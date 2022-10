Staten vil forby å ta ut torv frå myr

Sverre Lundemo, WWF

– Det er bra at direktoratet foreslår forbod mot torvuttak, men 15 år til omstilling er altfor snilt. I 2030 skal dei globale miljømåla i den kommande naturavtalen (som vert ferdigstilt i Montreal i desember) blir innfridd, og det er då vi skal snu trendane med naturtap slik at vi får meir natur, ikkje mindre. Myr er verdifull som karbonlager, som heim for eit stort artsmangfald, for vassreinsing, flaumdemping og mykje meir. Så dette er too little, too slow and too late.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Forbod mot torvuttak og forbod mot import av torvprodukt er openbert fornuftige klima- og naturtiltak som vi applauderer. Myrane bør også vernast gjennom generelt forbod mot nedbygging, grøfting og nydyrking, der alle eventuelle tiltak må gå gjennom særleg dispensasjon. Berre i Viken fylke er meir 5000 dekar myr er planlagt nedbygget i kommunale arealplanar, særleg til hytter, stikk i strid med nasjonale mål om bevaring av myr.

Christian Steel, Sabima

– Det må vere både forbod både mot sal og mot uttak. Aller viktigast akkurat no er at det ikkje blir gitt eitt einaste løyve til nye torvuttak. Det ville vere heilt vanvitig.