Vedtaket om å blokkere utenlandske spillselskaper har skapt sterke reaksjoner fra alle sider av debatten. Mange mener det er på tide at man gjør mer for å hindre utenlandske spillselskaper.

Andre peker på at Norsk Tipping bør få flere restriksjoner, mens like mange mener at denne blokkeringen er urettferdig mot de som ikke er avhengige.

Kjapp omvei

Uansett hvor man lander i debatten så er ikke tiltaket veldig effektiv, sier IT-sikkerhetsekspert Martin Ingesen.

– Selv for en uinnvidd så tar det bare to-tre minutter å omgå dette, sier Ingesen.

Han er daglig leder i Kovert, et lite oppstartsselskap i Vikersund som utelukkende fokuserer på offensiv IT-sikkerhet. Ingesen har blitt kåret til norgesmester i cyber security, og har representert Norge under EM i hacking tre ganger, sist som kaptein.

– Det fins mange måter å omgå dette på. Jeg tror ikke det vil være effektivt for de som er ute etter å gamble. Kanskje kan det være en stopper for de som bare sveiper innom og blir mer tilfeldig eksponert for gambling-sider, sier IT-eksperten.

NRK forklarer Hva er DNS-blokkering? Hva er DNS-blokkering? En DNS-blokkering vil gjøre at hvis man prøver å gå inn på en av disse internettsidene til spillselskapene, vil man få opp en plakat som informerer om at denne siden ikke er tilgjengelig i Norge. Hva er DNS-blokkering? Til nå har domstolene bestemt over DNS-blokkering. Som da Oslo tingrett bestemte å blokkere Pirate Bay i 2015. Hva er DNS-blokkering? Flere har ment at det er for lett å omgå blokkeringen. Blant annet ved bruk av spillselskapenes egne apper, eller ved bruk av VPN (virtuelt privat nettverk). En VPN gjør at man kan endre IP-adresse og få en tjeneste til å tro at man befinner seg et annet sted. Forrige kort Neste kort

– Men finnes det en bedre måte å blokkere utenlandske spillselskap på?

– Det korte svaret er nei. Det blir teknisk utrolig krevende og ikke realistisk å gjennomføre.

Vil ha hjelp av Datatilsynet

Venstre foreslo et tillegg i tirsdagens stortingsforslag, som også ble vedtatt. Der står det at Datatilsynet skal være med i utarbeidelsen.

– Dette er skivebom fra regjeringen. Vi skal stille opp for spillavhengige, men DNS-blokkering er ikke løsningen, sier Turid Kristensen (H), som er medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Datatilsynets Line Coll er opptatt av personvernet. Foto: Martin Gundersen / NRK

Line Coll, direktør i Datatilsynet, mener det er viktig at personvernet blir ivaretatt i arbeidet framover.

– Vi er skeptiske med tanke på personvernet, og tar vedtaket til etterretning, men er positive til å være involvert i utarbeidelsen av regelverket. Vi ser på DNS-blokkering og den teknologien som et relativt stort inngrep i personvernet, og så får vi se hvordan det ender opp etter prosessen når forskriften er klar, sier Coll.

Slik kommer du deg ut av spillavhengigheten: Ekspander/minimer faktaboks Få med deg noen på laget, ikke stå alene. Finn en person eller flere du stoler på og snakk med dem om hvilken situasjon du er i.

Stopp tilgangen på penger. Sperr spillekontoer, kanskje til og med sperre bankkonti og stoppe kredittkort.

Få med fastlegen og en organisasjon som kan hjelpe deg. Det finnes et filter; Gamban, som kan sperre telefonen eller PC-en din fra spillesider.

Man må være ærlig med seg selv over økonomien og tiden du har bruk og hvordan det har påvirket de rundt deg. Tilliten tar tid å bygge opp, og du må bevise at du er verdig den tilliten igjen.

Ta kontakt med noen om det er mulig å få behandling mot det. Det er en avhengighet, det er en sykdom, og da er det ofte behov for behandling. Mange vegrer seg for det. Men det øker muligheten for å komme ut av det.

Skaff deg en hobby, nye rutiner og nye aktiviteter. Det er viktig for å bryte det negative mønsteret. (Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge)

– Sensurering av lovlige sider

Høyres Kristensen mener blokkeringen er altfor lett å omgå, samtidig som det «kødder» med internett.

– Dette er sensurering av lovlige nettsider, og til og med Datatilsynet er bekymret for at dette går ut over personvernet, sier Kristensen.

SVs Kathy Lie tror det har noe for seg.

– Det krever at man stopper opp og gjør noen grep. De som jobber med spillavhengige sier at det ofte er det som skal til for at en del velger å la være, sier Lie.

