjør at vi anser markedsføringen som rettet mot det norske markedet, sier Kjelsnes.

– De må følge norsk lov som alle andre, sier Monica Alisøy Kjelsnes om influenserne. Foto: Dagrun Reiakvam

– Hvorfor er dette ulovlig når norske spillere kan gå med bettingreklamer i Premier League?

– Forskjellen er at de befinner seg i utlandet og at markedsføringen deres ikke er rettet mot det norske markedet spesifikt, sier hun om fotball­spillerne.

– Offentlig gapestokk

Onsdag tok Fremskritts­partiet saken opp til diskusjon i Stortinget.

– Vi stiller et spørsmål om det er en forfølgelse av enkelt­mennesker for å statuere eksempler for å forsvare sitt eget spillmonopol, forklarer Silje Hjemdal (Frp).

Hun tok kontakt med Brevik fordi hun syntes han ble hengt ut.

– Han har blitt satt i en offentlig gapestokk, mener Hjemdal.

Lotteritilsynet er ikke enig i at de henger ut enkelt­personer.

– Vi har vanskelig for å se at dette er et personangrep, da vi har sendt vedtaket til selskapene som står bak virksomheten, sier Kjelsnes i Lotteritilsynet.

Det er selskapene Baris Entertainment AS, Viken Underholdning AS og selskapet bak Schpell, Tiergarten Marketing AS, som har fått vedtaket.

– Jeg mener saksbehandlingen ikke har vært god. Man har trukket slutninger mot Sebastian Brevik som ikke stemmer, sier Breviks advokat Tor Henning Rustan Knudsen.

De vil klage på vedtaket på mandag.