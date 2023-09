Etter en tøff runde på rockegulvet forrige lørdag var det EHI som måtte vinke farvel til Stjernekamp – en nokså streng skjebne i mine øyne.

I kveld skal de ni resterende deltakerne konkurrere i norsk musikk, og alle sjangre er velkomne!

Kun én av låtene er fra før 2010, nemlig Odd René Andersens valg «To Fulle Menn» (1987) av Jokke & Valentinerne.

Mia Gundersen har også gjort et sprekt valg i Gabrielles udødelige «Fem Fine Frøkner», og viser nok en gang at hun ikke går spesielt trygt og pysete til verks i denne konkurransen.

Adrian Sellevoll skal tolke Cezinandos perle «Håper Du Har Plass», en artist som bør kle han betraktelig bedre enn Rage Against the Machine gjorde forrige helg.

Mari Bella, som i rockesendingen leverte en Queen-tolkning på høyde med det beste jeg har sett i «Stjernekamp» noensinne, skal i kveld bryne seg på «Hjerteknuser» av Kaizers Orchestra – en låt det er betraktelig mindre fallhøyde i.

Hvem som ryker ut i kveld er vanskelig å spå, men jeg lurer på om det begynner å spøke for Alexander With. Han har hittil hatt svært trygge låtvalg, på grensen til kjedelige, og må virkelig begynne å bite litt fra seg for å overleve. I kveld har han landet på Ramóns «Menn Som Meg», hans soleklart mest offensive valg så langt.

Dette blir spennende!

Aleksander With: Menn som meg

Av: Ramón, 2022

Aleksander With – «Menn som meg» Du trenger javascript for å se video.

Alexander har, som han selv sier, valgt en låt der sårbarheten og inderligheten står sentralt. Stemmebruken har han jo kontroll på uansett, så spenningen sitter i formidlingen.

Scenografien hjelper til, der den ensomme lasersverdridder står totalt blottlagt.

Likevel er Alexander litt vel oppstilt og uorganisk i store deler av låta, men får godt betalt når han slipper seg løs mot finalen.

Endelig får også Alexander igjen for et godt og modig låtvalg, selv om sjangeren har et litt mer moderne uttrykk enn det han er vant til klarer han brasene meget godt her. En trygg og kontrollert vokalprestasjon bærer mye, men kanskje er det den litt mutte utstrålingen som går på akkord med sårbarheten i låta.

Elle Maija Klefstad Bær: Så skjønn

Av: Kristian Kristensen, 2019

Elle Maija Klefstad Bær – «Så skjønn» Du trenger javascript for å se video.

Elle Maija har valgt å tolke mentorens låt! Da kan hun i alle fall ikke anklages for et trygt låtvalg. Hun har jo ikke utpekt seg som den mest teknisk anlagte vokalisten i konkurransen, men har tydelig vist hvorfor hun fremdeles er med: Utstråling, sjarm og selvsikkerhet er som kjent både egg, bacon og tomatbønner i «Stjernekamp».

Sjarmen er likevel ikke gjennomgående her, av og til blir Elle Maija stående og vaie litt usikkert på scenen. Når vokalen ikke er den aller sterkeste bør man søke å holde tilstedeværelsen på det maksimale hele veien.

Ikke det mest overbevisende hun har prestert så langt i konkurransen, men når hun tør å slappe av og kose seg er Elle Maija en kraft å regne med.

Adrian Sellevoll: Håper du har plass

Av: Cezinando, 2017

Adrian Sellevoll – «Håper du har plass» Du trenger javascript for å se video.

Adrian Sellevoll har valgt en låt nært egen sjanger, og det er tydelig at han føler seg trygg på formidlingen her. Han vet hvordan beskjeden i teksten skal skinne! Vokalen er langt fra vakker, men det er jo sjeldent det viktigste i denne typen låt.

Likevel er den ganske distraherende fra tid til annen, og bidrar til å knekke uttrykket en god del.

Adrian virker ikke å vite helt hvordan han håndterer vokalinstrumentet sitt, men er i alle fall sløy og cool nok til å fikse denne type låt med innlevelse. Slett ikke verst!

Mari Bella: Hjerteknuser

Av: Kaizers Orchestra, 2010

Mari Bella – «Hjerteknuser» Du trenger javascript for å se video.

Hjerteknuser, ja! Mari Bella har jo i alle fall dialekta på plass her, og akkurat dialekt er jo en ganske stor fallgruve for (spesielt østlendinger) som tolker andre landsdeler.

