– Daniel Craig, hvor kleint er det å si «I’m Bond, James Bond»?

NRK fikk noen få minutter med skurken, helten, «Bond-piken» og den nye 007.

Slik var de fire samtalene:

1. Rami Malek (han som spilte han kjente vokalisten i «Bohemian Rhapsody»)

– Du, Rami, han skurken du spiller i denne filmen - hvordan uttaler du navnet hans egentlig? Saaafin? Safiiin?

– Det er bare Safin.

– Ja, okey, men...

Nok en dag på hjemmekontor.

– ...hva slags skurk har vi å gjøre med her?

– Han er en sånn type skurk som ikke nødvendigvis ser seg selv som skurk. Han føler at han gjør det samme som James Bond, men på sin egen måte. Og så har han evnen til å bare skru av følelsene sine for å få jobben gjort.

– Jeg ser at Safin åpenbart har noe galt med ansiktet sitt. Hvorfor tror du så mange Bond-skurker sliter med ulike former for ansiktsdefekter?

– Det kommer vel fra bøkene til Ian Fleming, som fant opp Bond-universet. Og så har det vel blitt en tradisjon. Men det kan jo ikke være sånn hver gang, jeg ser den.

Slet «Safin» med akne i ungdomsårene? Foto: SF Films

– Av disse ansiktsutfordringene ulike Bond-skurker har slitt med - hva er din favoritt? Han fyren med diamanter i trynet i «Die Another Day, tanngarden til Jaws eller det blødende øyet til Mads Mikkelsen i «Casino Royale»?

– Jeg tror Mads sin skurk Le Chiffre må vinne den. Det er utrolig stilig når det renner blod fra det øyet.

– Og så må vi jo spørre, siden du har spilt inn mange av scenene dine i Norge (og er en av de første verdenskjente skuespillerne som har vært i Norge uten å ta selfie med Abid Raja journ.anm.) – hvorfor passer din skurk inn i Norge?

– Hm, det kan jeg ikke avsløre. Men det vakre landskapet deres passer veldig godt inn i filmen.

2. Daniel Craig (han som spilte James Bond forrige gang også)

– Daniel, hvor kleint er det under innspilling når du har alle folka rundt deg, kamera ruller - og så må du si ordene «Hi, I’m Bond, James Bond»?

– Jeg prøver bare å si den replikken og så bli ferdig med det. Det er så mye betydning og historie i de ordene, så jeg kan ikke tenke for mye over det.

– Er det mer eller mindre vanskelig enn å si «Vodka Martini, shaken not stirred»?

– Hehe, er nok vanskeligere.

«Hi, I'm journalist, kulturjournalist.»

– Dette er din siste film, hvordan føles det?

– Det er emosjonelt, selvsagt. Men jeg er veldig stolt, glad og jeg gleder meg til å feire det.

– Hva slags type skuespiller bør ta over for deg?

– Det er heldigvis noe jeg slipper å tenke på. Det er opp til produsentene.

Frys! Hvis du leser et ord til, så skyter han! Foto: Nicola Dove / AP

– Hvordan skal egentlig en historie om en hvit mann som redder verden holde seg relevant nok til å kunne fortsette i årene fremover?

– Så lenge de underholder folk, vil de klare det. James Bond-filmene har alltid klart å forholde seg til tiden de er i, enten det er den politiske situasjonen, moten som finnes og generelt tidens tann. Så lenge de er i takt med verden er disse filmene altfor verdifulle til å ikke fortsette å lage dem.

– Hva slags film er «No Time To Die»?

– Det er en klassisk Bond-film. Men den prøver å nøste opp i noen løse tråder. Det kan jeg vel si.

3. Léa Seydoux (fransk, for andre gang med i Bond-film)

– Hei Léa.

– Hei NRK.

– Du, tror du James Bond kunne blitt spilt av en jente?

– Øhh...

– Nei, jeg tror ikke det. Det ville vært en helt annen film, som jeg gjerne ville sett. Men, når det er sagt, så er det tiden for å ha sterkere kvinneroller, også i Bond.

– Ja, hva syntes du egentlig om begrepet «Bond-pike», det føles liksom ikke heeeelt 2021?

– Nei, Bond-pikene har pleid å bli sett gjennom menns perspektiv, mener jeg. Men i dag er de ikke seksualisert og objektivisert på samme måte. Det er ikke så mange badedrakt-scener lengre, for å si det sånn. Nå brukes det mer tid på å la seerne bli kjent med min rolle, hva hun tenker og hennes psykologi.

– Er dette veien å gå for filmene fremover?

– Filmene må hvert fall tilpasse seg situasjonen i verden. De må være moderne og aktuelle.

4. Lashana Lynch (007 i filmen, men ikke James Bond, forvirrende?!)

– Hallo, du. Dette er jo den lengste Bond-filmen noensinne. Spørsmålet mitt er: Når folk kan se uendelige mengder underholdning hjemme, hvorfor skal folk bruke nærmere tre timer av livet sitt på å se et 60 år gammelt konsept på kino?

Skuespilleren bak første svarte kvinnelige 007 snakker ikke med den første hvite mannlige journalist.

– Fordi folk bør holde kinoen i livet ved å dra dit og oppleve de store filmøyeblikkene sammen. Slik at barna vår også en gang kan sitte på kino og oppleve det samme.

– Da det ble annonsert at du som svart kvinne skulle overta 007-skiltet i denne filmen, så var ikke alle like fornøyde. Spesielt folk på internett. Hvordan opplevde du den tiden?

– Jeg måtte bare fokusere på jobben min og tenke at ingen av disse menneskene kjente meg personlig. Jeg prøvde å holde meg unna sosiale medier og internett - og brukte heller tiden min på det som var viktig.

– Tror du James Bond kan være en svart kvinne i filmene fremover?

– Det er ikke umulig å se for seg nå som verden endrer seg drastisk. Men jeg tror heller vi bør få våre egne roller skrevet til oss. Kanskje en svart kvinne kan være hovedkarakteren i det neste store filmkonseptet for unge mennesker? Manusene finnes nok der ute.