Krever omkamp om regjeringskvartalet

Det brygger til storm i kampen om hvem som skal få tegne det nye regjeringskvartalet.

Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet, mener at konkurransen var urettferdig fordi Statsbygg ga vinnerlaget fordeler.

Dermed kan det bli omkamp om hvem som får slått kloa i et av Norges største og dyreste byggeprosjekter noensinne.

I forrige måned vant prosjektgruppen Team Urbis det enorme oppdraget med å tegne regjeringens og departementenes nye hovedkvarter i Oslo.

Men som NRK fortalte for en uke siden har tildelingen av oppdraget skapt murring. Kilder mente at Team Urbis hadde en fordel siden de jobbet med reguleringsplanen før konkurransen startet. Statsbygg svarte at de gjorde alt de kunne for at ingen skulle ha noen fordel.

Etter å ha undersøkt saken nærmere, har altså Team G8+ i dag bestemt seg for å klage til Statsbygg.

NRK har fått tilgang til klagen og deler av klagegrunnlaget.

Les også Agnes Moxnes' kommentar: Klagen som kan velte et regjeringskvartal

I klagen hevdes det at:

Statsbygg har brutt regelverket om offentlige anskaffelser

Statsbygg lot vinnerlaget være alene om informasjon som ga dem fordeler i konkurransen

To av Statsbyggs tre jurymedlemmer var inhabile

To av Statsbyggs jurymedlemmer hadde sett et utkast til vinnerforslaget allerede i 2015

Vinnerforslaget ble ikke bedømt anonymt

Klagerens advokat, Inger Roll-Matthiesen, sier at klagen kan føre til at hele regjeringskvartalet må utsettes. Hun utelukker ikke at rettssaker kan bli resultatet.

KRITISK: Advokat Inger Roll-Matthiesen, som representerer Team G8+, sier at klagen kan føres til at regjeringskvartalet utsettes. Foto: Petter Sommer / NRK

– Jeg synes dette er overraskende. Jeg tror vi kan forvente at Statsbygg, som er en av de største oppdragsgiverne, opptrer profesjonelt. Her har de begått vesentlige feil underveis i anskaffelsesprosessen. Vi mener de feilene innebærer brudd på veldig viktige lover, regler og prinsipper. Konsekvensene er også betydelige, sier Roll-Matthiesen til NRK.

Det nye regjeringskvartalet er et av Norges største og dyreste byggeprosjekter noensinne. Statsbygg har tidligere uttalt at den totale prislappen, alt inkludert, blir på et tosifret milliardbeløp.

Se nettsendingen om at Team G8+ ønsker omkamp om regjeringskvartalet. Du trenger javascript for å se video. Se nettsendingen om at Team G8+ ønsker omkamp om regjeringskvartalet.

Hva dokumentasjonen indikerer

Etter konkurransen har Team G8+ forsøkt å finne ut om konkurransen var rettferdig eller ikke. De har bedt Statsbygg om innsyn i en rekke dokumenter, blant annet møtereferater fra tiden før konkurransen ble utlyst.

I disse dokumentene, mener klagerne at det finnes så kritikkverdige opplysninger at vinnerlaget Team Urbis må diskes, og at de selv må kåres til ny vinner, eventuelt at hele konkurransen strykes.

Dokumentasjonen klagen bygger på består blant annet av møtereferater fra våren 2015, altså fra året før konkurransen ble utlyst.

På den tiden hadde Statsbygg leid inn en rekke firmaer for å lage reguleringsplanen, altså premissene for bebyggelsen på tomten, med mål for høyder og volumer på byggene, plassering av gater og lignende.

Fire av firmaene som jobbet med reguleringsplanen, Nordic, SLA Landskapsarkitektur, Norsam og NIKU, skulle senere danne Team Urbis som vant arkitektkonkurransen.

Under arbeidet ble det holdt flere workshops. Møtereferatene derfra viser at Synnøve Lyssand Sandberg og Ragnar Bovim fra Statsbygg også deltok – side om side med folk som senere utgjorde Team Urbis.

