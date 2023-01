Det kjennes stort når skuespiller Sverre Anker Ousdal i sitt 79. år tar stokken fatt og langsomt går inn i lyset på Nationaltheatrets hovedscene.

Når han står der helt alene på scenen og leverer replikker på en flekkefjorddialekt der ordene nærmest synger, oppleves det som at Ousdal har kommet hjem.

Hjem til teateret han pensjonerte seg fra for om lag ti år siden, men også hjem i språket. Ordene er hentet fra et dypere sted når han snakker sin opprinnelige dialekt.

Det passer bra i rollen som Isak Borg, den snart 80 år gamle doktoren som kommer hjem til sitt barndoms jordbærsted.

Folkelighet og feelgood

Ousdals solide prestasjon er nesten verdt billetten alene. Forestillingen som helhet er preget av gode skuespillerprestasjoner: Anne Marit Jacobsen som hushjelpen Agda og Anne Krigsvoll som Isak Borgs mor er flotte eksempler.

BISTER: Anne Krigsvoll spiller Isak Borgs iskalde mor med stor overbevisning. I bakgrunnen: Laila Goody som Marianne. Foto: Erika Hebbert

Den som venter seg en teateropplevelse som ligner filmen, får ikke nødvendigvis det. For «Jordbærstedet» skiller seg fra «Smultronstället» i grunnstemning.

«Jordbærstedet» er lysere, lettere, mer håpefull. Og det selv om «Smultronstället» regnes som en av Bergmans lysere filmer.

Regissør Johannes Holmen Dahl har denne gangen kastet seg ut i teater som våger både folkelighet og feelgood.

Ingmar Bergman Foto: - / AFP Ekspandér faktaboks Bergman vart født 14. juli 1918 i Uppsala, og døydde 30. juli 2007 på Fårö.

Hans fulle namn var Ernst Ingmar Bergman.

Han var filmregissør, teaterinstruktør, og teatersjef, og vert reikna som ein av dei viktigaste filmskaparane i andre halvdel av det 20. århundre.

Bergman byrja karriera si i teateret i 1937 som leiar av Mäster Olofgården si teaterverksemd i Gamla stan i Stockholm.

I 1940 vart han regiassistent ved Operaen.

Same år, i 1940, vart han tilknytta Svensk Filmindustri som manusforfattar, blant anna på filmen Hets (1944), som han også var regiassistent for.

Då han vart sjef for Hälsingborgs stadsteater i 1944, vart han også landets yngste teatersjef.

I perioden 1946-1949 var han instruktør ved Gøteborg stadsteater.

Regidebuten hans med filmen Kris i 1946 vart ikkje rekna som vellykka.

Filmane Det regnar på vår kärlek (1946) og Hamnstad (1948) var viktige filmar for Bergman.

Filmen Fängelse (1949) den første filmen han laga med eige manus vart eit vendepunkt.

Bergman hadde fast fotograf med seg på filmane sine, nemleg filmfotografen Sven Nykvist.

Han samla sitt eige skodespelarlag som ofte var med i filmane hans. Nokon av dei er: Max von Sydow, Bibi Andersson, Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Erland Josephson og Ingrid Thulin. Liv Ullmann blei med sist av alle, men jobba lenge og svært nært med Bergman.

Bergman var gift fem gonger, og fekk ni barn. Han levde saman med Liv Ullmann i perioden 1965-1970, og saman fekk dei dottera Linn Ullmann. Kjelde: wikipedia og Store norske leksikon

Mindre skrekk

Filmen «Smultronstället» starter med ett av Isak Borgs mareritt der han ser seg selv som levende død. Det er effektivt og skremmende, og virkemiddelbruken er presis.

I teaterversjonen står Ousdal på scenen og forteller om det samme marerittet.

Den gamle mannen på den tomme scenen maler frem bildet av nattlig mareritt rolig og behersket.

Det er sånn at en må le med ham, og samtidig er det lett å se drømmen for seg. Det er underholdende, og slett ikke så skrekkinngytende som i filmen.

Slik fortsetter det, behersket og lettbeint, men med temperatur. Eksemplifisert med Anne Marit Jacobsen som hushjelp sprekkfull av innestengte følelser.

KOMISK TIMING: Anne Marit Jacobsen bidrar med sedvanlige treffende replikker som hushjelpen, Frøken Agda. Foto: Erika Hebbert

«Smultronstället» er regnet som en av de aller første roadmoviene. I historien som en bilreise fra Stockholm til Lund, men for Isak er den også en reise innover i ham selv, et tilbakeblikk på livet.

Den indre reisen utløses av at han og svigerdatteren Marianne (Laila Goody) svinger innom hans barndomshjem. Der finner han sitt jordbærsted, og minner fra fortiden spiller seg ut.

Det er ikke vakre minner. Isak fremstår som en kald fisk, en emosjonelt avstumpet karakter. Men håpet glitrer som rubiner over forestillingen:

Fra gjenoppdagelsen av jordbærstedet drysser rød konfetti ned på scenen gjennom hele resten av forestillingen og legger seg som et lag, et voksende jordbærsted.

