På overflaten er det forholdsvis enkelt å sette «Psychonauts 2» i bås. Det er et 3D-actioneventyr med masse humor, spennende verdener og morsomme oppgaver å løse. Hvis du er glad i spill som «Ratchet & Clank», «Banjo Kazooie» og «Rayman» er dette kanskje et spill for deg.

Men «Psychonauts 2» hviler ikke akkurat komfortabelt i denne båsen. For det er også en spionthriller med 60-tallsvibber og mentale superkrefter som i stor grad foregår inne i hodene til folk.

Hemmelig hjerne-agent

En psykonaut er nemlig en slags hemmelig agent som løser oppdrag ved å utforske tankene og følelseslivet til andre. Vårt innerste indre blir omgjort til fantasirike, rare og absurde verdener psykonautene reiser gjennom.

Vi er i et fargesprakende, psykedelisk fyrverkeri og møter igjen den ti år gamle gutten Raz, som drømmer om å bli en psykonaut.

Han har alltid følt seg annerledes, som et utskudd. Psykonautene er hans helter – og et sted han kan føle seg hjemme.

TØFF TIÅRING: Ti år gamle Raz er ikke som andre jevnaldrende. Han har psykiske superkrefter. Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS

I originalen «Psychonauts» fra 2005 var han på en sommerleir arrangert av psykonaut-organisasjonen. I oppfølgeren får han innpass i psykonautenes hovedkvarter – «The Motherlobe» – som lærling.

I klassisk James Bond - og Mission Impossible -ånd, er psykonautene under angrep fra en mystisk superskurk. Raz griper villig muligheten til å hjelpe til.

HOVEDKVARTERET: Psykonautenes stilige hovedkvarter, The Motherlobe. Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS

Går inn i hodene

Spillets sentrum er hovedkvarteret til psykonautene. Her er det mange å snakke med, mange gjenstander å finne og en bunke hemmeligheter å avdekke. Men spillets mest fantastiske opplevelser foregår altså inne i hodene til diverse rollefigurer.

Du blir angrepet av muskuløse tanke-sperrer, du løper ned korridorer som blir lengre og lengre, du kombinerer tanker for å gi målet nye idéer (som i filmen «Inception» ), mental bagasje åpnes opp, gulv blir til vegger, indre demoner blir bosser og personens fobier preger omgivelsene.

Det er for eksempel mange tenner i spillets første brett. Ekstremt mange tenner.

HJERNE-TRIM: Tanke-blokkeringer tar formen til sinte muskel-beist i «Psychonauts 2». Det er verdt å nevne at du kan skru på udødelighet i innstillingene hvis du kun vil oppleve historien og utforskingen. Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS TANNLEGESKREKK: Her er du i hjernen til en person med åpenbar tannlegeskrekk. Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS INCEPTION: En av de viktigste tingene du kan gjøre i hodene til folk, er å kombinere tanker på nye måter slik at de gjør andre valg i den virkelige verden. Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS

Siden hvert sinn er unikt, er også «Psychonauts 2» en utrolig variert opplevelse. I originalen fra 2005 ble det et problem for meg, et litt knotete kontrollsystem kranglet med de konstante endringene fra hjerne til hjerne i opplevelsen.

I «Psychonauts 2» er disse problemene nesten helt borte. Og da får spillets mange styrker virkelig plass til å skinne.

Treffsikker humor

Rollegalleriet er en fargesprakende feiring av det å være annerledes. Styrken i å ikke være som alle andre. I dette universet er nerdene superhelter, særegenheter løftes frem som noe vakkert, unikt og positivt.

Denne sjarmerende hjertevarmen pakkes inn i og forsterkes av treffsikker humor. Det er humor i alt – fra selve manuset til dialogen, rollefigurene, design av fiender, gjenstander, omgivelser og oppgaver. Ofte er det humor man ler høyt av, andre ganger er det mer underfundig.

Her er spillhistorikken til regissør og manusforfatter Tim Schafer tydelig. Det er en rød tråd helt tilbake til 90-tallet og «Monkey Island» -spillene, via det brilliante «Grim Fandango» (1998) og kult-favoritten «Psychonauts» (2005).

HUMOR-NOSTALGI: Mange lo seg skakke av humoren til spillskaper Tim Schafer i «The Curse of Monkey Island», som kom for 30 år siden. Foto: LucasArts

Det er nok ikke bare jeg som takker spillgudene for at Schafer ikke har mistet gnisten. Over 30 år siden debuten med «The Curse of Monkey Island» sprudler han her av overskudd, skaperglede og treffsikker humor.

Det aller beste med «Psychonauts 2» er det sterke manuset og den nydelige dialogen. Spillet er både smart, interessant, spennende og – ikke minst – veldig, veldig morsomt.