To år senere ble Lyssand Sandberg og Bovim plukket ut til å representere Statsbygg i en jury på ni personer. Lyssand Sandberg ble juryens leder.

Så vant Team Urbis konkurransen.

TAPTE: Team G8+, som står bak dette forslaget, tapte arkitektkonkurransen. Foto: Team G8+

Ikonbygget på Y-blokk-tomten

I møtereferatene fra mai 2015 blir dessuten et bygg ved navn «Ikon 24» beskrevet.

Det står: «Front med tre ikonbygg: 1904, 1959 og 2024». Tallene er årstall som henholdsvis viser til G-blokka med Finansdepartementet fra 1904, høyblokka fra 1959 og et nytt ikonbygg plassert på felt A, der Y-blokka står i dag.

Team G8+ hevder dokumentene beviser at det ble etablert en forståelse mellom vinnerlaget og Statsbygg at bygget på felt A var spesielt viktig og at det skulle være et ikonbygg.

De mener vinnerlaget var alene om å vite dette.

– Vinnerteamet tegnet et ikonbygg fordi de visste at Statsbygg ønsket seg det. Lars Haukeland, talsperson for Team G8+

– Vinnerteamet tegnet et ikonbygg fordi de visste at Statsbygg ønsket seg det. Dette hadde de forankret med Statsbygg i gruppearbeider og prosesser allerede i 2015. Derfor vant de, hevder Lars Haukeland i teamet som klager.

– Ingen av oss andre tegnet noe ikonbygg, fordi vi ikke hadde denne informasjonen. Den var ikke delt med oss.

I juryrapporten står det at bygget på felt A var en viktig årsak til at Team Urbis vant, men juryen bruker ikke begrepet «ikonbygg»:

«Det pyramidale bygget ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

«Juryen finner at utforming av nybygget i felt A er avgjør­ende for å oppnå høy kvalitet […] Det nye bygget på felt A må inneha potensial til å spille en framskutt rolle.»

Ifølge regelverket om offentlige anskaffelser skal juryeringer i plan- og designkonkurranser foregå anonymt. I klagen hevdes det imidlertid at anonymiteten er brutt, fordi Statsbyggs to jurymedlemmer må ha skjønt hvilket forslag Team Urbis sto bak.

IKONBYGG: Juryen likte det trekantede bygget ved siden av høyblokka som Team Urbis tegnet. Foto: Team Urbis

Rettssaker og forsinkelser

– Det Statsbygg har gjort her er uproft, det er brudd på regelverket, og bruddene er alvorlige, sier advokaten som representerer Team G8+, Inger Roll-Matthiesen.

Hun har offentlige anskaffelser som spesialfelt og har blant annet bistått regjeringen i utformingen av lovverket på området.

– Statsbygg kan ikke tegne kontrakt med vinnerlaget før alle klager er ryddet av veien. Dersom klagen ikke fører fram, kan den ankes til klageorganet for offentlige anskaffelser, KOFA. Men saken kan også havne i rettssystemet og forsinke hele byggeprosessen, sier Roll-Matthiesen.

– Nå vil vi få fakta fram i lyset, men rent hypotetisk, så kan jeg si at, ja, det kan bli snakk om mange rettssaker i kjølvannet av dette. Men det har ikke klienten min tatt stilling til ennå.

– I aller ytterste konsekvens tenker jeg at dette blir betydelig forsinket.

Ber om at ny vinner kåres

Hun mener det er to forhold i klagen som er spesielt alvorlige. Det ene er påstanden om at oppdragsgiver ikke har delt informasjon fra reguleringsplanprosessen med de andre aktørene. Det andre er påstanden om at denne informasjonen ble utarbeidet med ansatte i Statsbygg som siden satt i juryen.

– Er det i så fall brudd på loven?

