Det er en av de største byggeprosjektene i Norges historie. Et nytt regjeringskvartal kan koste milliarder. Men veien til å starte byggingen har vært «humpete».

I september ble det kjent at Team Urbis gikk seirende ut av arkitektkonkurransen med sitt forslag «Adapt». Det var i alt syv team som deltok i konkurransen, bestående av arkitektfirmaer, landskapsarkitekter og konsulentfirmaer.

Etter at vinneren var annonsert, kom flere av konkurransedeltakerne med skarp kritikk av måten konkurransen ble gjennomført på. Teamet som kom på andreplass, Team G8+, sendte en formell klage til Statsbygg og mente at konkurransen ikke hadde foregått på riktig vis. Statsbygg avviste derimot klagen.

Nå har fem av de tapende teamene gått sammen om en ny og mer omfattende klage. 19 selskaper som inngår i disse teamene, har nå skrevet under på denne klagen. Team G8+ får dermed støtte fra fire av Norges største arkitektkontor, blant annet Snøhetta og Lund Hagem Arkitekter.

NRK har fått innsyn i klagen, som ble sendt til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) 7. mai i år.

Teamene hevder blant annet at Team Urbis hadde en konkurransefordel, og satt på informasjon om reguleringsplanen som ikke de andre teamene fikk innsyn i. En reguleringsplan er premissene for bebyggelse på tomten. Den inneholder mål for volum og høyde på byggene, grøntarealer, gater og mer.

Det hevdes også at medlemmer av juryen som vurderte forslagene har vært inhabile, da de skal ha jobbet tett med nøkkelpersoner i Team Urbis i utformingen av reguleringsplanen.

Vinnerforslaget ble annonsert i slutten av september i fjor, og kontrakten ble skrevet under to måneder senere. Foto: Team Urbis

– Det handler ikke om å være dårlige tapere

– Dette handler ikke om å være dårlig tapere. Det taler for seg at så mange arkitektgrupper/representanter for grupper, har gått sammen om en klage, skriver advokat Inger Roll-Matthiesen, som representerer de fem teamene, til NRK i en tekstmelding.

Teamene ønsker at KOFA skal ta stilling til om Statsbygg har brutt Forskrift om offentlige anskaffelser på flere punkter. De mener at Team Urbis hadde innsyn i informasjon de andre teamene ikke hadde, fordi en del av teamet samarbeidet med Statsbygg om reguleringsplanen før konkurransen startet.

Som aktører og bransje mener de at det er viktig å få avklart om konkurranser kan gjennomføres på den måten; med så tett samarbeid i forkant og med de samme personene i juryen advokat, Inger Roll-Matthiesen

To av jurymedlemmene i arkitektkonkurransen jobbet sammen med deler av Team Urbis på reguleringsplanen før konkurransen, ifølge møtenotater. De fem teamene mener de derfor ikke oppfyller kravene til uavhengighet.

Roll-Matthiesen sier et erstatningskrav kan bli aktuelt, men at det ikke er et spørsmål de vil ta stilling til nå.

Kan ta opp til ti måneder

Statsbygg ønsker ikke å kommentere klagen før KOFA har tatt stilling til den. De har fått frist til 2. juli med å levere et tilsvar.

– De skal få behandle saken på bakgrunn av vårt tilsvar, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim til NRK.

Hun henviser til svaret Statsbygg ga til den første klagen fra Team G8+. Her skrev Statsbygg at de har gjort all informasjon som er relevant for plan- og designerkonkurransen tilgjengelig for samtlige arkitektlag som deltok i konkurransen. De avviser også inhabilitet.

Men det kan ta lang tid før saken er ferdig behandlet, faktisk nesten et år:

Kommunikasjonsleder i KOFA, Anneline Vingsård, sier til NRK at de skiller mellom de sakene hvor det er inngått kontrakt og de sakene hvor det ikke er inngått kontrakt, når det gjelder saksbehandlingstid.

Da kontrakten mellom Team Urbis og Statsbygg er inngått, har saken en behandlingstid på mellom ni og ti måneder.

Teamleder i Team Urbis som vant konkurransen, Gudmund Stokke, sier til NRK at det er helt legitimt at teamene sender en klage til KOFA.

– Det må de få gjøre som de vil med. Så får vi se hva KOFA sier når saken er behandlet, utover det har jeg ingen kommentar, sa han på telefon til NRK.