Ny naturavtale set norske vegprosjekt i spel

Ingeborg Wessel Finstad, DNT

– Den nye naturavtalen krev at vi må tenkje annleis. Tida med bit-for-bit nedbygging er forbi, no trengst eit paradigmeskifte i arealforvaltninga. Kommunane forvaltar mesteparten av Noregs areal og speler ei svært viktig rolle for å ta vare på naturen. Kommunane må få tydelegare nasjonale føringar og det må stillast krav om at alle norske kommunar skal ha ein arealrekneskap med oversikt over verdifull natur og kva som faktisk blir bygd ned.

Kristoffer Robin Haug, MDG

– Det er massive endringar som skal til. Då må vi gjere det som om vi skulle ete ein elefant: Starte med ein bit av gongen og setje i gang no. Vi har foreslått nokre viktige stader å starte, som er prosjekt vi veit har store og alvorlege naturinngrep. Det er første steg på den lange vegen vi som samfunn har fram til vi kan seie at vi tek vare på naturen vår. Vi skal ikkje fryse Noreg slik det er no. Men det vil tvinge fram ein politikk der vi i staden for å ta ny natur, må bruke om att areala våre og dele meir på det vi allereie har.

Truls Gulowsen, Leiar i Naturvernforbundet

– Det er heilt opplagt at premissane for forbruk av natur også i Noreg har endra seg etter Montreal-avtalen, særleg i lys av at Noreg var ein pådrivar for fleire av dei viktige og ambisiøse målsetjingane. Vi er særleg opptekne av at Noreg set fart for å oppnå måla om 30 prosent vern av både hav og land gjennom storskala suppleringsprosessar for å peike ut og verne viktige og samanhengande naturområde, men også at det blir andre tiltak gjennomførte for å stoppe naturtapet og byrje restaureringa av norsk natur.

Planane om ferjefri E39 med Hordfast, E16 og Ringeriksbane gjennom Nordre Tyrifjorden naturreservat, Eidfjord Resort, store nye hyttefelt i skoggrensa, vindkraftanlegg i naturområde, flatehogst og botntråling i marine verneområde er typiske døme på gamle prosjekt vi ikkje kan føre vidare i den nye røyndommen.

Birgit Oline Kjerstad, SV

– Om noko er planlagt som har stor negativ konsekvens for natur og klima, bør planane reviderast ut frå ny kunnskap. Ofte kan vi gjere noko på ein annan måte, eller endre planen slik at den vert betre for naturen. Kanskje vi kan renovere og bruke allereie utbygd areal? Kanskje kan vi ruste opp vegen som allereie ligg der, leggje han i tunnel i staden for å byggje ny veg ein annan stad. Vi kan planleggje betre så vi reduserer energi og transportbehovet. Kanskje kan fleire leige hytter i staden for at alle skal eige? Vi menneske er heilt avhengige av intakt natur for å få reint vatn, rein luft og trygg mat. Vern er ikkje å slutte å bruke, men å slutte med det som er øydelegg og forureinar. Å ta natur må få ein prislapp som speglar dei langsiktige kostnadane av naturtapet.

Espen Barth Eide (Ap), klimaminister

– All natur ligg i ein kommune. Derfor er eg svært glad for at vi har vorte samde med KS om å arbeide saman for å følgje opp den globale naturavtalen i Noreg. Naturen sikrar oss mat, vatn, velferd og eit leveleg miljø. Samarbeidet med KS tek sikte på å ta betre vare på naturmangfaldet og å hegne om dei tenestene naturen gir oss.

Gunn Marit Helgesen, styreleiar i KS

– Eg har på vegner av kommunesektoren takka ja til eit samarbeid med Klima- og miljødepartementet. Vi vil gjerne bidra til å utforske handlingsrommet og til å finne mål og verkemiddel saman med staten. For oss er det vesentleg at arbeidet blir gjennomført med respekt for lokaldemokratiet og dei vanskelege avvegingane som går føre seg i kommunane og fylkeskommunane i landet for bruk og vern av areal.