– Ja, det er det. Her er gjeldende rett klokkeklar. Deltakere som har fått en urimelig konkurransefordel, uten at det er kompensert for, gjennom å være rådgivere tidligere i prosessen skal avvises fra konkurransen. Å ha inhabile jurymedlemmer er heller ikke lov, fordi det er brudd på likebehandlingsprinsippet, sier advokaten.

– Men kan det bli snakk om å kåre en annen vinner?

– Absolutt. En av virkningene av det vi anfører, er at vinnerlaget skulle vært avvist, og vår klient er nummer to.

Ventet med å klage

KLAGER: Lars Haukeland i LPO arkitekter er talsmann for Team G8+ som har klaget på Statsbyggs arkitektkonkurranse om nye regjeringskvartalet. Foto: Petter Sommer / NRK

Team G8+ består av LPO arkitekter, A-Lab, Ratio arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen as.

De er svært opptatt av at hovedmotivet med klagen først og fremst er å finne ut om konkurransen var rettferdig eller ikke.

Likevel er Lars Haukeland åpen om at å vinne konkurransen er en del av motivet for å klage:

– Ja, men det viktigste for oss er å finne ut om alt har gått riktig for seg. Men hvis vi rykker opp, står vi klare.

– Hvorfor klager dere først når konkurransen var over? Dere visste jo at Nordic, Rambøll og de andre på Team Urbis hadde vært rådgivere for Statsbygg da konkurransen startet?

– Vi stolte på Statsbyggs forsikringer om at dette ville bli utlignet gjennom de dokumentene og opplysningene vi fikk utdelt i konkurransegrunnlaget. Vi aksepterer å tape, men da må forholdene være rettferdige.

– Dere i Team G8+ hadde vel også fordeler, i og med at LPO arkitekter også jobbet med regjeringskvartalet, tilbake i 2013? Burde ikke dere også vært diskvalifisert fra å delta?

– Det kan ikke sammenlignes, for vi var inne i en veldig tidlig fase og samarbeidet ikke direkte med Statsbygg.

– Vi er klart best

VANT: Teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis: – Når det gjelder regjeringskvartalet, så slo juryen fast at vårt forslag var klart best på arkitektur og funksjonalitet. Foto: Nordic

Kommunikasjonsleder Pål Weiby hos Statsbygg svarer på vegne av jurymedlemmene Synnøve Lyssand Sandberg og Ragnar Bovim. Han sier at alle ni jurymedlemmene ble grundig vurdert for habilitet på forhånd, men at Statsbygg vil vurdere innholdet i klagen som er kommet.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim ønsker ikke å kommentere detaljene i klagen.

– Nå har vi mottatt en klage, og det tar vi på største alvor. Vi skal selvsagt gå igjennom den grundig og lese alt av innhold i den, og så skal vi behandle den seriøst og oversiktlig.

– Hva er kommentaren deres på påstanden om at dere skal ha behandlet deltakerne ulikt?

– Dette vil være en del av klagebehandlingen hvis det inngår i klagematerialet. Vi skal se på det når vi går igjennom klagen og sette oss inn i hva som er klagegrunnlaget, sier Njaa Aschim.

Teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis sier dette om klagen fra Team G8+:

– Jeg har ingen kommentar til selve klagen. Vi lever i et fritt land, og hver kan gjøre det man vil. Men det jeg kan si er at vi i denne saken har forholdt oss til våre fire grunnverdier; ansvarlighet, transparens, integritet, og å bidra til samfunnsutviklingen.

Stokke sier videre dette:

– Når det gjelder regjeringskvartalet, så slo juryen fast at vårt forslag var klart best på arkitektur og funksjonalitet. Videre har evalueringsgruppen i Statsbygg vurdert at Team Urbis er best skikket til å gjennomføre prosjektet av denne størrelsen.

Det nye regjeringskvartalet er et av Norges største og dyreste byggeprosjekter noensinne. Statsbygg har tidligere uttalt at den totale prislappen, alt inkludert, blir på et tosifret milliardbeløp. Statsbygg kan ikke tegne kontrakt med vinnerlaget før alle klager er ryddet av veien.