– Emojis er språkets kjønnssykdom

LIKER IKKE EMOJIS: Guri Idsø Viken liker at folk skriver det de mener istedenfor å sende emojis.

Enten bruker du dem, eller så har du mottatt dem.

I løpet av de siste årene har emojis blitt enormt populært i store deler av verden. Det er lite statistikk på fenomenet, siden datagrunnlaget er private SMS-er. Men ifølge en slovensk undersøkelse basert på 17 millioner Twittermeldinger, ble emojis benyttet av over en av tre brukere.

Litteraturviter og skribent Guri Idsø Viken gleder seg ikke over emojiens fremvekst.

– Det er en form for latskap og ignoranse. Du gidder ikke å skrive ei hel melding til venninna di, så du sender bare et hjerte, mener Viken.

Og hun holder ikke igjen når hun skal beskrive de animerte symbolene:

– Det er språkets kjønnssykdom. Det er veldig artig å lage dem, men veldig kjipt etterpå.

Emoji tatt over for emotikons

Idsø Viken mener selv hun ikke er konservativ.

– Jeg er veldig fan av kontinuerlig utvikling av språket. Men det er ikke det samme å droppe ord og vendinger fordi det er enklere å slenge på et ferdigprodusert, generisk bilde som folk kan tolke selv.

Emotikons har vært populære siden de første kom på nittitallet, ofte bestående av kolon, bindestrek og parentes. I dag har emojis tatt over, viser en undersøkelse gjort ved The School of Interactive Computing i Georgia i USA.

Idsø Viken har fått med seg den sterkt økende populariteten til de små bildene, men kommer til å nekte å svømme medstrøms.

– Jeg har skrevet ulike blogger sammenhengende i 10 år uten å bruke et eneste smilefjes og har overlevd helt fint, sier Viken.

Brukes i nyhetsformidlingen

– BERIKELSE: Rolf Theil bruker selv emojis ofte. Foto: Martin Torstveit / NRK

Rolf Theil, professor emeritus i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, mener emojis gjør kommunikasjonen vår rikere.

– Hvis jeg hadde stått ansikt til ansikt med noen hadde jeg smilt, jeg hadde gestikulert med armene og de hadde hørt tonefallet. Så kommer ordene. Alt det er kommunikasjon. Når vi skriver forsvinner nesten alt, bortsett fra selve ordene. Når vi kan få emojis i tillegg syns jeg det beriker kommunikasjonen.

EMOJINYHETER: – Emojis er en del av språket til barna, sier Benedicte Bendiksen. Foto: NRK

NRK Super lager nyheter for barn mellom 8 og 12 år. Emojis en viktig del av jobben.

– Vi bruker emojis fordi det er en del av språket til barna. Vi må jo være der de er, sier nyhetsanker Benedicte Bendiksen.

NRK Super har til og med helt egne emoji-nyheter.

– Ja, én gang i uka poster vi på Instagram i ren emoji-form. Da poster vi noen emojis, og så skal brukerne vår gjette hva nyheten er. De er veldig populære, sier Bendiksen.