Den røde fargen er knyttet opp mot sterk symbolikk: Kjærlighet, blod, liv og død. Og jordbær.

VARMENDE JORDBÆRDRYSS: Åkerman (Yusuf Toosh Ibra) kjenner på takknemlighetsgjeld overfor doktoren, og lar ham fylle bensin gratis når bilen trenger påfyll på veien til Lund. Bak: Laila Goody som Marianne og Sverre Anker Ousdal som Isak Borg. Rundt dem drysser jordbærkonfetti som er i ferd med å danne barndommens jordbærsted. Foto: Erika Hebbert

Ingen avgrunn

Selve reisen løses på to vis: Gjennom frontalt spill, der karakterene er plassert tett, og veien de ser ut mot, er publikumsområdet.

I tillegg brukes dreiescenen for alt den er verdt. Isak og Marianne (og de øvrige passasjerene) fraktes rundt og rundt mens røde flak drysser over dem og gitaristen Michael Krumins ledsager dem med musikk som gir følelse av sommerferie.

MUNTRERE ENN BERGMAN: "Jordbærstedet" er blitt en munter forestilling. Ikke minst på grunn av lettbeinte musikalske innslag som gjør veien mellom Stockholm og Lund til en reise som minner om en sommerferie. Foto: Erika Hebbert / Nationaltheatret

Denne muntre forflytningen lar karakterene innta og omfavne livet.

Avgrunnen hos Bergman, arvesynden i form av følelseskulde, blir til enklere materie å hanskes med her. Det oppleves lettvint, men ligger samtidig der som forestillingens premiss. Ut fra det premisset så fungerer forestillingen godt. Dessuten er det lett å la seg forføre av sjarmen og varmen.

Det er riktignok ikke en god mann Isak ser når han møter seg selv i døra. Men gjennom godhet og aksept fra andre innser han at det aldri er for sent å endre seg.

De vonde minnene møter han ikke med bitterhet, men med noe mer lunt, med en bestemmelse av at det ordner seg.

Tung tids trøst

Passasjerer plukkes opp på bilturen og blir til karakterer fra Borgs liv. Disse personene har mer temperament enn i filmen, og situasjonene de spiller ut, er til tider i enda større grad presset ut mot det karikerte.

Både Bergman og Dahl fremstiller disse situasjonene slik at Isak skal se hvor håpløst han har valgt å oppføre seg mot dem som har stått ham nær i livet, men Dahl gjør det livlig og lettbeint.

Isak Borg har blitt kalt en skandinavisk zombie. Ousdal spiller ham ikke slik. I så fall er han et særs blidt og omgjengelig eksemplar.

KALD, MEN INGEN ZOMBIE: John Emil Jørgensrud spiller Alman, en karakter som speiler Isak Borgs hensynsløse kulde overfor menneskene han har hatt nær seg i sitt liv. I forestillingen er rollen som Alman strukket mot det karikerte. Det er med på å understreke hvor ubehjelpelig man blir når man distanserer seg fra andre. Her med Sverre Anker Ousdal som Isak Borg. Foto: Erika Hebbert

Selv om alvoret hos Bergman sløres til av den virvlende varmen fra dryssende røde jordbær, er dette drysset også med på å gjøre «Jordbærstedet» til en forestilling om håp.

Det er muntert, varmt og underholdende i en mørk tid.

Som forestilling fungerer det godt som feelgood i frosne tider. Som bergmansk renselse er det ikke like skarpt.

NRK anmelder Foto: Pernille Sandberg Ekspandér faktaboks Tittel : «Jordbærstedet»

: «Jordbærstedet» Hvor : Nationaltheatret

: Nationaltheatret Originaltittel : «Smultronstället»

: «Smultronstället» Dramatiker : Ingmar Bergman

: Ingmar Bergman Regissør og bearbeidelse : Johannes Holmen Dahl

: Johannes Holmen Dahl Oversettelse : Arne Lygre

: Arne Lygre Med : Sverre Anker Ousdal, Anne Marit Jacobsen, Laila Goody, Hanna-Maria Grønneberg, Elias Holmen Sørensen, Andreas Stoltenberg Granerud, John Emil Jørgensrud, Birgitte Larsen, Anne Krigsvoll, Trond Espen Seim, Yusuf Toosh Ibra, Michael Krumins.

: Sverre Anker Ousdal, Anne Marit Jacobsen, Laila Goody, Hanna-Maria Grønneberg, Elias Holmen Sørensen, Andreas Stoltenberg Granerud, John Emil Jørgensrud, Birgitte Larsen, Anne Krigsvoll, Trond Espen Seim, Yusuf Toosh Ibra, Michael Krumins. Maskør : Hege Ramstad

: Hege Ramstad Scenograf og kostymedesigner : Nia Damerell

: Nia Damerell Koreograf : Kristin Ryg Helgebostad

: Kristin Ryg Helgebostad Lysdesigner : Norunn Standal

: Norunn Standal Dramaturg og bearbeidelse : Hege Randi Tørressen

: Hege Randi Tørressen Komponist : Alf Lund Godbolt

: Alf Lund Godbolt Dato: 21. januar–9. mai 2023