Sårbarheten i denne låta er i stor kontrast til det Mari har gjort hittil i konkurransen, og med det lover hun oss floskelen «en emosjonell reise».

Det starter med en klokkeren vokal, som selvfølgelig aldri er utfordringen for den godeste Bella. Utfordringen hennes blir fort å ikke sminke låtene med for mye staffasje. Det kan fort bli litt mye, men man skal jo absolutt ha respekt for at hun vil gjøre låta til sin egen.

Mari Bella er en så god vokalist at hun kan bære nesten hvilken som helst låt, også denne, men skal nok vokte seg vel for å ikke få den berømte overtenningen som er så vanlig i denne konkurransen.

Likevel: Nok en fjellstø fremføring av storfavoritten!

Odd René Andersen: To fulle menn

Av: Jokke & Valentinerne, 1987

Odd René Andersen – «To fulle menn» Du trenger javascript for å se video.

Yes, Odd René! Jokke er et bra valg, men kunne du ikke landa på en litt mindre ihjelspilt låt, da?

Odd René har jo en ekstremt kraftig stemme – det hadde jo også Jokke – men på en helt annen måte. Da tror jeg mentor Kristensen har gjort et glitrende regigrep her: Ta det helt ned. Dette tror jeg er en svært fordelaktig aften for Odd Renés fremtidige Stjernekamp-karriere.

Her viser han registeret sitt på en glimrende måte, og slenger til og med på litt spisskummen i form av et munnspill!

Å høre den intense og energiske vokalen til Odd René brukt på denne måten er intet mindre enn fantastisk. Man kan jo argumentere for at budskapet i låta blir en smule mer lettbeint enn det egentlig er tenkt, men dette er fader meg en fest for øra uansett.

Øregangene danser!

Melis: Alene

Av: Arif Murakami, 2017

Melis – «Alene» Du trenger javascript for å se video.

Melis er, sammen med Odd René og Mari Bella, den teknisk beste vokalisten i konkurransen – og da er det spenstig å bruke den på en Arif-låt. Noe annet Melis er blant de beste på er scenetilstedeværelse.

Her er det ingen tvil om at vi har med en entertainer å gjøre!

Melis’ tolkning av Arif er nesten en umiddelbar coverklassiker, men som Mari Bella har Melis det med å legge på litt vel mye staffasje. Likevel er dette en låt som kler det i langt større grad – det blir lekent, offensivt og engasjerende.

Ingenting å utsette på vokalprestasjonen, som vanlig, og Beyoncé-vibbene er til å ta og føle på. Veldig, veldig godt prestert, Melis!

Damien: Bak en sky heim

Av: Janove, 2018

Damien – «Bak en sky heim» Du trenger javascript for å se video.

Dagens andre Janove Ottesen-tolkning! Damien har vist seg å være en fenomenal rapper og rockestjerne, så nå blir det spennende å se hvordan han takler det inderlige og følsomme.

Umiddelbart føler jeg at det ikke kler hardhausen Damien helt å stå rett opp og ned med en mikrofon i hånda, men fy søren som han tar tak i teksten og kaster den mot publikum, seere og dommerpanel. Dette er mektig og selvsikkert, også når vokalen ikke strekker helt til.

Når formidlingen er så bombastisk og ekte som dette er det enklere å tilgi at toneleiene ikke alltid er skreddersydd Damiens stemme. Vaklende vokal, men 100% genuin fremførelse!

Mia Gundersen: 5 fine frøkner

Av: Gabrielle, 2014

Mia Gundersen – «5 fine frøkner» Du trenger javascript for å se video.

Så er ikonet Mia tilbake! Og et ikon velger selvfølgelig å tolke et annet ikon – Gabrielle. «Fem Fine Frøkner» en av Norges suverent beste poplåter gjennom tidene. Det er ingen enkel låt å overta!

Her handler det om pur partystemning. Den gir så gode vibes at det kanskje bare er Mia Gundersen som kunne tolket den i Stjernekamp?

Starter litt bumpy her, Mia, men i refrenget løsner det naturligvis fullstendig. Både rytmer og toner i verset er nok litt for veike for Mia, men du verden for en sjarmerende og likandes figur hun gjør når intensiteten øker i låta.

Dette er helt tett på en legendarisk opptreden, altså! Mia Gundersen fanger følelsen i låta med fullstendig overbevisning, og har definitivt utstrålingen til en likeglad, singel og festglad luring på vei rett ut på grøftefylla.

Tone Damli: Bare når det regner

Av: Chris Holsten, 2021

Foto: Jonathan Kise / NRK